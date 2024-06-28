Bolu'da LGS'de 500 Tam Puan Alan Öğrenciye Hediyeler Verildi - Son Dakika
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Eğitim

Bolu'da LGS'de 500 Tam Puan Alan Öğrenciye Hediyeler Verildi

Bolu\'da LGS\'de 500 Tam Puan Alan Öğrenciye Hediyeler Verildi

Bolu'da LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Aras Kadir Deveci, Vali Erkan Kılıç tarafından ailesiyle birlikte makamında ağırlanarak hediyeler verildi. Deveci, başarısını düzenli çalışmaya borçlu olduğunu belirtti.

28.06.2024 17:11
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BOLU'da LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Aras Kadir Deveci, "Başarımı düzenli çalışmaya borçluyum" dedi. Vali Erkan Kılıç, ailesiyle makamında ağırladığı Deveci'ye hediyeler verdi.

Bolu 50. Yıl Ortaokulu öğrencisi Aras Kadir Deveci, LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Deveci, aldığı puanla LGS Bolu birincisi oldu. Bolu Valisi Erkan Kılıç, başarılı öğrenci ile ailesini makamında ağırladı. Bolu Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ile Aras Kadir Deveci'nin annesi Asuman Deveci ve babası Resul Deveci'nin de katıldığı ziyarette Vali Kılıç, il birincisi olan öğrenciyi tebrik ederek, "Bolu'daki, ülkemizdeki bütün öğrencilerin başarılı olmasını tabii ki istiyoruz. Aras da bizden biri. Bolu'dan bu sınava girdi ve tüm soruları yapması bizi ayrıca mutlu etti. Kendisini ayrıca tebrik ediyorum. Bundan sonraki eğitim öğretim hayatında da başarılar diliyorum" dedi.

'PLANIMI ÖNCEDEN YAPTIM'

Başarısının sırrını anlatan Aras Kadir Deveci ise "Başarımı düzenli çalışmaya borçluyum. Aşırı çalışmadım ama planımı önceden yaptım. Hiçbir zaman eksik olmadı. Başarımı ona borçluyum. İleride uzay ile ilgili meslekler düşünüyorum" diye konuştu.

'AŞIRI STRESLİ DEĞİLDİ'

Asuman Deveci ise oğlunun sınava hazırlanırken stres yapmadığını söyleyerek "Oğlum çok çalışmadı. Aşırı stresli değildi. Bence en büyük avantajı o oldu. Programlarını yaptı, dersi derste öğrendi. Denemesi kötü geçtiğinde 'Olsun bir sonraki denemede toparlarım anne, sıkıntı değil' deyip kendini rahatlatabilmesi bir avantajdı onun için" dedi.

Vali Kılıç, başarısı nedeniyle Aras Kadir Deveci'ye hediye takdim etti.

Kaynak: DHA

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