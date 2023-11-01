Yemen'deki Husiler, ABD'yi açık açık tehdit etti: Gazze'de soykırım durmazsa savaş gemilerini batırırız

Gazze'deki katliam nedeniyle İsrail'e dün İHA ve füze saldırısı gerçekleştiren Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'ye tehdit savurdu. Husiler, Gazze'deki soykırımın durmaması halinde ABD savaş gemilerini batıracaklarını açıkladı.

"ABD SAVAŞ GEMİLERİNİ BATIRIRIZ"

Gazze Şeridi'ni 7 Ekim'den bu yana bombalayan İsrail sivilleri katletmeye devam ederken, Yemen'deki İran destekli Husiler'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Önceki gün İsrail'i İHA ve füzelerle vuran Husiler, İsrail'e destek veren ABD'ye tehdit savurdu. Husiler, Gazze Şeridi'ndeki soykırımın durdurulmadığı takdirde ABD savaş gemilerini batıracaklarını açıkladı.

HUSİLER, İSRAİL'E İHA VE FÜZELERLE SALDIRMIŞTI

Yemen'deki İran destekli Husiler dün, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini duyurmuştu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada da, Kızıldeniz bölgesinden İsrail topraklarına atılan bir füzenin savunma sistemince havada imha edildiği bildirilmişti.

"FİLİSTİN'İ SAVUNMAK KUTSAL GÖREVİMİZ"

Yapılan saldırılar sonrası Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Sare'e kameraların karşısına geçerek, " Filistin'i savunmak kutsal görevimiz ve her şeyi yapmaya hazırız. Bu kapsamda Allah'ın yardımıyla işgalci İsrail'in hedeflerine çok sayıda balistik füze fırlattık. Filistin'in yanında olsaydık yüz binlerce Yemenliyle birlikte Filistin halkının yanında savaşmaya giderdik ancak oraya ulaşmanın bir yoluna ihtiyacımız var. İsrail'in saldırganlığı durana kadar füze atışlarıyla Filistin direniş güçlerini desteklemeye devam edeceğiz" demişti.

Yahya Sare'e

İSRAİL SAVAŞ GEMİLERİ KIZILDENİZ'DE

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise; "Durum değerlendirmesi doğrultusunda ve bölgede artan savunma çalışmaları kapsamında Deniz Kuvvetleri'ne ait füze gemileri Kızıldeniz bölgesine ulaştı" denilmişti.

2014'TEN BERİ BİR İLK

Öte yandan; Yemen'de Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve diğer bazı bölgeleri kontrollerinde tutan İran destekli Husiler, ilk defa İsrail'e yönelik saldırıları üstleniyor.