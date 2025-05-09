Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle! Yeşilhisar'da anlamlı yarışma - Son Dakika
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Eğitim

Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle! Yeşilhisar'da anlamlı yarışma

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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde "Güçlü Bağlar, Mutlu Anılar" projesi kapsamında düzenlenen "Ailemle Yarışıyorum" adlı yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Kaymek Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa ilçe protokolü, okul yöneticileri, veliler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

09.05.2025 23:16
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde "Güçlü Bağlar, Mutlu Anılar" projesi kapsamında "Ailemle Yarışıyorum" isimli yarışma düzenlendi.

Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle! Yeşilhisar'da anlamlı yarışma düzenlendi

ÖĞRENCİLER VE ANNELERİ BİRLİKTE TER DÖKTÜ

Renkli görüntülere sahne olan yarışmada; Hızır İlyas Ortaokulu, Şehit Mehmet Güngördü İmam Hatip Ortaokulu, Kovalı Ortaokulu ve Mithatpaşa Ortaokulu öğrencileri, anneleriyle birlikte bilgi yarışmasında ter döktü. Özellikle 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi nedeniyle, yarışma hem anlamlı hem de eğitici bir etkinlik olarak büyük beğeni topladı.

OKUL MÜDÜRLERİ, ÖĞRETMENLER, VELİLER VE ÖĞRENCİLER KATILDI

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Şube Müdürleri Ali Kaplan ve Murat Şahin'in yanı sıra Hızır İlyas Ortaokulu Müdüresi Hatice Yetişen, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Yarışma sonunda Hızır İlyas Ortaokulu birinci, Mithatpaşa Ortaokulu ikinci, Şehit Mehmet Güngördü İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere çeşitli para ödülleri takdim edildi.

Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle! Yeşilhisar'da anlamlı yarışma düzenlendi

"AİLE BAĞLARINI GÜÇLENDİRMEK VE KİTAP OKUMAYI TEŞVİK ETMEK AMACIYLA PLANLADIK"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, "Bu yarışmayı, aile bağlarını güçlendirmek ve kitap okumayı teşvik etmek amacıyla planladık. Anlamlı bir etkinlik oldu. Birinci olan öğrencimiz Azra Değirmenci'yi ayrıca doğum gününde böyle bir başarı elde ettiği için kutluyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

"BİZİM İÇİN UNUTULMAZ BİR ANI OLDU"

Yarışmada birinci olan Azra Değirmenci, "Çok mutluyum, kitap okumak da yarışmak da çok güzeldi. Yarışmaya katılan tüm arkadaşlarımı kutluyorum" diye konuştu. Azra'nın annesi ise, "Bizim için unutulmaz bir anı oldu. Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle! Yeşilhisar'da anlamlı yarışma düzenlendi

Program, ödüllerin dağıtılmasının ardından sona erdi.

Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle! Yeşilhisar\'da anlamlı yarışma

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Son Dakika Eğitim Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle! Yeşilhisar'da anlamlı yarışma - Son Dakika

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