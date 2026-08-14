Çameli’de başarılı öğrenciler ödüllerle uğurlandı

Denizli'nin Çameli ilçesinde, Çameli İmam Hatip Ortaokulu, 2026 LGS'de başarılı olarak nitelikli liselere yerleşen öğrencilerini düzenlenen törenle uğurladı. Dört yıllık eğitim hayatlarının ardından önemli bir başarıya imza atan 5 öğrenci, okul yönetimi tarafından ödüllendirilirken, Okul Müdürü Yunus Çağdaş öğrencilerin başarısında öğretmenlerin ve ailelerin büyük emeği olduğunu vurguladı.

Çameli İmam Hatip Ortaokulu'nda 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında başarılı sonuç elde ederek farklı şehir ve ilçelerdeki nitelikli okullara yerleşen öğrenciler için anlamlı bir uğurlama programı gerçekleştirildi. Dört yıl boyunca akademik eğitimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimleri için de emek verilen öğrenciler, elde ettikleri başarılarla okul yönetimi ve öğretmenlerini gururlandırdı. Çameli İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Alperen Gümüş, Fethiye Belediye Fen Lisesi'ni, Şevval Altın, Fethiye Ömer Özyer Anadolu Lisesi'ni, İbrahim Par, Acıpayam Fen Lisesi'ni, Beytullah Akhan, Gölhisar Fen Lisesi'ni, Durmuş Akhan ise Fethiye AİHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nu kazandı. Başarılı öğrenciler için okulda düzenlenen törende, öğrencilerin elde ettikleri dereceler kutlandı. Öğrenciler, okul yönetimi tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Ödüller, Okul Müdürü Yunus Çağdaş ile Müdür Yardımcıları Ali Hız ve Ali Ekinci tarafından öğrencilere takdim edildi.

"Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz"

Çameli İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yunus Çağdaş, öğrencilerin elde ettiği başarının okul camiası için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Dört yıllık eğitim sürecinin yalnızca sınav başarısından ibaret olmadığını belirten Çağdaş, öğrencilerin hedeflerine ulaşabilmesi için öğretmenlerin, ailelerin ve okul yönetiminin birlikte büyük emek verdiğini ifade etti. Çağdaş, "Öğrencilerimizin bugün ulaştıkları noktayı görmek bizler için büyük bir mutluluk. Dört yıl boyunca onların eğitimine, gelişimine ve hedeflerine ulaşmasına katkı sunmaya çalıştık. LGS'de gösterdikleri başarı, emeklerimizin karşılığını aldığımızı gösteriyor. Her bir öğrencimizle ayrı ayrı gurur duyuyoruz" dedi.

Öğrencilerin farklı nitelikli okullara yerleşmesinin okulun eğitim anlayışının da önemli bir göstergesi olduğunu ifade eden Çağdaş, bundan sonraki süreçte öğrencilerin yeni okullarında da başarılı olmaları için kendilerine güvendiklerini söyledi. Çağdaş, öğrencilerin bundan sonraki eğitim hayatlarında sadece akademik başarılarıyla değil; ahlaki değerleri, sorumlulukları, çalışkanlıkları ve topluma katkılarıyla da örnek olmalarını temenni ettiklerini dile getirdi. Ödüllerini okul yöneticilerinin ellerinden alan öğrenciler ise kendilerine verilen destekten dolayı öğretmenlerine ve okul yönetimine teşekkür etti.