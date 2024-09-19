Okullar 5 Yıldızlı Standartlara Yaklaşıyor - Son Dakika
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Eğitim

Okullar 5 Yıldızlı Standartlara Yaklaşıyor

Okullar 5 Yıldızlı Standartlara Yaklaşıyor

Milli Eğitim Bakanı Tekin, okullardaki fiziksel ve teknolojik gelişmeleri vurguladı.

19.09.2024 18:38
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'5 YILDIZLI OTELLERLE REKABET EDEBİLECEK OKULLARIMIZ MEVCUT'

Yenimahalle'de yapımı tamamlanan 24 derslikli İbrahim Taşel Ortaokulu'nun açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla o dönemdeki başbakanlık projesi kapsamında mektup yazan öğretmenlerimizin bazı ifadelerini sizlere aktarmak istiyorum; bir öğretmenimiz, 'Acaba 20-40 kişilik sınıflarda ders verebilecek miyiz?' diye sormuştu. Çünkü o zamanlar 70-80 kişilik sınıflardan bahsediliyordu. Şu anda Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısının ortalaması 20-22 civarında. Bu gelişmeler son 20 yıl içinde gerçekleşti. Başka bir öğretmenimiz ise 'Bir gün çocuklarımızın ellerini yıkayıp ihtiyaçlarını giderebilecekleri tuvaletlerin bulunduğu bir okulda çalışabilecek miyim?' diye merak etmiş. Bugün okullarımızın büyük bir kısmı, inşaat standartları açısından neredeyse 5 yıldızlı otellerle rekabet edebilecek düzeyde. Bir başka öğretmenimiz de 'Acaba koridorlarında farelerin dolaşmadığı okullarda bir gün çalışabilecek miyim?' diyor. Cumhurbaşkanımız, 'Yaptık ama durmayacağız. Sağladığımız hizmetlerin devamını sürdüreceğiz' diyor. Ne yaptık? Fiziksel kapasitemizi artırmakla yetinmedik. 2013 yılından itibaren okullarımızı teknolojik altyapılarla donatmaya başladık. Şu anda Türkiye'deki okulların neredeyse tamamı fiber, hızlı veya GSM üzerinden internet bağlantısına sahip. Bununla da kalmadık, bu okullara kamu bütçesinden internet erişim hizmeti sağlıyoruz. Ayrıca, 625 bin dersliğimizin tamamında etkileşimli tahtalar mevcut. Bu okulların internet altyapısı sayesinde, ders içeriklerimiz farklı bir boyut kazanıyor. Dünyanın en büyük eğitim içerik ağı olan EBA platformumuz bu imkanları sunuyor. Dersliklerinde etkileşimli tahta bulunan dünyadaki tek ülke Türkiye'dir. Bu ifadeler benim değil, Birleşmiş Milletler'in raporlarında yer alan bilgiler. Bu gerçekten önemli bir gelişmedir. Fiziksel ve teknolojik altyapı tamamlandı; şimdi ise eğitim-öğretim süreçlerinin içeriğini dünya standartlarına ulaştırmak gerekiyor. Birincisi, eğitim metodolojisi açısından çağdaş uygulamaları yeni müfredatımıza entegre ettik. İkincisi, çocuklarımızın dünya genelindeki akranlarına göre gereksiz bilgi yüküyle boğulmalarını önlemek amacıyla müfredatta düzenlemeler yaptık. Üç, tüm bu süreçte milletimizi bir arada tutan, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın vatansever, fedakar, millet bilincine sahip, merhametli ve iyi bireyler olarak yetişmesi için müfredatımızı bu perspektiften yeniden değerlendirdik ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yeni bir müfredat geliştirdik" dedi.

'TÜRKİYE BAHSEDİLEN ÜLKELERDEN DAHA KÖKLÜ BİR GEÇMİŞE SAHİP'

Müfredatın kendilerine özgü olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, "Bize özgü derken, bazı muhalifler 'Türkiye'ye özgü müfredat mı olur?' diyorlar; ancak aynı zamanda Finlandiya'nın müfredatını, Singapur'un müfredatını ve Güney Kore'nin müfredatını örnek gösteriyorlar. Güney Kore'nin kendine özgü bir müfredatı olduğunu kabul ediyoruz, Singapur'un da benzer bir durumu var; ancak Türkiye'nin kendi müfredatını oluşturmasına yönelik eleştirilerde bulunuyoruz. Bu tutarlı bir eleştiri değil arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti, bahsedilen tüm ülkelerden çok daha köklü bir geçmişe ve sağlam bir devlet geleneğine sahiptir. Bunun gelecek nesillere aktarılmasını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın temel görevlerinden biri olarak görüyorum. Ne olursa olsun, bakanlığımızın adı Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Çocuklarımıza bu bilinci kazandırmak, öncelikli görevlerimizden biridir. Bu amaçla da çaba gösteriyoruz" diye konuştu.

Açılışa Bakan Tekin'in yanı sıra Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Ejder Açıkkapı ve Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, İbrahim Taşel, Yusuf Tekin, Politika, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Okullar 5 Yıldızlı Standartlara Yaklaşıyor - Son Dakika

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