Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 23 Mayıs Cuma Resmi Gazete kararlarına göre, 13 ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bazı devlet kurumlarına yeni atamalar gerçekleştirildi.
Buna göre; Adana, Amasya, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Giresun, Kütahya, Kırıkkale, Niğde, Rize, Sivas, Iğdır ve Yalova'nın İl Milli Eğitim Müdürü değişti.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları:
Yayımlanan karara göre, Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Kalp ve Damar Cerrahisi Üyeliğine İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebuzer Aydın, Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Tıbbi Biyokimya Üyeliğine Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Belce, Adli Tıp, Sekizinci İhtisas Kurulu Anesteziyoleji ve Reanimasyon Üyeliğine İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Elevli, Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine ise Uzm. Dr. Furkan Kılıç atandı.
Hakim ve Savcılık Kurulu tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Hakim Adayı Abdullah Başol Adana İdare Mahkemesi Üyeliğine, Hakim Adayı Mustafa Can Çakmakçı İstanbul Hakimliğine, Cumhuriyet Savcısı Adayı Fahriye Nur Akbulut Çakmakçı İstanbul Cumhuriyet Savcılığına ve Cumhuriyet Savcısı Adayı Bilal Özer Sinop Ayancık Cumhuriyet Savcılığına atandı. Atamalar 21 Mayıs tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13'üncü maddesi gereğince yapıldı.
Son Dakika › Eğitim › Erdoğan'ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti - Son Dakika
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