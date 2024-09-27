EduTalks Üniversite Buluşmaları Etkinliği 1 Ekim'de İstanbul Kültür Üniversitesi'nde! - Son Dakika
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Eğitim

EduTalks Üniversite Buluşmaları Etkinliği 1 Ekim'de İstanbul Kültür Üniversitesi'nde!

EduTalks Üniversite Buluşmaları Etkinliği 1 Ekim\'de İstanbul Kültür Üniversitesi\'nde!

Branding Türkiye ve 1Fikir1Marka partnerliğiyle hazırlanan ve "Üniversite Buluşmaları" ana temasına sahip olan EduTalks etkinlik serisinin birincisi 1 Ekim tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki üniversitelerde düzenlenmesi planlanan EduTalks etkinliği kapsamında sektör profesyonelleri, uzmanlar ve yöneticiler ile üniversite öğrencileri ve girişimciler buluşacak.

27.09.2024 13:01
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Bütünleşik Pazarlama Mecrası Branding Türkiye ile Deneyimsel Pazarlama Ajansı 1Fikir1Marka partnerliğiyle hayata geçirilen ve "Üniversite Buluşmaları" ana temasına sahip olan EduTalks etkinlik serisinin birincisi İstanbul Kültür Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

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EduTalks Etkinliği 1 Ekim'de! Bütünleşik pazarlama çatı kavramının içerisinde yer alan 100+ olgu, kavram ve konuya dair fikir, fayda ve farkındalık odaklı üniversite etkinlikleri düzenleme ve bu bağlamda topluluk oluşturma misyonuyla kurulan EduTalks'ın birincisi İstanbul Kültür Üniversitesi'nde düzenlenecek! 1 Ekim 2024 tarihindeki etkinlikte alanında uzman isimler konferans ve panel aracılığıyla bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak. Ayrıca bir startup tarafından girişim sunumu yapılacak. Son kısımda ise serbest networking olacak.

EduTalks Konuşmacıları

İş dünyası ve akademi için bütünleşik pazarlama çatı kavramının içerisinde yer alan 100+ olgu, kavram ve konu ile ilgili üniversiteli gençlere bilişsel farkındalık kazandırmayı hedefleyen bir vizyona sahip olan EduTalks'ın 1 Ekim 2024 tarihindeki birinci etkinliğinde konuşma yapacak olan isimler şöyle;

  • Mürsel Ferhat Sağlam (Branding Türkiye – Founder)
  • Ercan Ulusoy (1Fikir1Marka – Founder)
  • Muhammet Gider (Dvina Yazılım – Founder)
  • Ahmet Gökhan Uluçay (BST Yazılım Ve İnovasyon – Manager &amp; İKÜ Tasarım Fabrikası – Manager)

Etkinlikte ayrıca girişim sunumu da olacak. Buna göre; yazılım ve robotik alanında çalışmalarıyla bilinen Aleaza Development Solutions'un genç ekibi, hem girişimcilik hikayelerini hem de gelecekteki hedeflerini, geleceğin girişimcileri olan üniversitelilerle paylaşacak.

Etkinliğe Kimler Katılmalı?

Üniversite öğrencilerinin genel katılımın açık olan EduTalks etkinliklerine başta İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı önlisans, lisans ve lisansüstü bölümlerinde (Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Bölümü, Girişimcilik Bölümü, İşletme Bölümü, Pazarlama Bölümü, İktisat Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü vb.) öğrenim gören öğrenciler olmak üzere marka yönetimi, iletişim, pazarlama, girişimcilik, dijital markalaşma, kurumsal iletişim, içerik pazarlaması, marka iletişimi, yapay zeka, dijital pazarlama alanlarına ilgi duyan tüm üniversiteliler ve girişimciler katılabilir.

EduTalks Üniversite Buluşmaları Etkinliği 1 Ekim'de İstanbul Kültür Üniversitesi'nde!

Ekosistem Destekliyor

Ekosistem paydaşları tarafından desteklenen EduTalks'ın ilk etkinliğine İstanbul Kültür Üniversitesi ev sahipliği yapacak. Bu bağlamda Branding Türkiye ve 1Fikir1Marka organizasyonuyla gerçekleşecek olan etkinliğin stratejik partneri İstanbul Kültür Üniversitesi olurken etkinliği destekleyenler arasında İKÜ Tasarım Fabrikası, İKÜ PUMA Uygulaması ve Aleaza Development Solutions yer aldı. 1 Ekim'deki etkinliğin medya ve destek partnerleri arasında ise Haberler.com, TechInside, BiHaber.tr, Medya Takip Merkezi, SonDakika.com, StartupTeknoloji, Franchise Market Türkiye, TeknoTalk, Hani Kurumsaldık, Haber Galerisi, Medya Bilgi Rehberi, Goog Digital, Startup Gazetesi, İmesta Coffee ve Girişim Haber yer aldı.

Bilgi Ve Kayıt

Etkinlik başta üniversite öğrencileri ve girişimciler olmak üzere genel katılıma açık olarak ve ÜCRETSİZ gerçekleşecek. Etkinlik sınırlı kontenjana sahip olduğu için kayıt zorunludur.

Etkinliğe dair detaylar ve kayıt formu ise şöyle;

Tarih Ve Saat: 1 Ekim 2024 – 10:00 – 14:30

Mekan: İstanbul Kültür Üniversitesi – Bakırköy Yerleşkesi/ Ataköy Binası

Salon: Önder Öztunalı Konferans Salonu

Adres: Ataköy 7-8-9-10, E5 Karayolu Üzeri Ataköy Yerleşkesi, 34158 Bakırköy – Yenibosna

Ulaşım: Metrobüs ve M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metrosu Yenibosna durağında inerek İstanbul Kültür Üniversitesi Bakırköy Yerleşkesi Ataköy Yerleşkesi'ne ulaşabilirsiniz.

Ücret: Etkinlik ücretsizdir.

Kayıt zorunludur.

Kontenjan sınırlıdır.

Kültür Üniversitesi, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim EduTalks Üniversite Buluşmaları Etkinliği 1 Ekim'de İstanbul Kültür Üniversitesi'nde! - Son Dakika

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