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Yunan Bakan Dendias'ın küstah sözlerine Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt: Kendine güveni olan ülkeler bu tür davranışlar sergilemez - Son Dakika

Yunan Bakan Dendias'ın küstah sözlerine Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt: Kendine güveni olan ülkeler bu tür davranışlar sergilemez

05.01.2022 00:12

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın "Türkiye, bölgede bugüne dek görülmemiş derecede saldırgan bir siyaset izliyor. Yunanistan savaş tehdidi altındadır." sözlerine Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dendias'ın bu hezeyanları, üçüncü taraflardan medet umarak ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratarak gerginliği tercih ettiğinin yeni bir kanıtıdır. Kendine güveni olan ülkeler bu tür davranışlar sergilemez." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'ı ziyaret eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal ile gerçekleşen görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, haddi aşan suçlamalarda bulunan Dendias, " Türkiye, bölgede bugüne dek görülmemiş derecede büyük boyutlar kazanan saldırgan bir siyaset izliyor. Yunanistan savaş tehdidi altındadır." dedi.

BAKANLIKTAN ÇOK SERT TEPKİ

Bu açıklamanın ardından Dışişleri Bakanlığı, Yunan Bakan Dendias'ın sözleri çok sert tepki gösterdi. Açıklamada, Yunanistan'ın algı çalışmasından bahsedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın tamamı şöyle;

"İSTİŞARİ GÖRÜŞMELERİN RUHUYLA BAĞDAŞMAMAKTA"

"Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın neredeyse her gün yaptığı Türkiye karşıtı beyanlar, barış ve istikrara hizmet etmeyen, gerçeklikten kopuk ve popülist iddialardır. Bu kışkırtıcı söylem ne iyi komşuluk ilişkileriyle ne de Yunanistan ile yeniden başlattığımız İstişari Görüşmelerin ruhuyla bağdaşmaktadır.

"KENDİNE GÜVENİ OLNA ÜLKELER BU TÜR DAVRANIŞLAR SERGİLEMEZ"

Dendias'ın bu hezeyanları, Yunanistan'ın ülkemiz ile dürüst ve anlamlı bir diyalog ile ikili meselelerini çözmek ve ilişkilerini geliştirmek yerine, üçüncü taraflardan medet umarak ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratarak gerginliği tercih ettiğinin yeni bir kanıtıdır. Kendine güveni olan ülkeler bu tür davranışlar sergilemez.

"GERGİNLİĞİ ARTIRICI EYLEMLERE DEVAM EDİYORLAR"

Yunanistan bir yandan ülkemize karşı gerçeklikten kopuk bu şekilde iddialar ileri sürerken diğer yandan hem Ege'de hem de Akdeniz'de uluslararası hukuka aykırı maksimalist iddialarını ve gerginliği artırıcı eylemlerini devam ettirmektedir.

"ALGI ÇALIŞMASINI REDDEDİYORUZ"

Yunanistan'ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı bir algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz. Bölgede bir tehdit var ise bu tehdit Yunanistan'ın gerginliği artırıcı tek taraflı eylemlerinden kaynaklanmaktadır.

"SAYGIYA DAVET EDİYORUZ"

Yunanistan'ı bir kez daha popülist saiklerle kışkırtıcı söylem ve faaliyetler yürütmek yerine, sağduyu ve aklıselime dönmeye ve uluslararası hukuka ve uluslararası antlaşmalara saygı göstermeye davet ediyoruz."

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Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Türkiye, Yunan, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunan Bakan Dendias'ın küstah sözlerine Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt: Kendine güveni olan ülkeler bu tür davranışlar sergilemez - Son Dakika Dünya


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