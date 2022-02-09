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Yarı çıplak kadın garsonlar ortalığı karıştırdı! Belediye şikayet üzerine restoranı kapattı - Son Dakika

Yarı çıplak kadın garsonlar ortalığı karıştırdı! Belediye şikayet üzerine restoranı kapattı

09.02.2022 15:44

İngiltere'nin Liverpool kentinde kadın garsonların mini etek ve göbekleri açık şekilde servis yapmaları, şehri ayağa kaldırdı. Belediye ekipleri, konuyla ilgili çok sayıda şikayet gelmesinin ardından restoranı kapattı. Benzer işletmelere ise izin verilmeyeceği belirtildi.

İngiltere'de çok ünlü bir restoran zincirinin yarı çıplak kadın garsonları soruna yol açtı. Restoran zinciri, Amerika ve İngiltere'nin çeşitli yerlerinde bulunan restoranlarına bir yenisini de Liverpool'da eklemeye karar verdi.

15 OCAK'TA AÇILIŞI YAPILDI

Liverpool'daki restoran 15 Ocak tarihinde hizmete girdi ve mini şortlu kadın garsonlar, müşterilere hizmet vermeye başladı. Bazı insanlar restoranı ilginç bularak yemek yemeye gitti ancak bazı insanlar da uygulamaya tepki gösterdi.

Yarı çıplak kadın garsonlar şehri ayağa kaldırdı! Belediye şikayet üzerine restorana kilit vurdu

BELEDİYEYE ŞİKAYET YAĞDI

Kadın garsonların giyim şeklinin bölgede ahlak yapısını bozacağını savunan bazı kişiler, konuyla ilgili belediyeye şikayet dilekçesi yazarak imza topladı. Vatandaşlar, bölgede bu tarz işletmelere yer verilmemesi talebinde bulundu.

KAPISINA ZİNCİR VURDULAR

Yoğun şikayetlere dayanamayan belediye ekipleri ise yapılan inceleme sonucu restoranı kapatmaya karar verdi. Belediye yetkilileri bu tarz işletmelere müsaade verilmeyeceğini açıkladı.

Yarı çıplak kadın garsonlar şehri ayağa kaldırdı! Belediye şikayet üzerine restorana kilit vurdu

TARTIŞMA KONUSU OLDU

Ancak restoranın kapatılması ülke genelinde tartışma konusu oldu. Bazı insanlar, sevmeyen kişilerin restorana gitmemesinin sorunu halledeceğini savunurken, bazı insanlar da bu tarz uygulamaların yanlış olduğunu ve kapatma kararının yerinde olduğunu vurguladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Liverpool, England, Ocak, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yarı çıplak kadın garsonlar ortalığı karıştırdı! Belediye şikayet üzerine restoranı kapattı - Son Dakika Dünya


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