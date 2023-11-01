 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yemen'deki Husiler, ABD'yi açık açık tehdit etti: Gazze'de soykırım durmazsa savaş gemilerini batırırız - Son Dakika

Yemen'deki Husiler, ABD'yi açık açık tehdit etti: Gazze'de soykırım durmazsa savaş gemilerini batırırız

Son Güncelleme: 01.11.2023 23:49

İsrail'e önceki gün İHA ve füzelerle saldırı düzenleyen Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'yi tehdit etti. Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımı durdurulmadığı takdirde ABD savaş gemilerini batıracaklarını duyurdu.

Gazze'deki katliam nedeniyle İsrail'e dün İHA ve füze saldırısı gerçekleştiren Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'ye tehdit savurdu. Husiler, Gazze'deki soykırımın durmaması halinde ABD savaş gemilerini batıracaklarını açıkladı.

"ABD SAVAŞ GEMİLERİNİ BATIRIRIZ"

Gazze Şeridi'ni 7 Ekim'den bu yana bombalayan İsrail sivilleri katletmeye devam ederken, Yemen'deki İran destekli Husiler'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Önceki gün İsrail'i İHA ve füzelerle vuran Husiler, İsrail'e destek veren ABD'ye tehdit savurdu. Husiler, Gazze Şeridi'ndeki soykırımın durdurulmadığı takdirde ABD savaş gemilerini batıracaklarını açıkladı.

HUSİLER, İSRAİL'E İHA VE FÜZELERLE SALDIRMIŞTI

Yemen'deki İran destekli Husiler dün, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini duyurmuştu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada da, Kızıldeniz bölgesinden İsrail topraklarına atılan bir füzenin savunma sistemince havada imha edildiği bildirilmişti.

"FİLİSTİN'İ SAVUNMAK KUTSAL GÖREVİMİZ"

Yapılan saldırılar sonrası Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Sare'e kameraların karşısına geçerek, " Filistin'i savunmak kutsal görevimiz ve her şeyi yapmaya hazırız. Bu kapsamda Allah'ın yardımıyla işgalci İsrail'in hedeflerine çok sayıda balistik füze fırlattık. Filistin'in yanında olsaydık yüz binlerce Yemenliyle birlikte Filistin halkının yanında savaşmaya giderdik ancak oraya ulaşmanın bir yoluna ihtiyacımız var. İsrail'in saldırganlığı durana kadar füze atışlarıyla Filistin direniş güçlerini desteklemeye devam edeceğiz" demişti.

Yemen'deki Husiler'den ABD'ye tehdit: Gazze'de soykırım durmazsa savaş gemilerini batırırız
Yahya Sare'e

İSRAİL SAVAŞ GEMİLERİ KIZILDENİZ'DE

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise; "Durum değerlendirmesi doğrultusunda ve bölgede artan savunma çalışmaları kapsamında Deniz Kuvvetleri'ne ait füze gemileri Kızıldeniz bölgesine ulaştı" denilmişti.

2014'TEN BERİ BİR İLK

Öte yandan; Yemen'de Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve diğer bazı bölgeleri kontrollerinde tutan İran destekli Husiler, ilk defa İsrail'e yönelik saldırıları üstleniyor.

İsrail, Gazze, Yemen, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yemen'deki Husiler, ABD'yi açık açık tehdit etti: Gazze'de soykırım durmazsa savaş gemilerini batırırız - Son Dakika


Son Dakika
23:36 İsrail Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de savaş suçu işlediklerini canlı yayında itiraf etti
23:33 Son Dakika! THY'den yeni açıklama: Sistemdeki aksaklık giderildi, operasyonumuz kademeli olarak normal seyrine dönmektedir
23:18 Yemen'deki Husiler, ABD'yi açık açık tehdit etti: Gazze'de soykırım durmazsa savaş gemilerini batırırız
22:40 Gözaltındaki Dilan Polat'tan Meral Akşener'e tepki: Bizim üzerimizden siyaset yapıp iktidara saldırma nedeni yapmasın
22:30 Fatih Erbakan, Büyük Filistin Mitingi'ne neden katılmadı? Yardımcısı Suat Kılıç o soruyu yanıtladı
21:46 Gazze'de yaralanan Filistinliler Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a getirildi
21:46 ABD Temsilcisi Ocasio-Cortez'den İsrail lobisine zehir zemberek sözler: Artık zamanı geldi
21:01 Son Dakika: ABD Merkez Bankası politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
20:34 İsrail ordusunu pusuya düşüren Hamas, iki tankı imha etti
20:08 ABD Dışişleri Bakanı Blinken 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2023 00:38:40. #1.11#
SON DAKİKA: Yemen'deki Husiler, ABD'yi açık açık tehdit etti: Gazze'de soykırım durmazsa savaş gemilerini batırırız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement