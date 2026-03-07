Yatırımcı ters köşe oldu: Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk - Son Dakika
Yatırımcı ters köşe oldu: Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk


Yatırımcı ters köşe oldu: Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk
07.03.2026 10:54
Yatırımcı ters köşe oldu: Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk


ABD-İsrail-İran savaşının etkisiyle piyasalarda dalgalanma yaşanırken, güvenli liman olarak görülen altın beş haftalık yükseliş serisini sonlandırarak haftayı düşüşle kapattı.

ABD, İsrail ve İran arasında sekiz gündür devam eden savaş yalnızca bölgeyi değil, küresel piyasaları da etkiledi. Güvenli liman olarak bilinen altın ise beklentilerin aksine düşüş yaşadı ve yatırımcıları ters köşeye yatırdı.

SAVAŞ PİYASALARI ETKİLEDİ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tansiyon yükselirken, savaşın etkileri finans piyasalarında da hissedildi. Çatışmaların sekizinci gününde taraflar karşılıklı saldırılarını sürdürürken, jeopolitik risklerin artmasıyla piyasalar dalgalandı.

ALTIN YATIRIMCISI TERS KÖŞE OLDU

Savaş dönemlerinde genellikle yükseliş gösteren altın fiyatları bu kez beklenen hareketi göstermedi. Savaş öncesindeki haftayı 5.260 dolar seviyesinde kapatan ons altın, çatışmaların başladığı haftanın ilk gününde 5.419 dolara kadar yükseldi. Ancak bu yükseliş kısa sürdü ve ons altın bir gün sonra sert düşüşle 5 bin doların altına geriledi.

5 HAFTALIK YÜKSELİŞ SERİSİ SONA ERDİ

Hafta içinde kısmen toparlanan ons altın yeniden 5 bin doların üzerine çıktı ve haftayı 5.163 dolardan kapattı. Böylece ons altın yüzde 2,1 değer kaybederek beş haftalık yükseliş serisinin ardından ilk kez haftayı düşüşle tamamladı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Haftayı 5.163 dolardan kapatan ons altına paralel olarak gram altın da Türkiye'de düşüş gösterdi. Spot piyasada gram altın 7.301 lira seviyesinde işlem görürken, Kapalıçarşı'da satış fiyatı 7.551 liraya ulaştı. Spot piyasa ile Kapalıçarşı arasındaki fark yaklaşık 250 lira olarak kaydedildi.

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Uzmanlara göre piyasalar savaş riskini çatışmalar başlamadan önce fiyatladı. Bu nedenle çatışmalar başladıktan sonra yatırımcılar ateşkes ihtimali ve savaşın süresine odaklandı.

Öte yandan savaş ortamında doların küresel piyasalarda güç kazanması altın üzerinde baskı oluşturdu. Dolar endeksi son bir yılın en güçlü haftalık yükselişini kaydederken, bu durum altına olan talebi azalttı.

Ayrıca savaş nedeniyle merkez bankalarının faiz indirim beklentileri de ertelendi. ABD Merkez Bankası'nın 18 Mart'taki toplantısında faizleri sabit bırakmasının beklendiği ifade ediliyor.

Uluslararası, Ekonomi, İsrail, Güncel, Finans, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yatırımcı ters köşe oldu: Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk - Son Dakika

