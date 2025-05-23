Erdoğan'ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti - Son Dakika
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Eğitim

Erdoğan'ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti

Erdoğan\'ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti
23.05.2025 08:44
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 13 ilin İl Milli Eğitim Müdürü değişti. Adana'ya Yusuf Tüfekçi atanırken Rize İl Milli Eğitim Müdürü ise Halil İbrahim Akmeşe oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 23 Mayıs Cuma Resmi Gazete kararlarına göre, 13 ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bazı devlet kurumlarına yeni atamalar gerçekleştirildi.

Buna göre; Adana, Amasya, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Giresun, Kütahya, Kırıkkale, Niğde, Rize, Sivas, Iğdır ve Yalova'nın İl Milli Eğitim Müdürü değişti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları:

  • Adana İl Milli Eğitim Müdürü: Yusuf Tüfekçi
  • Amasya İl Milli Eğitim Müdürü: Mehmet Ali Katipoğlu
  • Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü: Serdal Şimşek
  • Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü: Vedat Kaya
  • Niğde İl Milli Eğitim Müdürü: Elif Özbek
  • Rize İl Milli Eğitim Müdürü: Halil İbrahim Akmeşe
  • Sivas İl Milli Eğitim Müdürü: Fatih Erdoğan
  • Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü: Ömer Faruk Kahraman
  • Giresun İl Milli Eğitim Müdürü: Özgür Tokgöz
  • Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü: Mustafa Yılmaz
  • Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü: Rahmi Güney
  • Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü: Aziz Gün
  • Yalova İl Milli Eğitim Müdürü: Aytekin Yılmaz

ADLİ TIP KURUMU ATAMALARI

Yayımlanan karara göre, Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Kalp ve Damar Cerrahisi Üyeliğine İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebuzer Aydın, Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Tıbbi Biyokimya Üyeliğine Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Belce, Adli Tıp, Sekizinci İhtisas Kurulu Anesteziyoleji ve Reanimasyon Üyeliğine İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Elevli, Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine ise Uzm. Dr. Furkan Kılıç atandı.

HSK ATAMALARI

Hakim ve Savcılık Kurulu tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Hakim Adayı Abdullah Başol Adana İdare Mahkemesi Üyeliğine, Hakim Adayı Mustafa Can Çakmakçı İstanbul Hakimliğine, Cumhuriyet Savcısı Adayı Fahriye Nur Akbulut Çakmakçı İstanbul Cumhuriyet Savcılığına ve Cumhuriyet Savcısı Adayı Bilal Özer Sinop Ayancık Cumhuriyet Savcılığına atandı. Atamalar 21 Mayıs tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13'üncü maddesi gereğince yapıldı.

Politika, Eğitim, Adana, Rize, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Erdoğan'ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Basar:
    yap boz tahtası gibi eeeeeeee ülkenin kaderi bir kişiye teslim edilirse sonuçlarına katlanmamız gerek 26 11 Yanıtla
  • Recep Ekız:
    ben cumhurbaşkanı olsam il müdürü atamak için uğraşmam. sistem bozuk. koskaca cumhurbaşkanı il müdürü atamak garip. veririm yetkiyi ilgili bakana ondan sorarım. il müdürü ataması yapmak makamı küçültüyor bence. haksız mıyım? 25 3 Yanıtla
  • Dadaş Ahmet:
    En az prof ve ya doç. Olmayan il müdürü kesinlikle olmamalı. İki satır yazı yazamayan, üç kelimeyi konuşamayan insanlar il milli eğitim müdürü olmamalı.. Bu atamalarda lisans üstü akademik başarı aranmalıdır. 16 1 Yanıtla
  • alos :
    BU ATAMALARIN TAMAMI VATANDAŞIN SIRTINA YÜK. HARCIRAH, TAŞINMA , GÖREVDE YÜKSELME VARDA VAR. 11 1 Yanıtla
  • Yarengüme:
    Vay be, yetkilere bak, yetkisizliklere bak. Milli eğitime kendi bakanı müdür atayamıyor, Sağlık bakanı dairelere başkan atayamıyor, Adalet bakanı kurumlarına başkan atayamıyor. 3 0 Yanıtla
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