Yunanistan'da devam eden orman yangınları kontrol altına alınıyor - Son Dakika
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Yunanistan'da devam eden orman yangınları kontrol altına alınıyor

23.07.2023 02:08

Yunanistan'da birçok noktada 5 gündür devam eden orman yangınlarının büyük bölümü kontrol altına alınırken, Rodos Adası'ndaki yangının devam ettiği bildirildi. Yangının etkisini artırmaya başlaması üzerine bazı otel, köy ve plajların boşaltıldığı belirtildi. Yaklaşık 2 bin kişi deniz yoluyla tahliye edildi ve tahliye edilenler yolcu gemileri, okul ve spor salonlarında konaklayacak. Rodos'taki yangına 200'den fazla itfaiyeci, 40 araç, 3 uçak ve 5 helikopter müdahale ediyor. Hava sıcaklığının yüksek olduğu ülkede yangın çıkma riski uyarısı yapılıyor. Türkiye, İsrail, Ürdün, İtalya ve Fransa'dan yangın söndürme uçak ve helikopterleri gönderildi ve Türkiye'den 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri Atina'ya ulaştı.

Yunanistan'da birçok noktada 5 gündür devam eden orman yangınlarının büyük bölümü kontrol altına alınırken, Rodos Adası'ndaki yangının devam ettiği bildirildi.

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, yangının etkisini artırmaya başlaması üzerine bazı otel, köy ve plajların boşaltıldığı belirtildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopios yaptığı açıklamada, içinde turistlerin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin deniz yoluyla tahliye edildiğini söyledi.

Tahliye operasyonuna üç sahil güvenlik gemisi, orduya ait bir cankurtaran botu ve 30 özel teknenin katıldığını aktaran Artopios, tahliye edilenlerin yolcu gemileri, okul ve spor salonlarında konaklayacağını belirtildi.

Artopios, Ada'ya, sabahın erken saatlerinde destek ekiplerinin ulaşacağı bilgisini paylaştı.

Öte yandan Rodos'taki yangının, "Yunanistan genelinde aktif yangınlardan en tehlikelisi" olduğuna işaret eden yetkililer, söndürme çalışmalarına 200'den fazla itfaiyeci, 40 araç, 3 uçak ve 5 helikopterin katıldığını söyledi.

Yetkililer, hava sıcaklığının bugün bazı bölgelerde 45 dereceyi bulacağı ülkede "yangın çıkma riskinin yüksek olduğuna" dair uyarılarda bulundu.

Yunanistan'a şu ana kadar Türkiye, İsrail, Ürdün, İtalya ve Fransa'dan yangın söndürme uçak ve helikopterleri gönderilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığına ait 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri 9 kişilik uçuş ekibiyle dün sabah Atina'ya varmıştı.

Kaynak: AA
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Yunanistan'da devam eden orman yangınları nedeniyle 2 bin kişi tahliye edildi Yunanistan'da devam eden orman yangınları nedeniyle 2 bin kişi tahliye edildi

Rodos Adası, Yunanistan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan'da devam eden orman yangınları kontrol altına alınıyor - Son Dakika


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