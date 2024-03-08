Batman\'da TÜBİTAK Yayınlarıyla Buluşturuyoruz Projesi İmza Töreni Gerçekleştirildi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır ile bir dizi etkinliğe katılmak üzere geldiği Batman'da TÜBİTAK, Batman Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen "Batman'ı TÜBİTAK Yayınlarıyla Buluşturuyoruz Projesi" imza törenine katılarak, Esentepe Külliyesi'ndeki Leyla Nasıroğlu Gençlik Merkezi ve Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.
Batman'a ziyaret gerçekleştiren Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Sanayi Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır, 'Batman'ı TÜBİTAK Yayınlarıyla Buluşturuyoruz Projesi' imza törenine katıldı.
Batman'ı bilişimde cazibe merkezi olması yolunda çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir.
Yakın zamanda; fahri başkanlığınıMilletvili sayınFerhat Nasıroğlu Vali Ekrem Canalap'ınyaptığı
"BİLİŞİM ve TEKNOLOJİ DANIŞMA KURULU. " kuruldu.
Bu kurulla Batman'daki tüm kamu ve özel sektörün bilişim, teknoloji ve inovasyon çalışmalarını İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Çankaya ve Zeynel Nasıroğlu yönetiminde bu kurul üzerinden ilerletecektir.
Kurulda üniversiteden akademisyenler, il dışından bilim adamları da kurula üye oldular. Bu amaçlaöğrencilereTübitak'ın tüm yayınlarını okullarımıza dağıtmak üzere kitap ve dergi siparişiniverildi.
BATMAN BİRİNCİ SIRADA
Tübitaktan alınan kitaplarla şu ana kadar İstanbul hariç en çok Tübitak kitabı alan iller arasındaBATMAN BİRİNCİ SIRADA !
Bundan gurur duyuyoruz.
Batman'ı TÜBİTAK Yayınlarıyla Buluşturuyoruz" projemiz kapsamında Batman'da anaokulundan liseye kadar 492 okula 160 binin üzerinde popüler bilim kitabı ve binlerce dergi alımı yaparak, Türkiye'de en fazla TÜBİTAK kitabı okullara kazandıran il unvanını kazandırarak Batmanlı çocuklarımıza ve gençlerimize bilimsel ve teknolojik merak aşılıyoruz.
Ülkemizi bilimsel ve teknolojik arenada başarıyla temsil etmemizin yanında en önemli görevlerimizden birinin de geleceği şekillendirecek genç beyinlerimizi bilgi ile beslemek olduğuna inanıyoruz.
Bu kapsamda,
Batman il Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hayata geçirdiğimiz projemiz ile çocuklarımıza ve gençlerimize yeni ufuklar katacak Tubitak Kitapları Batman ile buluşturmaktan dolayı mutluluk ve gurur duyuyoruz!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır Batman ilMilli Eğitim Müdürlüğü olarak hazırladığımızTÜBİTAK kitap lansmanı programımızakatıldılar.
Batman'ı TÜBİTAK Yayınlarıyla Buluşturuyoruz" projemiz kapsamında Batman'da anaokulundan liseye kadar 492 okula 160 binin üzerinde popüler bilim kitabı ve binlerce dergi alımı yaparak, Türkiye'de en fazla TÜBİTAK kitabı okullara kazandıran il unvanını kazandırarak Batmanlı çocuklarımıza ve gençlerimize bilimsel ve teknolojik merak aşılıyoruz.
Ülkemizi bilimsel ve teknolojik arenada başarıyla temsil etmemizin yanında en önemli görevlerimizden birinin de geleceği şekillendirecek genç beyinlerimizi bilgi ile beslemek olduğuna inanıyoruz.
Bu kapsamda, @batmanvaliligive @batmanilmem ile ortak hayata geçirdiğimiz projemiz ile çocuklarımıza ve gençlerimize yeni ufuklar katacak @TubitakKitaplar'ı Batman ile buluşturmaktan dolayı mutluluk ve gurur duyuyoruz!
Son Dakika › Eğitim › Batman'da TÜBİTAK Yayınlarıyla Buluşturuyoruz Projesi İmza Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, akademik birimlere yaptığı ziyaretler çerçevesinde Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti. Ziyarette, Rektör Yardımcıları ve diğer yetkililer de hazır bulundu. Rektör Kırışık, Eskipazar Meslek Yüksekokulu'nda yürütülen akademik çalışmalar hakkında bilgi alarak fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca, Raylı sistemler alanında yapılacak çalışmaların planlaması ve Hadrianapolis Antik Kenti'ndeki kazı ve eser koruma çalışmalarına destek olmak amacıyla öğrenci alımı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından mobil trafik eğitim aracında 220 öğrenciye teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi. Ulaş Ortaokulu ve Mehmet İhsan Keskin İlkokulu'nda jandarma ekipleri tarafından öğrencilere yaya geçidi, trafik ışıkları ve trafik kuralları hakkında bilgi verildi. Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı, diğer okullarda da eğitim çalışmalarına devam edecek.
Afyonkarahisar eğitim camiasının sevilen Okul Müdürü Yakup Kadri Işıkcı, geçirdiği rahatsızlık sonrası hayata gözlerini yumdu. Işıkcı'nın ani ölümü sevenlerini ve eğitim camiasını yasa boğdu.
Nijerya'nın kuzeybatısında, silahlı kişiler en az 287 öğrenciyi kaçırdı. Bu, ülkede bir haftadan kısa süre önce gerçekleşen ikinci kitlesel kaçırılma olayı oldu. Kaçırılmalar genellikle kuzeybatı ve orta bölgelerde yoğunlaşmıştır ve silahlı gruplar sık sık köylüleri ve yolcuları büyük fidyeler karşılığında hedef almaktadır.
Alaşehir Fen Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK 55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İzmir Bölge Finalleri'nde birincilik ödülü aldı. Coğrafya alanındaki 'Uzaktan algılama ile otonom sulama' projesiyle Türkiye finallerine katılma hakkı kazandılar.
Bilecik İl Müftülüğü ile Şeyh Edebali Üniversitesi organizasyonuyla yapılan Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren öğrenciler, umre öncesi İl Müftüsü Ali Erhun'u ziyaret etti. Gençler, organizasyonun faydalı olduğunu belirterek tekrarlanmasını talep etti.
Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde her yaştan insanın ilgisini çeken seramik kursları başladı. Hem aksesuar hem endüstriyel ürünlerin üretildiği kurslara hem bireysel başvurular hem de online başvurular kabul ediliyor. Eğitmen Beyza Gülsoy, yapılan etkinliklere katılmak ve güzel zaman geçirmek için herkesi davet ediyor.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı Prof. A. Ercan Ekinci ile birlikte Uluslararası Kalite Konferansı'na katıldı. Konferansta, Üniversitelerde Kalite ve Akreditasyon Süreci hakkında bilgi verildi. Konferansın ardından Rektör Levent ve Rektör Yardımcısı Ekinci, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret etti ve üniversitenin kalite süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, üniversitenin faaliyetleri ve uluslararası başarıları hakkında bilgi verildi. Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, Türkiye'nin uluslararasılaşma ve ihtisaslaşma konularında başarılı olduğunu vurguladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ise konuşmasında Filistin'deki soykırıma dikkat çekti ve Batı'nın sessizliğini eleştirdi.
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