Dünya

Haberin Videosunu İzleyin
11.02.2026 16:28  Güncelleme: 16:49
Haber Videosu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Esenboğa Havaalanına iniş yapan Miçotakis, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından karşılandı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıkan Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı görüşmede ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Türkiye- Yunanistan 6'ncı Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kapsamında Türkiye'yi ziyaret edecek olan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

KÜLLİYE'YE DOĞRU YOLA ÇIKTI

Esenboğa Havaalanına iniş yapan Miçotakis, havaalanından çıkış yaptı. Miçotakis'i karşılamaya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Çıkışın ardından Miçotakis, Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yola çıktı.

MASADA BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER VAR

Erdoğan ile Miçotakis görüşmesinde, ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Ziyaret çerçevesinde ayrıca, ikili ilişkileri güçlendirmeye atfedilmiş çeşitli metinlerin imzalanması da gündemde bulunuyor.

YASA DIŞI GÖÇLE MÜCADELE DE GÜNDEMDE OLACAK

Atina için önemli bir diğer başlık da yasa dışı göçle mücadelede Türkiye ile varılan iş birliği ve elde edilen somut gelişmeler. Bu iş birliğinin devam etmesi isteniyor. Türkiye ile Yunanistan arasında hedeflenen bir diğer konu ise 10 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacmi. Bugün bakanlar arasında bu hedef doğrultusunda gelinen noktanın değerlendirilmesi yapılacak.

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'da
