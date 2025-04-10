Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atandı

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Yükseköğretim Kurulu üyeliğine Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel atanırken, 13 üniversitenin de rektörü değişti. Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmud Güngör atanırken Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Burak Küntay getirildi.

10.04.2025 07:41  Güncelleme: 09:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversitenin rektörü değişirken YÖK üyeliğine İbrahim Şenel atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlhami Gülçin, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Aydın, Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İdris Demir, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Burak Küntay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Koç, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Oktay Yıldız, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Gençcelep, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rengin Ak, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zekeriya Akman, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgay Uzun, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmud Güngör atandı.

YÖK üyeliğine ise Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel atandı.

Erdoğan\'ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atandı
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Pamukkale Üniversitesi, İbrahim Şenel, İsmail Burak, Politika, Eğitim, Rektör, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mahir Kale:
    diktatör 25 28 Yanıtla
  • 12Sjs658:
    GUZEL.artik beyin yikamlarina son!!! 8 25 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    rektörler olmak için ne yapmak lazim 12 3 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    bir örümcek varki her yere ağ örmüş içinden çıkmakta oda ayrı bir çaba 6 3 Yanıtla
  • Ali Vural:
    Halkın seçtiği : Cumhurbaşkanı’na diktatör değil??Demokresideki karşılığı : Saygıııı Du-ya-çak-sınnnnnn DEMEKTİR !?!?!? 2 3 Yanıtla
  • 389700:
    mahir bu terbiyesizkik bu ne ahlakizlik biraz saygi biraz hosgoru 0 0 Yanıtla
  • Erol Yurt:
    Sokakta caddede dolaşan herhangi biri üniversite mezunu olmasına rağmen işsiz olabilir. Ancak badem bıyıklı birini ortaokul mezunu bile olsa gördüğünüzde bunu düşünmeyin. Kamunun üst kademelerinde çalışıyordur 0 0 Yanıtla
  • SERKAN 06:
    Rektör atadan ne olacak, 4 yıl öğretmenlik okuduk atanamadık, bu dünyanın öbür tarafı da var yiyiciler 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annenin kızını vahşice katlettiği olayda yürek yakan detaylar Annenin kızını vahşice katlettiği olayda yürek yakan detaylar
Erdoğan ile DEM heyeti yarın görüşecek Erdoğan ile DEM heyeti yarın görüşecek
Galatasaray’ın yıldız golcüsüne sürpriz teklif Galatasaray'ın yıldız golcüsüne sürpriz teklif
Sivasspor-Fenerbahçe maçında kar yağacak Sivasspor-Fenerbahçe maçında kar yağacak
Erdoğan talimatı verdi Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor
Trump, Biden döneminde ABD’ye giren 1 milyon göçmene ’Hemen Ayrılın’ emri verdi Trump, Biden döneminde ABD'ye giren 1 milyon göçmene 'Hemen Ayrılın' emri verdi
Ersun Yanal’ın Acı Günü: Annesi Bahriye Yanal Hayatını Kaybetti Ersun Yanal'ın Acı Günü: Annesi Bahriye Yanal Hayatını Kaybetti
Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak
Duruşma öncesi ortaya çıktı Katilden Minguzzi’nin annesini çıldırtan hamle Duruşma öncesi ortaya çıktı! Katilden Minguzzi'nin annesini çıldırtan hamle
Çayırhan maden ocağında göçük 2’si ağır 13 işçi yaralı Çayırhan maden ocağında göçük! 2'si ağır 13 işçi yaralı
Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı

08:33 Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak
07:56 Duruşma öncesi ortaya çıktı Katilden Minguzzi’nin annesini çıldırtan hamle Duruşma öncesi ortaya çıktı! Katilden Minguzzi'nin annesini çıldırtan hamle
07:18 Çayırhan maden ocağında göçük 2’si ağır 13 işçi yaralı Çayırhan maden ocağında göçük! 2'si ağır 13 işçi yaralı
07:04 Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı
04:16 Yiğit Bulut, Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine atandı Yiğit Bulut, Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine atandı
13:53 Devrilen tankerden sızan etanol onlarca aracı küle çevirdi Devrilen tankerden sızan etanol onlarca aracı küle çevirdi
13:46 Ersun Yanal’ın Acı Günü: Annesi Bahriye Yanal Hayatını Kaybetti Ersun Yanal'ın Acı Günü: Annesi Bahriye Yanal Hayatını Kaybetti
13:45 Trump, Biden döneminde ABD’ye giren 1 milyon göçmene ’Hemen Ayrılın’ emri verdi Trump, Biden döneminde ABD'ye giren 1 milyon göçmene 'Hemen Ayrılın' emri verdi
13:33 Erdoğan talimatı verdi Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor
13:21 Sivasspor-Fenerbahçe maçında kar yağacak Sivasspor-Fenerbahçe maçında kar yağacak
13:12 Galatasaray’ın yıldız golcüsüne sürpriz teklif Galatasaray'ın yıldız golcüsüne sürpriz teklif
13:11 Erdoğan ile DEM heyeti yarın görüşecek Erdoğan ile DEM heyeti yarın görüşecek
13:01 Annenin kızını vahşice katlettiği olayda yürek yakan detaylar Annenin kızını vahşice katlettiği olayda yürek yakan detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 09:07:27. #7.12#
SON DAKİKA: Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement