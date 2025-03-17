KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi - Son Dakika
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Eğitim

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

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KKTC Bakanlar Kurulu, ortaokullarda başörtüsü yasağını kaldıran tarihi bir karar aldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, "Lise ve üniversitelerimizde başörtüsü sorunumuz yoktu. Almış olduğumuz bu kararla ortaokullarda uygulanan yasağı da bir anlamda aşmış olduk" dedi.

17.03.2025 09:53
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), ortaokullarda uygulanan başörtüsü yasağının kaldırılmasına yönelik tarihi bir adım atıldı. Geçen hafta İrsen Küçük Ortaokulu'nda eğitim gören bir kız çocuğunun başörtüsüyle okula alınmaması üzerine KKTC Bakanlar Kurulu yeni bir karara imza attı. Millî Eğitim Bakanlığı'nIn yaptığı kılık kıyafet yönetmeliği değişikliği ile KKTC'deki ortaokullarda isteyen öğrenciler "bone" ve "bandana" ile okula gidebilme hakkına erişti.

"ORTAOKULLARDA UYGULANAN YASAĞI DA AŞTIK"

Sabah'a konuya ilişkin açıklamalarda bulunan KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, "Lise ve üniversitelerimizde başörtüsü sorunumuz yoktu. Almış olduğumuz bu kararla ortaokullarda uygulanan yasağı da bir anlamda aşmış olduk, hayırlı olsun" dedi.

BAŞÖRTÜLÜ KIZI OKULA ALMAMIŞLARDI

Geçtiğimiz hafta KKTC'deki İrsen Küçük Ortaokulu son sınıf öğrencisi bir kız çocuğu, okula başörtülü geldi. Okul yönetimi, kız öğrenciyi başını açmayı reddettiği için okula almadı ve İlahiyat Koleji'ne gitmesi istendi. Ada'nın gündemine oturan olayın ardından konu, KKTC Bakanlar Kurulu'nun gündemine taşındı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

KKTC Millî Eğitim Bakanlığı, kılık kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yapılmasını hükümete teklif etti. Kabul edilen değişiklik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alınan karar, KKTC'deki tüm ortaokullarda bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak.

KKTC\'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

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Son Dakika Eğitim KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi - Son Dakika

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