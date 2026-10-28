Nazilli'de ilkokul öğrencileri ekolojik pazarda satış yapıp harçlık kazandı - Son Dakika
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Nazilli'de ilkokul öğrencileri ekolojik pazarda satış yapıp harçlık kazandı

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Nazilli\'de ilkokul öğrencileri ekolojik pazarda satış yapıp harçlık kazandı
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Nazilli\'de ilkokul öğrencileri ekolojik pazarda satış yapıp harçlık kazandı
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Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Yeşil Adımlar projesi kapsamında İstiklal İlkokulu bahçesinde ekolojik pazar kuruldu. Öğrenciler burada yerli malı ürünler satarak harçlık kazandı ve ticaret yapmayı öğrendi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ilkokul öğrencileri okulun bahçesinde kurdukları ekolojik pazarda evlerinden getirdikleri yerli malı ürünleri satarak harçlıklarını kazandı.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği "Yeşil Adımlar" projesinin açılış etkinliği olan "Okul İçi Ekolojik Pazar", Nazilli İstiklal İlkokulu'nda renkli görüntülere sahne oldu.

1926 yılında eğitim-öğretime açılan ve Nazilli'nin ilk okulu olma özelliği taşıyan İstiklal İlkokulu'nun Okul Müdürü Kemal Akyüz'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe; Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, muhtarlar, okul müdürleri, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Okul bahçesinde kurulan ekolojik pazarda öğrenciler, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri doğal ürünleri ve annelerinin hazırladığı el emeği göz nuru ürünleri görücüye çıkardı. Pazarda satış yaparak kendi harçlıklarını çıkaracaklarını belirten minik öğrenciler, kazandıkları paralarla en çok da kitap almak istediklerini ifade etti.

Geleceğimizi korumak için çevre bilinci şart

Etkinlikte konuşan Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, çocuklara küçük yaşta çevre bilinci kazandırmanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi; "Bugün burada, doğayla insan arasındaki bağı güçlendirmeyi, çevre bilincini geliştirmeyi ve sürdürülebilir bir yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan Yeşil Adımlar projemizin önemli bir ayağı olan Ekolojik Pazar etkinliğinde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Günümüzde çevreyi korumak, doğal kaynaklarımızı bilinçli kullanmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bir ağacın kıymetini bilen, toprağın bereketini tanıyan, suyun değerini anlayan nesiller yetiştirmek eğitim sistemimizin temel hedefleri arasındadır" ifadelerini kullandı.

15 farklı proje yürütülüyor

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitim faaliyetlerini yalnızca akademik başarıyla sınırlı tutmadıklarını belirten Güner, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve çevresel alanlarda gelişimlerini desteklemek amacıyla toplam 15 farklı proje yürüttüklerini ifade etti. Güner, Yeşil Adımlar Projesi'nin de bu vizyonun en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, emeği geçen okul yöneticilerine, öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

Ticaret yapmayı öğrendiler

Müdür Güner'in konuşmasının ardından öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu. Daha sonra ekolojik pazarı gezen protokol üyeleri öğrencilerden alışveriş yaptı. Ürün satışlarında büyükleri ile sıkı pazarlıklar yapan pazarcı öğrenciler hem sosyalleşmeyi hem de ticaret yapmayı öğrendi. "Okul İçi Ekolojik Pazar" etkinliği hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. Etkinliğe katılanlara başta gözleme olmak üzere el yapımı yöresel yiyeceklerden ikram edildi.

Kaynak: İHA
Yerli MalıNazilliEğitimYaşamSon Dakika

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