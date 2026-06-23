MTÜ Tıp Fakültesi ilk mezunlarını verdi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Tıp Fakültesi, 2025-2026 akademik yılı sonunda ilk mezunlarını verdi. 22 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 14.00'te Battalgazi Yerleşkesi'nde düzenlenen törende, fakülteden mezun olan 46 genç hekim meslek hayatına uğurlandı. Üniversite tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kayda geçen törende mezun öğrenciler, diploma almanın heyecanını aileleri, akademisyenler ve protokol üyeleriyle birlikte yaşadı.

Törene; Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Atay, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Aslan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Orhan Gündüz ile Prof. Dr. İlhan Erdem, Tıp Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan, Malatya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya İl Sağlık Müdürü Cezmi Karaca, Malatya Adli Tıp Grup Başkanı Doç. Dr. Mücahit Oruç, Malatya Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Rabia Aydoğan Baykara, Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Abdullah Ercan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, mezun öğrencilerin eğitim süreçlerini anlatan tanıtım ve anı videoları davetlilerle paylaşıldı.

Fakülte Birincisi Aleyna Son'dan Anlamlı Konuşma

Programda ilk olarak fakülteyi birincilikle tamamlayan Dönem Birincisi Aleyna Son, mezun öğrenciler adına konuşma yaptı. Hekimliğin yalnızca teorik bilgiden ibaret olmadığını belirten Son, bu mesleğin bilgiyi vicdanla birleştirme sorumluluğu taşıdığını ifade etti.Son, konuşmasında Cumhuriyetin sunduğu imkanlara ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe verdiği öneme dikkat çekerek, eğitim hayatı boyunca kendisine destek olan hocalarına, ailesine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Dekan Özkan: "MTÜ Tıp Fakültesi İlk Mezunlarıyla Tarihi Bir Gurur Yaşıyor"

MTÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan, konuşmasında fakültenin ilk mezunlarını vermesinin hem üniversite hem de Malatya için tarihi bir anlam taşıdığını belirtti. Üniversitenin adını taşıdığı 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ı rahmet ve şükranla anan Özkan, böyle anlamlı bir günde genç hekimleri mezun etmenin büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Genç hekimlere seslenen Özkan, devletin eğitim ve sağlık alanında yaptığı yatırımların kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurguladı. Malatya'nın 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerden biri olduğunu hatırlatan Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bakanlıkların, yerel yöneticilerin ve kurumların katkılarıyla kentin yeniden ayağa kaldırılması için büyük bir gayret gösterildiğini söyledi. Bu süreçte sağlık alanındaki yatırımların da hız kesmeden devam ettiğine dikkat çeken Özkan, Türkiye'nin sağlık altyapısı bakımından dünyadaki birçok ülkeye kıyasla önemli imkanlara sahip olduğunu dile getirdi.

Hekimlik mesleğinin yalnızca akademik bilgiyle sınırlı olmadığını belirten Özkan, bu mesleğin aynı zamanda fedakarlık, sorumluluk, vicdan ve insan sevgisi gerektirdiğini ifade etti. Mezunlara, meslek hayatlarında hastalara karşı her zaman saygılı, anlayışlı ve merhametli olmaları tavsiyesinde bulunan Özkan, özellikle sağlık hizmeti sunarken insanı merkeze alan bir yaklaşımın önemine dikkat çekti.

Özkan, genç hekimlere karşılaşacakları her hastaya kendi ailelerinden biri gibi yaklaşmaları gerektiğini belirterek, "Büyüklerinizle karşılaştığınızda anne ve babanıza gösterdiğiniz hürmeti, küçüklerle karşılaştığınızda ise kardeşlerinize ve evlatlarınıza gösterdiğiniz sevgiyi göstermeniz gerekir" mesajını verdi. Hekimliğin insana dokunan yönünün asla unutulmaması gerektiğini vurgulayan Özkan, bilginin ancak vicdan ve merhametle birleştiğinde gerçek anlamda şifaya dönüşeceğini kaydetti.

Konuşmasında genç hekimlerin ülkelerine ve milletlerine karşı sorumluluklarına da değinen Özkan, yetişmiş insan gücünün Türkiye için büyük bir değer olduğunu söyledi. Mezunların, aldıkları nitelikli eğitimi ülkenin ve toplumun hizmetine sunmalarının önemine işaret eden Özkan, genç hekimlerin görev yapacakları her yerde mesleklerinin onuruna yakışır biçimde hareket edeceklerine inandığını ifade etti.

