Yanlış rota genç turistin canına mal oldu - Son Dakika
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Dünya

Yanlış rota genç turistin canına mal oldu

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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir Uber taksisinde seyahat eden turist, şoförün yanlışlıkla tehlikeli bir mahalleye giriş yapması sonucu silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. 34 yaşındaki muhasebe müdürü Diely da Silva, yılbaşı kutlamaları öncesinde tatil için şehirdeydi.

31.12.2024 10:31  Güncelleme: 10:41
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Brezilya'da bir Uber taksisinde seyahat eden turist, şoförün tehlikeli bir mahalleye yanlış giriş yapması sonucu silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

34 yaşındaki Diely da Silva, Rio de Janeiro'nun batısındaki Vargem Pequena bölgesinde aracın silahlı saldırıya uğraması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Muhasebe müdürü olan Silva, yılbaşı kutlamaları öncesinde şehirde tatil yapıyordu.

34 yaşındaki Uber şoförü Anderson Pinheiro de saldırıda yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. 28 Aralık'ta gerçekleşen olayı soruşturan askeri polis, şoförün alternatif yol kullanması sonucu aracın çete bölgesine girmesi nedeniyle hedef alınmış olabileceğini düşünüyor.

Sao Paulo eyaletinin Jundiai kentinden Rio'ya tatile gelen Silva için yerel belediye başkanı Gustavo Martinelli, "Şiddetin masum insanların canını almaya devam etmesi ve birçok aileye acı ve ıstırap yaşatması kabul edilemez. Tanrı, bu telafi edilemez kayıpla yüzleşen herkese sabır versin" açıklamasında bulundu.

Kurbanın arkadaşı Maria Alves, Silva'nın ilham verici, kararlı ve "her zaman yüzünde gülümseme olan" biri olduğunu söyledi. Maria, "Seni düğünümde nedime yapmaya fırsat bulamadım, bunu çok istiyordum. Ne yazık ki dünya acımasız ve şiddet seni bizden aldı" dedi.

Uber, yerel medyaya yaptığı açıklamada polis soruşturmasıyla işbirliği yaptıklarını ve Silva'nın ailesinin platform sigortası kapsamında tazminat alabileceğini belirtti. Şirket, "Sadece çalışmak veya seyahat etmek isteyen vatandaşların toplumumuzdaki şiddetin kurbanı olmasından derin üzüntü duyuyoruz. Bu zor zamanda kullanıcımızın ailesiyle duygularımızı paylaşıyor ve yetkililerin sorumluları en kısa sürede adalete teslim etmesini umuyoruz" açıklamasını yaptı.

Yanlış rota genç turistin canına mal oldu
Yanlış rota genç turistin canına mal oldu
Yanlış rota genç turistin canına mal oldu

Rio De Janeiro, Brezilya, Güvenlik, 3-sayfa, Yılbaşı, turist, Tatil, Hukuk, Dünya, Uber, Rio, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yanlış rota genç turistin canına mal oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kemsl:
    Adana 2 13 0 Yanıtla
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