Zelenski, Rusya'dan geri alınan Herson'da bayrak törenine katıldı - Son Dakika
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Zelenski, Rusya'dan geri alınan Herson'da bayrak törenine katıldı

14.11.2022 17:56
Zelenski, Rusya'dan geri alınan Herson'da bayrak törenine katıldı

Ukrayna ordusunun Rusya'dan geri aldığı Herson şehrinde bayrak töreni yapıldı. Törene katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Bu, kalbimi ve ruhumu ısıtıyor. Herson bölgesini Ukrayna'ya kazandırdığınız için sizlere teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Ukrayna ordusunun kontrolünü geri aldığı Herson kentinde bayran töreni düzenlendi. Törene Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de katıldı.

"BU KALBİMİ VE RUHUMU ISITIYOR"

Zelenski, "Bu, kalbimi ve ruhumu ısıtıyor. Herson bölgesini Ukrayna'ya kazandırdığınız için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Silahlı Kuvvetlerimizi, devletimizi, bayrağımızı iade ediyoruz" ifadelerini kullandı. Kentte birçok yerleşim yerinin hasar gördüğünü ve altyapının yok edildiğini belirten Zelenski, "İşte Rusya Federasyonu bizim ülkemizde bunu yaptı, öldürebileceğini tüm dünyaya gösterdi. Ama hepimiz, Silahlı Kuvvetlerimiz, Ulusal Muhafızlarımız, istihbaratımız Ukrayna'yı öldürmenin imkansız olduğunu gösterdik" dedi. Ukrayna bayrağı, Herson Bölgesel Devlet İdaresi binasının yakınında dikildi.

Zelenski, Rusya'dan geri alınan Herson'da bayrak törenine katıldı

RUSYA HERSON'DAN GERİ ÇEKİLMİŞTİ

24 Şubat tarihinde başlayan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 9. ayda da devam ederken, CRusya Savunma Bakanlığı, 9 Kasım'da Rus ordusunun Herson'dan çekilerek Dnipro Nehri'nin sol yakasına konuşlanacağını açıklamıştı.

Zelenski, Rusya'dan geri alınan Herson'da bayrak törenine katıldı

UKRAYNA BİRLİKLERİ HERSON'DA

Rus ordusunun bölgeden çekilmesi tamamlanırken, Ukrayna birlikleri Herson şehir merkezine kadar girmişti. Rusya'nın geri çekilirken yıktığı şehrin merkezine Ukrayna birlikleri bayraklarını asmıştı. Böylece 44 gün önce Putin tarafından ilhak edilen Herson yeniden Ukrayna ordusunun denetimi altına girdi.

Zelenski, Rusya'dan geri alınan Herson'da bayrak törenine katıldı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Dünya Zelenski, Rusya'dan geri alınan Herson'da bayrak törenine katıldı - Son Dakika

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