Özkan, konuşmasının sonunda başta MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli olmak üzere üniversite yönetimine, fakültenin akademik ve idari kadrosuna, öğrencilerin yetişmesinde emeği bulunan tüm hocalara ve büyük fedakarlıklarla çocuklarının yanında olan ailelere teşekkür etti. İlk mezunlarını veren MTÜ Tıp Fakültesinin bundan sonraki süreçte de nitelikli, donanımlı, vicdan sahibi ve topluma faydalı hekimler yetiştirmeye devam edeceğini belirten Özkan, mezun genç hekimlere meslek hayatlarında başarılar diledi.

Rektör Bentli: "Sağlıkta Yapay Zeka Malatya İçin Yeni Bir Vizyon Alanı"

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, konuşmasında Tıp Fakültesinin ilk mezunlarını vermesinin üniversite tarihi açısından son derece anlamlı bir gün olduğunu belirtti. Mezun öğrencilerin yalnızca bir fakülteden mezun olmadıklarını, aynı zamanda MTÜ Tıp Fakültesinin ilk mezunları olarak üniversitenin kurumsal hafızasında özel bir yer edindiklerini ifade eden Bentli, genç hekimlerin isimlerinin bu tarihi başlangıçla birlikte daima hatırlanacağını söyledi.

MTÜ Tıp Fakültesinin ilk mezunlarını vermesinin hem üniversite hem de şehir adına önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Rektör Bentli, mezunların zorluklarla, eksikliklerle ve büyük emeklerle yürütülen bir eğitim sürecini başarıyla tamamladıklarını belirtti. Bentli, ilk mezun olmanın beraberinde ayrı bir sorumluluk ve ayrı bir gurur taşıdığını ifade ederek genç hekimleri tebrik etti.

Konuşmasında sağlıkta yapay zeka çalışmalarına da geniş yer ayıran Rektör Bentli, Malatya Turgut Özal Üniversitesinin bu alanda önemli bir vizyon ortaya koyduğunu söyledi. Üniversite olarak son üç yıldır sağlıkta yapay zeka konusunda çalıştaylar düzenlediklerini belirten Bentli, tıp fakültesi akademisyenleri ile mühendislik ve yazılım alanındaki öğretim elemanlarının ortak çalışmalarıyla bu alanda güçlü bir akademik birikim oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bentli, Malatya'nın sağlık alanındaki potansiyeline dikkat çekerek, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinin özellikle karaciğer nakli başta olmak üzere bazı alanlarda Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu hatırlattı. MTÜ olarak kendilerinin de sağlıkta yapay zeka alanında öne çıkmayı hedeflediklerini belirten Bentli, bu vizyonla Malatya'nın sağlık alanındaki konumunu daha da güçlendirmek istediklerini ifade etti.

Yapay zekanın sağlık hizmetlerinde giderek daha önemli bir yere sahip olduğunu belirten Rektör Bentli, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2030 yılına kadar dünyada yaklaşık 11 milyon sağlık çalışanı açığı oluşacağını öngördüğünü hatırlattı. Bu nedenle iyi yetişmiş hekimlere ve sağlık çalışanlarına duyulan ihtiyacın her geçen gün artacağını vurgulayan Bentli, kronik hastalıkların artması, yaşlanan nüfus, sağlık hizmetlerine erişim talebinin yükselmesi ve yeni sağlık sorunlarının ortaya çıkmasının sağlık sistemleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu söyledi.

Rektör Bentli, yapay zekanın hekimlik mesleğini ortadan kaldırmayacağını, aksine doğru kullanıldığında hekimlerin daha hızlı, daha isabetli ve daha nitelikli sağlık hizmeti sunmasına katkı sağlayacağını belirtti. Yapay zekanın tanı süreçlerinde, görüntüleme değerlendirmelerinde, karar destek sistemlerinde ve hasta takibinde güçlü bir yardımcı olabileceğini ifade eden Bentli, buna rağmen hastanın korkusunu anlayan, ailenin kaygısını gören, etik sorumluluğu üstlenen ve kritik kararların insani yönünü taşıyan gücün yine hekimler olduğunu vurguladı.

