Sellerle boğuşan Yemen'de düşen yıldırımlar bir günde 13 can aldı - Son Dakika
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Sellerle boğuşan Yemen'de düşen yıldırımlar bir günde 13 can aldı

22.08.2022 03:20

Selin vurduğu Yemen'in kuzeyindeki Hacce ve Amran kentlerinde son 24 saatte yıldırım düşmesi sonucu 13 kişi yaşamını yitirirken 21 kişi de yaralandı. Amran kentindeki olayın cenaze taziyesi sırasında meydana geldiği belirtildi.

Haber ajansı SABA'da yer alan haberde Hacce kentinin çeşitli bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

CENAZE TAZİYESİ SIRASINDA YILDIRIM DÜŞTÜ

'September Net' sitesinde yer alan haberde de Amran kentinde bir cenaze taziyesi sırasında düşen yıldırım sonucu 6 Yemenli kadının hayatını kaybettiği, 13'ünün ise yaralandığı aktarıldı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR 77 CAN ALDI

Birleşmiş Milletler (BM), 12 Ağustos'ta, Yemen'de şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 77 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İşte sele teslim olan Yemen'den fotoğraflar:

Yemen'de yıldırım düşmesi sonucu bir günde 13 kişi öldü
Yemen'de yıldırım düşmesi sonucu bir günde 13 kişi öldü
Yemen'de yıldırım düşmesi sonucu bir günde 13 kişi öldü
Yemen'de yıldırım düşmesi sonucu bir günde 13 kişi öldü
Yemen'de yıldırım düşmesi sonucu bir günde 13 kişi öldü
Yemen'de yıldırım düşmesi sonucu bir günde 13 kişi öldü
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Kaynak: AA

Amran, Yemen, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sellerle boğuşan Yemen'de düşen yıldırımlar bir günde 13 can aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sellerle boğuşan Yemen'de düşen yıldırımlar bir günde 13 can aldı - Son Dakika
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