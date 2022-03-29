Will Smith'in Oscar töreninde attığı tokat ünlü aktör ve bizler hakkında neler söylüyor? - Son Dakika

Will Smith neredeyse 40 yıl önce, oynadığı ilk popüler dizide basketbol sahasında bir kavgaya karışmıştı. Komedyen ve aktör olarak bu şekilde başlayan Smith kariyeri, Oscar töreninde attığı bir başka tokatla sarsılabilir.

Oscar ödül töreninde sunucu Chris Rock, Jada Pinkett Smith'in saç kaybıyla ilgili bir şaka yapınca kocası Will Smith sahneye çıkarak Rock'a tokat attı. Bu tokadın sesi tüm dünyada yankılandı.

Patavatsız şaka, Smith'in şiddetli yanıtı ve gösterinin olduğu gibi devam etmesi hem "kadınları korumanın" ne anlama geldiği üzerine hem de Amerikan kültürünün şiddete tahammülüyle ilgili büyük tartışmalara yol açtı.

Ortamdaki değişim

Oscar töreninde reklam arasından sonra modu değiştirmeyi hedefleyen komedyen Amy Schumer ortamın değiştiğini ve sersemleyen tek kişinin Chris Rock olmadığını söyledi.

Bazıları Smith'in metot oyunculuğu ciddiye alarak Bad Boys karakteri Mike Lowrey rolüne kanalize olduğunu söyleyip şaka yapsa da bazıları da bu tür şiddet olaylarının ciddiye alınması gerektiğini düşünüyor.

Yönetmen Judd Apatow sonradan sildiği bir tweetinde Smith'in "aklını kaçırdığını" ve Chris Rock'u öldürebileceğini söyledi.

Aktörün tutuklanarak saldırıdan yargılanması gerektiğine dair çağrılar da yapıldı.

Oyuncu Tiffans Haddish ise Will Smith'in eşini koruduğunu söyleyerek ona destek oldu.

People dergisine konuşan Haddish, "Dünyanın geri kalanı yaşananları beğenmeyebilir ama bu, benim gördüğüm en güzel sahneydi" dedi.

Pinkett Smith ile Girls Trip filminde birlikte oynayan Haddish, siyah kadınların genellikle şaka ve alay malzemesi yapıldığını, siyah bir erkeğin kadınını böylesine savunmasının kendisi için çok şey ifade ettiğini söyledi.

Pek çok siyah Amerikalı, Chris Rock'un siyah kültüründe saçın önemini anlatan Good Hair (İyi Saç) adlı bir belgeselin prodüktörlüğünü yaptıktan sonra Pinkett Smith'in saçıyla ilgili espri yapmasındaki ironiyi fark etti.

Smith, pek çok siyah kadını etkileyen ve saç kaybına yol açan saçkıran hastalığıyla ilgili açıkça konuşmaya başlayan çok sayıda kadından biri.

'Sanat hayatı taklit eder'

"King Richard" filmindeki Richard Williams rolü ile ilk Oscar ödülünü kazandıktan sonra yaptığı konuşmada ise Smith, törenin organizatörü olan Akademi'den özür diledi.

Fakat Rock'tan özür dilemedi.

Smith, "İnsanlara yardım etmek ve onları korumak benim görevim. Sanat hayatı taklit eder" dedi.

Ödülü annesine adadı ve karmaşık duygular içinde olduğunu söyledi.

Bu söz radyo sunucusu, "Charlamagne tha God" adıyla bilinen Lenard McKelvey'nin dikkatini çekti.

Popüler radyo programı The Breakfast Club'daki konuşmasında Rock'ın şakasının, bu tokadın altında yatan nedenlerin sadece küçük bir tanesi olduğunu düşündüğünü söyledi ve "Will'in neden böyle davrandığını bilmiyorum ama daha derinlerde bilmediğimiz bir şey olmalı" dedi.

Smith sıklıkla şiddete tanık olduğu bir evde büyümüştü. Otobiyografisinin ilk bölümüne, babasının annesine saldırdığı bir anı betimleyerek başlamış, bu olayın hem çocukluğunu derinden etkilediğini hem de aktör olmasına yol açtığını anlatmıştı:

"O zamandan beri yaptığım her şeyle, o gün bir şey yapamadığım için annemden özür diliyorum.

"Ne kadar başarılı olursam olayım, kafamın arkasında kolayca fark edilmeyen, sessiz bir his bana sürekli fısıldıyor: Ben bir korkağım."

'Şiddet çağında yaşıyoruz'

Smith'in yazdığı kitabı okuyan fakat profesyonel olarak Smith'le bir ilişkisi bulunmayan psikolog ve rahip Dr. Jacqui Lewis, Smith'in ailesini farklı bir şekilde korumuş olmasını tercih edeceğini söyledi:

"Oradaki olay, yaşamak istediği Will karakterinden çıkmasına yol açtı. Bu hepimizin başına gelebilir.

"Babasının yaptığı gibi insanları tokatlayan biri olmak istemiyordu ama dün akşam öyle oldu."

Smith ile Rock arasında yaşananlar, ünlülerin cilalı imajını sarstı.

Lewis bu olayı kültürümüzde şiddetin nasıl normalleştiğini tartışmak için kullanmamız gerektiğini söyledi:

"Sözlü, fiziksel, duygusal ve siyasi şiddet çağında yaşıyoruz. Siyasi söylemler ve espriler de şiddet içiriyor. Chris Rock'ın yaptığı da şiddetti.

"Bütün bunlar birbiriyle bağlantılı. Her yerde sürekli şiddet olayları yaşanıyor.

"Şiddete şiddetle yanıt vermek istiyor muyuz? Hayır."

'Zehirli ve yıkıcı'

Pazartesi akşamı Instagram'da uzun bir açıklama paylaşan Smith, davranışının kabul edilemez ve affedilemez olduğunu söyledi, kişisel gelişiminin devam ettiğini belirtti.

Ünlü aktör "Şiddetin tüm türleri zehirli ve yıkıcıdır. Utanç içindeyim. Davranışlarım olmak istediğim adamı yansıtmayan davranışlardı" dedi ve ekledi:

"Sevgi ve nezaket dünyasında şiddete yer yoktur."

Smith bu açıklamada, Chris Rock'tan da ilk defa kamuoyu önünde özür diledi.

Lenard McKelvey'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi de Rock'ın yediği yumruğa rağmen gösteriye devam edebilmesini tebrik etti.

McKelvey, "Chris Rock'ı da Will Smith'i de seviyorum. İkisi de birer efsane. Birer Tanrı onlar" dedi ve ekledi:

"Kendi açımdan iki siyah erkek arasında böyle bir şey yaşandığını görmek istemem.

"Olay sırasında hepimiz güldük ama o tokat bir insanın suratına atıldı."

Akademi, Smith hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Smith'in bu olaydan öğrenmesi gereken bir ders varsa, o da "küçük bir kavganın" bir ömrü değiştirmeye yetebileceği olmalı.