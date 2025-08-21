Yüzyıllık Mektup Toruna Teslim Edildi - Son Dakika
Yüzyıllık Mektup Toruna Teslim Edildi

21.08.2025 18:20
Onbaşı Yusuf Saygılı'nın 117 yıl önceki mektubu, torunu Ramazan Saygılı'ya Kızılay tarafından verildi.

FİLİSTİN'de 117 yıl önce esir düşen Onbaşı Yusuf Saygılı'nın o dönem yazdığı mektubu, torunu Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı'ya teslim edildi.

Tarihinin en önemli arşivlerinden birisine sahip Türk Kızılayı, 'Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları Sergisi'ni hayata geçirdi. Bu sergi sırasında Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, yetkililere dedesi Yusuf (Hoca) Saygılı'nın da 1918 yılında Filistin Cephesi'nde esir düştüğünü ve ona ait bir belge olup olmadığını sordu. Arşivinde yapılan incelemede, Filistin Cephesi'nde savaşırken 31 Ekim 1918'de İngilizlere esir düşen Onbaşı Yusuf'un ailesi için kaleme aldığı mektubu bir asır sonra gün yüzüne çıkarıldı. Arşiv yetkilileri, 1925'e kadar esir kampında tutulan Onbaşı Yusuf'un mektubunu ve esir kartını, torunu Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı'ya teslim etti.

Ramazan Saygılı, dedesinin Adana'ya döndükten sonra Saimbeyli ilçesinde imamlık yaptığını ve 1960 yılında 72 yaşındayken hayatını kaybettiğini belirterek, " Osmanlı'nın yıkılma dönemlerinde 7 cephede savaş verirken o dönem dedem Yusuf Saygılı, Filistin'de savaşırken esir düşmüş. Kızılay Esir Mektupları Sergisi'ndeyken ben yetkililere durumdan bahsettim. Ben esir kartı ve mektupları unuttum. Bir süre sonra Ankara'da toplantıdayken ilgili arkadaşlarımız dedemin mektup ve esir kartlarını teslim ettiler" dedi.

107 yıl sonra böyle bir hediye almanın kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan Saygılı, "Dedelerimiz dün Filistin ve Gazze için savaşmaya gitmişler. Bizler de aynı yere yardım götüren bir iyilik hareketinin parçasıyız. Dedeme rahmet okudum ve hamdolsun ki biz de aynı yoldayız" diye konuştu. Saygılı, dedesinin kaleme aldığı Osmanlıca mektupta sağlık durumunu aktarmasının yanı sıra millete, orduya, devlete dua ettiğini, birlik ve beraberlik vurgusu yaptığını söyledi.

Kaynak: DHA

