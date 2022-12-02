Yunanistan'dan kışkırtıcı adım! Sınırımızın yanı başında roket fırlattılar

Yunanistan'ın silahsız olması gereken Ege Adaları'ndaki provokasyonları devam ediyor. Daha önce ABD yapımı zırhlı araçları adalara konuşlandırarak ve ABD ile tank atışları yaparak akıllarınca Türkiye'ye gözdağı vermeye çalışmışlardı. Yunanistan bu kez de Ege Denizi'ndeki diğer adalar gibi, uluslararası antlaşmalar uyarınca gayrı askeri statüde ve silahsız olması gereken Rodos Adası'nda çok namlulu roketatar (ÇNRA) sistemleriyle tatbikat düzenledi.

40 KM MENZİLLİ ROKETLERİ TEST ETTİLER

1991'de Batı ve Doğu Almanya birleştikten sonra, Doğu Almanya'nın Varşova Paktı yapımı silah stoklarını satın alan Yunanistan, 160 adet RM-70 ÇNRA sistemi almıştı. Çekoslovakya üretimi RM-70 ÇNRA sistemlerinin menzili, mühimmat olarak 122mm çapındaki roketler kullanıyor. Normal menzili 20 kilometre olarak biliniyor. Ancak Yunan ordusunun Kolossus-22 adını verdiği tatbikatta, modern üretim, 40 kilometre menzilli 80 adet roket test edildi. Bu roketlerin menzili, Marmaris'in batı kıyılarını kapsıyor.

TÜRKİYE'NİN ROKETATARLARI DAHA ÜSTÜN

Türkiye'nin yerli ve milli üretim T-122 Sakarya ve TRG-300 Kasırga ÇNRA sistemleri, özellikleri bakımından Yunan ordusundaki RM-70'lerden üstün. 122mm çapında roket kullanan Sakarya ÇNRA, hedefini 40 kilometreye kadar neredeyse hata payı olmadan vurabiliyor.

RG-300 KASIRGA HEDEFİNİ 120 KM'YE KADAR TAM İSABET VURUYOR

RG-300 Kasırga ÇNRA ise, 300mm çapında büyük roketler kullanıyor, 120 kilometreye kadar hedefini tam isabet vurabiliyor. TRG-300 Kasırga, güdümlü füze ateşleyebiliyor ve tıpkı ABD'nin meşhur HIMARS sistemi gibi, uzun menzilden stratejik hedefleri nokta atışı imha edebiliyor.