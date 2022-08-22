Haber ajansı SABA'da yer alan haberde Hacce kentinin çeşitli bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
'September Net' sitesinde yer alan haberde de Amran kentinde bir cenaze taziyesi sırasında düşen yıldırım sonucu 6 Yemenli kadının hayatını kaybettiği, 13'ünün ise yaralandığı aktarıldı.
Birleşmiş Milletler (BM), 12 Ağustos'ta, Yemen'de şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 77 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
İşte sele teslim olan Yemen'den fotoğraflar:
Son Dakika › Dünya › Sellerle boğuşan Yemen'de düşen yıldırımlar bir günde 13 can aldı - Son Dakika