ODTÜ, Eğitim Bilimleri Alanında Dünya 89'uncusu - Son Dakika
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Eğitim

ODTÜ, Eğitim Bilimleri Alanında Dünya 89'uncusu

ODTÜ, Eğitim Bilimleri Alanında Dünya 89\'uncusu

Times Higher Education'ın 2025 alan sıralamasına göre, Türkiye'den birçok üniversite ilk 1000'de yer alırken, ODTÜ eğitim bilimleri alanında 89'uncu sırada yer aldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türk üniversitelerinin bu başarısını vurguladı.

28.01.2025 15:42  Güncelleme: 15:43
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ULUSLARARASI yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE) 2025 alan sıralamasına göre, Türkiye'den pek çok üniversite farklı alanlarda dünyada ilk 1000'de yer alırken, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) eğitim bilimleri alanında 89'uncu sırada yer aldı.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, THE, 2025 alan sıralamasını yayımladı. THE'nın sıralamasında Türkiye'den pek çok üniversite farklı alanlarda dünyada ilk 1000'de yer alırken özellikle eğitim bilimleri ve mühendislik alanında Türk üniversitelerinin başarısı dikkat çekti. Eğitim bilimleri alanında ODTÜ, dünyada 89'uncu sırada yer aldı. THE'nın eğitim bilimleri alan sıralamasında ilk 100'de 1, ilk 500'de 6, ilk 1000'de 35 Türk üniversitesi yer aldı. Eğitim bilimleri alanında 35, mühendislikte 26, tıp ve sağlıkta 25, sosyal bilimlerde 24, işletme ve ekonomide 21, fen bilimlerinde 19, fizik bilimlerinde 18, bilgisayar bilimlerinde 17, sanat ve beşeri bilimlerde 11, psikolojide 5 Türk üniversitesi alan sıralamalarında dünyada ilk 1000'e girdi.

'ÜNİVERSİTELERİMİZ KÜRESEL DÜZEYDE EĞİLİMLERE ÖNCÜLÜK EDİYOR'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türk üniversitelerinin sıralamalarda özellikle eğitim bilimleri ve mühendislik alanındaki yüksek performanslarına dikkat çekti. Özvar, "Yükseköğretim kurumlarımızın yıllara dayanan tecrübesi ve insan kaynağı birikimi kuşkusuz ki bu başarının en önemli sebebidir. Bilhassa eğitim bilimleri olmak üzere tüm alanlarda üniversitelerimizin başarısı bizi çok memnun etti. Sıralamaların bize gösterdiği gibi üniversitelerimiz sadece dünyadaki gelişmelerin içinde olmakla kalmıyor, küresel düzeyde eğilimlere öncülük de ediyor. Sonuçlardan memnun olmakla birlikte üniversitelerimizin potansiyelinin daha yüksek olduğunun farkındayız" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Eğitim, Finans, Dünya, Son Dakika

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