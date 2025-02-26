Yüzde 95'i Müslüman ülkede askerler Türkçe öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Yüzde 95'i Müslüman ülkede askerler Türkçe öğreniyor

Geniş Video İzle

Gambiya Silahlı Kuvvetleri personeli, Türkiye'de askeri eğitim alabilmek için Türkçe öğreniyor. Fajara'daki Gambiya Silahlı Kuvvetleri Eğitim Okulu'nda bulunan Atatürk dershanesinde Türkçe dersleri gören askerler, Atatürk kitaplığında da Türkçe kaynaklara erişebiliyor. 2020'den bu yana 555 Gambiya askeri personeline Türkçe eğitimi verildi.

26.02.2025 17:09  Güncelleme: 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı arasında imzalanan Eğitimde İşbirliği Protokolü ile 2020'de Gambiya'ya öğretmen olarak giden Atmaca Polat, 22 askeri öğrencisine Türkçe öğretiyor. Polat, 7 Ekim 2024'te başlayan derslerin yaklaşık 40 hafta süreceğini ve öğrencilerini B2 seviyesine ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

ASKERİ İLİŞKİLER VE DİL EĞİTİMİ

Gambiya Askeri Danışmanı Piyade Kurmay Albay Anıl Aksoy, Gambiya ordusundan Türkçe öğrenimi gören askerleri anlattı. Aksoy, 1991'de başlayan askeri ilişkiler kapsamında 160 Gambiya askeri personelinin Türkiye'de Türkçe eğitimi aldığını ifade etti. Aksoy, dil eğitiminin iki ülke ilişkilerine katkı sağladığını ve askeri tecrübelerin paylaşılmasını kolaylaştırdığını vurguladı.

Yüzde 95'i Müslüman ülkede askerler Türkçe öğreniyor

KÜTÜPHANE VE KAYNAKLAR

Gambiya Eğitim Okulu Kışlası'ndaki Atatürk kütüphanesi, 2024'te TİKA tarafından yenilendi. Kütüphanede Türkçe ve İngilizce askeri talimname ve broşürler, tarih ve araştırma kitapları ile romanlar bulunuyor. Kütüphaneden tüm Gambiya Silahlı Kuvvetleri personeli faydalanabiliyor.

ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ

Türkçe eğitimi alan Khadije Balde, "Bu kurs bitince önümüzdeki yıl Türkiye'de askeri eğitim alacağım. Bu yüzden Türkçe öğreniyorum, Türkiye'yi çok seviyorum." dedi.

Yüzde 95'i Müslüman ülkede askerler Türkçe öğreniyor

YÜZDE 95'İ MÜSLÜMAN ÜLKE

Afrika ana karasının en küçük ülkesi Gambiya, 18 Şubat 1965'te İngilizlere karşı bağımsızlığını kazandı. Yüz ölçümü yaklaşık 11 bin 300 kilometrekare olan Gambiya, Atlas Okyanusu kıyısı hariç, 3 yanı Senegal ile çevrili durumda. Ülkenin, 2,8 milyon civarındaki nüfusunun yüzde 96,4'ünü Müslümanlar, yüzde 3,6'sını Hristiyanlar, geri kalanını diğer dinlere mensup kişiler oluşturuyor. Başlıca İngilizce, Mandinka, Wolof ve Fula dillerinin konuşulduğu Gambiya'da yer alan etnik gruplar arasında Mandinka, Fula, Wolof, Jola, Serahuli yer alıyor.

Yüzde 95'i Müslüman ülkede askerler Türkçe öğreniyor

TÜRKİYE İLE SIKI İLİŞKİLER

Türkiye ile Gambiya arasındaki diplomatik ilişkiler güçlenerek devam ederken iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda yakın işbirliği bulunuyor. Türkiye, Gambiya'nın savunma alanının gelişmesine destek veriyor. 1991'den bu yana birçok Gambiyalı asker, polis ve jandarma Türkiye'de eğitim aldı. Bu nedenle Gambiya sokaklarında, Türkçe konuşan Gambiyalıları görmek mümkün.

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) okulunun bulunduğu Gambiya'da, yakın zamanda Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi'nin açılması planlanıyor. Türkiye'nin Gambiya'ya ihracatı, 2024 itibarıyla yüzde 16 artarken Gambiya halkı, Türkiye'ye ve Türk kültürüne büyük ilgi gösteriyor.

Yüzde 95\'i Müslüman ülkede askerler Türkçe öğreniyor
Kaynak: AA

Türkiye, Gambiya, Güncel, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yüzde 95'i Müslüman ülkede askerler Türkçe öğreniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat:
    Siz eve iki ekmak alırken ben ne alacaktım yaaa diyen kişilersiniz.! Devletimiz bugünün değil 50 yıl sonraki planların temelini atıyor Afrika kıtasına.! Dünya lideri RTE senin hakkın asla ödenmez.! Siz heykel yapmaya, Roma'da viski içmeye devam edin.! RTE'nin daha çok işi var ülkesinin menfaati için 26 15 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    gambiya komedi 4 15 Yanıtla
  • Semih Tokuç:
    imam hatipliler Atatürk kelimesini görmesin orada 4 8 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    tamam işte Türkiye ile aynı ekonomi açlıktan sürünüyorlar .başka kim örnek alacak . 0 8 Yanıtla
  • k K:
    milet parasini afrikaya dusman parasi gibi harciyor. 0 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:44 Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
17:42 Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy’den “Rusya“ şartı Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den "Rusya" şartı
16:34 Erdoğan’dan Özel’in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil
15:32 DEM Parti’nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu DEM Parti'nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
23:43 AK Parti’ye katılan Serap Yazıcı: CHP’ye geçmemi Özgür Özel teklif etti AK Parti'ye katılan Serap Yazıcı: CHP'ye geçmemi Özgür Özel teklif etti
23:37 Takımın başında görmek istiyorlar: Chelsea’de taraftarlar, maç öncesi Mourinho’nun ismini haykırdı Takımın başında görmek istiyorlar: Chelsea'de taraftarlar, maç öncesi Mourinho'nun ismini haykırdı
23:18 Cinayete teşebbüs gibi kazadan sonra serbest bırakıldı Cinayete teşebbüs gibi kazadan sonra serbest bırakıldı
23:17 Elon Musk’ın departmanında çalışan 21 kişi istifa etti Elon Musk'ın departmanında çalışan 21 kişi istifa etti
23:06 Jose Mourinho ve Okan Buruk’un alabileceği cezalar belli oldu Jose Mourinho ve Okan Buruk'un alabileceği cezalar belli oldu
22:58 İmamoğlu’nun şikayet ettiği bilirkişiye soruşturma başlatıldı İmamoğlu'nun şikayet ettiği bilirkişiye soruşturma başlatıldı
22:51 Ukrayna’nın yeniden inşası ve toparlanması için 524 milyar dolara ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor Ukrayna'nın yeniden inşası ve toparlanması için 524 milyar dolara ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 18:34:14. #1.13#
SON DAKİKA: Yüzde 95'i Müslüman ülkede askerler Türkçe öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.