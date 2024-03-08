Batman\'da TÜBİTAK Yayınlarıyla Buluşturuyoruz Projesi İmza Töreni Gerçekleştirildi

Eğitim

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır ile bir dizi etkinliğe katılmak üzere geldiği Batman'da TÜBİTAK, Batman Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen "Batman'ı TÜBİTAK Yayınlarıyla Buluşturuyoruz Projesi" imza törenine katılarak, Esentepe Külliyesi'ndeki Leyla Nasıroğlu Gençlik Merkezi ve Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Batman'a ziyaret gerçekleştiren Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Sanayi Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır, 'Batman'ı TÜBİTAK Yayınlarıyla Buluşturuyoruz Projesi' imza törenine katıldı.

Batman'ı bilişimde cazibe merkezi olması yolunda çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir.

Yakın zamanda; fahri başkanlığınıMilletvili sayınFerhat Nasıroğlu Vali Ekrem Canalap'ınyaptığı

"BİLİŞİM ve TEKNOLOJİ DANIŞMA KURULU. " kuruldu.

Bu kurulla Batman'daki tüm kamu ve özel sektörün bilişim, teknoloji ve inovasyon çalışmalarını İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Çankaya ve Zeynel Nasıroğlu yönetiminde bu kurul üzerinden ilerletecektir.

Kurulda üniversiteden akademisyenler, il dışından bilim adamları da kurula üye oldular. Bu amaçlaöğrencilereTübitak'ın tüm yayınlarını okullarımıza dağıtmak üzere kitap ve dergi siparişiniverildi.

BATMAN BİRİNCİ SIRADA

Tübitaktan alınan kitaplarla şu ana kadar İstanbul hariç en çok Tübitak kitabı alan iller arasındaBATMAN BİRİNCİ SIRADA !

Bundan gurur duyuyoruz.

Batman'ı TÜBİTAK Yayınlarıyla Buluşturuyoruz" projemiz kapsamında Batman'da anaokulundan liseye kadar 492 okula 160 binin üzerinde popüler bilim kitabı ve binlerce dergi alımı yaparak, Türkiye'de en fazla TÜBİTAK kitabı okullara kazandıran il unvanını kazandırarak Batmanlı çocuklarımıza ve gençlerimize bilimsel ve teknolojik merak aşılıyoruz.

Ülkemizi bilimsel ve teknolojik arenada başarıyla temsil etmemizin yanında en önemli görevlerimizden birinin de geleceği şekillendirecek genç beyinlerimizi bilgi ile beslemek olduğuna inanıyoruz.

Bu kapsamda,

Batman il Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hayata geçirdiğimiz projemiz ile çocuklarımıza ve gençlerimize yeni ufuklar katacak Tubitak Kitapları Batman ile buluşturmaktan dolayı mutluluk ve gurur duyuyoruz!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır Batman ilMilli Eğitim Müdürlüğü olarak hazırladığımızTÜBİTAK kitap lansmanı programımızakatıldılar.

Batman'ı TÜBİTAK Yayınlarıyla Buluşturuyoruz" projemiz kapsamında Batman'da anaokulundan liseye kadar 492 okula 160 binin üzerinde popüler bilim kitabı ve binlerce dergi alımı yaparak, Türkiye'de en fazla TÜBİTAK kitabı okullara kazandıran il unvanını kazandırarak Batmanlı çocuklarımıza ve gençlerimize bilimsel ve teknolojik merak aşılıyoruz.

Ülkemizi bilimsel ve teknolojik arenada başarıyla temsil etmemizin yanında en önemli görevlerimizden birinin de geleceği şekillendirecek genç beyinlerimizi bilgi ile beslemek olduğuna inanıyoruz.

Bu kapsamda, @batmanvaliligive @batmanilmem ile ortak hayata geçirdiğimiz projemiz ile çocuklarımıza ve gençlerimize yeni ufuklar katacak @TubitakKitaplar'ı Batman ile buluşturmaktan dolayı mutluluk ve gurur duyuyoruz!