Geleceğin başarılı hekimlerinin yapay zekadan korkan değil, onu bilen, doğru kullanan, denetleyen ve insan yararına yönlendiren hekimler olacağını dile getiren Bentli, tıp eğitiminin bundan sonraki hedeflerinden birinin de dijital teknolojileri etik ve sorumluluk bilinciyle kullanabilen hekimler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Genç hekimlere meslek hayatlarına ilişkin tavsiyelerde de bulunan Rektör Bentli, hekimliğin uzun, zorlu ve sürekli öğrenmeyi gerektiren bir yolculuk olduğunu ifade etti. Tıp eğitiminin yalnızca derslerde değil, hasta başında, kliniklerde, bilimsel düşünceyle ve tecrübeyle geliştiğini belirten Bentli, mezunların bundan sonraki süreçte daha büyük sorumluluklarla karşılaşacaklarını söyledi.

Bentli, genç hekimlere "Bilginiz güçlü olsun; çünkü tıpta iyi niyet tek başına yetmez. Vicdanınız güçlü olsun; çünkü bilgi vicdanla birleştiğinde şifaya dönüşür. İletişiminiz güçlü olsun; çünkü doğru kurulmuş bir iletişim, tedavi sürecinin en önemli parçalarından biridir. Tevazunuz güçlü olsun; çünkü hekimlikte öğrenme hiçbir zaman bitmez" mesajını verdi.

Konuşmasında ailelere de teşekkür eden Rektör Bentli, özellikle tıp fakültesi eğitiminde ailelerin büyük fedakarlıklar üstlendiğini ifade etti. Mezunların bugünlere gelmesinde ailelerin sabrının, desteğinin ve emeğinin büyük payı olduğunu belirten Bentli, tüm aileleri tebrik etti.

Bentli, konuşmasının sonunda öğrencilerin yetişmesinde emeği bulunan Tıp Fakültesi akademisyenlerine, eğitim sürecine katkı sunan tüm hocalara ve üniversite çalışanlarına teşekkür ederek ilk mezunlarını veren MTÜ Tıp Fakültesinin bundan sonraki yıllarda da nitelikli, donanımlı, vicdan sahibi ve çağın gereklerine uyum sağlayabilen hekimler yetiştirmeye devam edeceğini söyledi.

Başkan Er'den Mezun Hekimlere Başarı Dileği

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın adını taşıyan üniversitede ilk tıp mezuniyetine tanıklık etmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Malatya'nın deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine dikkat çeken Başkan Er, sağlık alanındaki yatırımların önemine vurgu yaptı. Genç hekimlere meslek hayatlarında başarılar dileyen Er, hekimlik mesleğinin insan hayatına dokunan kutsal bir sorumluluk taşıdığını belirterek hastalara karşı her zaman saygı, şefkat ve nezaketle yaklaşılması gerektiğini söyledi.

Vali Yavuz: "Hekimlik Büyük Fedakarlık İsteyen Bir Meslektir"

Malatya Valisi Seddar Yavuz, konuşmasına üniversiteye adı verilen 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ı rahmet ve şükranla anarak başladı. Turgut Özal'ın Türkiye'nin değişim ve dönüşüm sürecinde önemli bir devlet adamı olduğunu ifade eden Vali Yavuz, onun adını taşıyan üniversitenin ilk tıp mezuniyet törenine katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Hekimlik mesleğinin büyük fedakarlık, disiplin ve sorumluluk gerektirdiğini belirten Yavuz, insan kaynağının niteliğinin artırılmasının Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Konuşmasında yapay zeka, dijitalleşme ve sanal gerçeklik gibi teknolojik gelişmelere de değinen Vali Yavuz, bu dönüşümün tıp alanındaki etkilerinin doğru analiz edilmesi gerektiğini ifade etti. Yavuz, genç hekimlere meslek hayatlarında güçlü iletişim kurmaları, yerel paydaşlarla iş birliği içinde olmaları ve görev yaptıkları her yerde insan odaklı hizmet anlayışını sürdürmeleri tavsiyesinde bulundu.

Dereceye Giren Öğrencilere Ödül Verildi

Programda Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü tarafından klasik müzik etkinliği gerçekleştirildi. Ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Fakülte bünyesinde ilk üçe giren Dr. Aleyna Son, Dr. Sümeyye Bozkurt Bardakçı ve Dr. Hedra Olcay'a plaket, başarı belgesi ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

MTÜ Tıp Fakültesi 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, mezun öğrencilerin Hekimlik Andını okuması ve keplerini havaya fırlatmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - MALATYA