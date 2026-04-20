EUA 2026 Konferansı İstanbul\'da Yapıldı

Avrupa yükseköğretim alanının en prestijli organizasyonlarından biri olan Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) 2026 Yıllık Konferansı, bu yıl ilk kez Türkiye'de, Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi. 41 ülkeden 260 kurumun katılım sağladığı ve yaklaşık 500 rektör, üniversite yöneticisi, politika yapıcı ve uzmanın bir araya geldiği konferans, yükseköğretim alanında küresel iş birliklerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir platform sundu.

"Değişen Şartlarda Üniversiteler Arası İş Birliği" temasıyla düzenlenen konferansta; dijital dönüşüm, yapay zeka, sürdürülebilirlik, araştırma ve inovasyon, üniversite-sanayi iş birlikleri ve gençlerin değişen beklentileri gibi kritik başlıklar kapsamlı şekilde ele alındı. Üniversitelerin küresel ölçekte nasıl daha etkin ve sürdürülebilir iş birlikleri kurabileceği, kamu ve özel sektörle geliştirilecek ortaklık modelleri ile birlikte değerlendirildi.

Uluslararası Katılımla Güçlü Akademik Diyalog

Avrupa'daki yaklaşık 900 üniversiteyi temsil eden EUA'nın yıllık konferansı, farklı coğrafyalardan gelen katılımcıların katkılarıyla çok yönlü bir akademik diyalog ortamı oluşturdu. Oturumlarda, eğitim programlarının geleceği, araştırma ekosisteminin dönüşümü ve inovasyon odaklı iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik stratejiler masaya yatırıldı. Konferansta ayrıca, Avrupa Yükseköğretim Alanının gelişimi çerçevesinde üniversitelerin rolü, Bologna Sürecinin etkileri ve uluslararası öğrenci hareketliliğinin geleceği de önemli başlıklar arasında yer aldı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Küresel İş Birlikleri, Üniversitelerin Geleceğini Şekillendiriyor"

Konferansa katılım sağlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu, yükseköğretimde uluslararası iş birliklerinin stratejik önemine dikkat çekti. Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki güçlü potansiyeline vurgu yapan Hacımüftüoğlu, bu tür organizasyonların üniversiteler arası etkileşimi artırarak bilimsel üretime önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Hacımüftüoğlu değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "Günümüz dünyasında üniversiteler yalnızca bilgi üreten kurumlar değil; aynı zamanda küresel sorunlara çözüm geliştiren, toplumlara yön veren ve uluslararası iş birlikleriyle etki alanını genişleten yapılardır. Avrupa Üniversiteler Birliği'nin bu önemli organizasyonunun ülkemizde gerçekleştirilmesi, Türkiye'nin yükseköğretimdeki konumunu daha da güçlendirmektedir. Atatürk Üniversitesi olarak bizler de uluslararasılaşma vizyonumuz doğrultusunda, bilimsel iş birliklerini artırmaya ve küresel akademik ağlarda daha aktif rol almaya kararlılıkla devam ediyoruz."

Romanya'nın Önde Gelen Üniversiteleriyle Stratejik İş Birliği Protokolü İmzalandı

Konferans kapsamında Rektör Hacımüftüoğlu, Romanya'nın köklü yükseköğretim kurumlarından University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest ve National University of Science and Technology Politehnica Bucharest ile Atatürk Üniversitesi arasında kapsamlı bir iş birliği protokolüne imza attı. Eğitim, araştırma ve akademik değişim alanlarını kapsayan anlaşma; öğretim üyeleri ve öğrencilerin karşılıklı değişimini, ortak bilimsel projelerin yürütülmesini, seminer ve akademik toplantılara katılımı, ortak eğitim programlarını ve bilimsel yayın paylaşımını içeriyor.

Beş yıl süreyle geçerli olacak anlaşma çerçevesinde; ortak araştırma faaliyetleri, kısa ve uzun dönemli akademik değişim programları, çift taraflı kredi tanınırlığı sağlayan eğitim modelleri ve akademik materyal paylaşımı gibi birçok alanda somut iş birliklerinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Rektör Hacımüftüoğlu, söz konusu iş birliğinin özellikle Avrupa Birliği ile akademik ve bilimsel ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, Romanya'nın bu noktada stratejik bir köprü görevi üstlendiğini vurguladı. Hacımüftüoğlu, "Romanya ile kurduğumuz bu iş birliği, üniversitemizin Avrupa Birliği fonlarından daha etkin yararlanmasına ve uluslararası araştırma ağlarında daha güçlü şekilde yer almasına imkan sağlayacaktır. Aynı zamanda Atatürk Üniversitesinin Avrupa'daki akademik görünürlüğünü ve etkinliğini artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Güven, Tamamlayıcılık ve Etki" Vurgusu

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Durman ise konuşmasında, üniversiteler arası iş birliklerinin geleceğinin üç temel ilke üzerine inşa edilmesi gerektiğini belirterek "güven, tamamlayıcılık ve etki" kavramlarına dikkat çekti. Bu ilkelerin, yükseköğretimde yenilikçi ve kapsayıcı bir yapının oluşturulmasında kritik rol oynadığını ifade etti.

EUA Başkanı Josep Maria Garrell de konferansın, farklı bakış açılarını bir araya getirerek yükseköğretim politikalarının geliştirilmesine katkı sunduğunu vurguladı. Kurumlar arası iş birliklerinin, eğitim, araştırma ve inovasyon alanlarının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirten Garrell, bu sürecin sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin Yükseköğretimdeki Stratejik Konumu

Konferansta yapılan değerlendirmelerde, Türkiye'nin Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisindeki önemli konumu da öne çıktı. Bologna Sürecinin erken üyelerinden biri olan Türkiye'nin, yükseköğretim reformlarına aktif katılımı ve geniş akademik kapasitesiyle Avrupa'daki en büyük sistemlerden birine sahip olduğu ifade edildi.

Bu kapsamda, Türkiye'de düzenlenen ilk EUA Yıllık Konferansının, hem ulusal yükseköğretim sisteminin uluslararası görünürlüğünü artırdığı hem de yeni iş birliği fırsatlarının geliştirilmesine zemin hazırladığı değerlendirildi. EUA 2026 Yıllık Konferansı, üniversitelerin değişen küresel dinamiklere nasıl uyum sağlayabileceğine dair önemli fikirlerin ortaya konduğu, ortak vizyonun güçlendirildiği ve stratejik iş birliklerinin temellerinin atıldığı bir platform olarak dikkat çekti. - ERZURUM