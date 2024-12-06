Okullarda yeni dönem: Serbest kıyafet dönemi sona erdi, üniformalar geri dönüyor - Son Dakika
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Eğitim

Okullarda yeni dönem: Serbest kıyafet dönemi sona erdi, üniformalar geri dönüyor

Okullarda yeni dönem: Serbest kıyafet dönemi sona erdi, üniformalar geri dönüyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmelik değişikliği yapıldı. Yeni yönetmeliğe göre, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti, okul-aile birliğinin ve öğretmenlerin de görüşü alınarak okul müdürlüğünce belirlenecek. Yönetmelikte, okul kıyafetlerinin 4 yıl değiştirilemeyeceği ve özel günler için kıyafet alınmaması gibi maddeler de yer aldı.

06.12.2024 00:55
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Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelik'te değişiklik yapılması hakkındaki Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELER İÇİN OKUL KIYAFETİ OKUL MÜDÜRLÜĞÜNCE BELİRLENECEK

Değişiklik ile birlikte; ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti, okul-aile birliği yönetim kurulunun ve ikinci dönem başında yapılacak öğretmenler kurulunda öğretmenlerin de görüşü alınarak özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenecek. Belirlenen okul kıyafeti görseli ise okulun internet sitesinde yayınlanacak. Belirlenen okul kıyafeti 4 eğitim ve öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Okul kıyafeti değiştirildiğinde ara sınıflardaki öğrenciler bir üst öğrenim kademesine geçene kadar mevcut okul kıyafetlerini giymeye devam edebilecek.

EKONOMİK OLACAK, ÖZEL GÜNLER İÇİN KIYAFET ALDIRILMAYACAK

Belirlenen okul kıyafeti 1739 sayılı kanunda yer alan genel ve özel amaçlar ile temel ilkeler doğrultusunda ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olacak. Özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak. Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullarındaki öğrenciler ise yaş grubu özelliklerine uygun, temiz ve düzenli bir kıyafet giyecek. Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrenciler ise özürlerinin gerektirdiği şekilde kıyafet giyebilecek. Öğrenciler, öğrenim gördükleri programın özelliklerine göre atölye, işçilik, laboratuvar ve işyerlerinde okul yönetiminin onayı ile önlük, tulum veya yapılan işin özelliklerine uygun kıyafet giyecek. Okul kıyafeti temin edilmesine yönelik olarak okul-aile birliklerince kıyafet satışı ve serbest rekabet şartlarını ihlal eden yaklaşım ve yönlendirilmeler yapılamayacak.

Okullarda yeni dönem: Serbest kıyafet dönemi sona erdi, üniformalar geri dönüyor
Okullarda yeni dönem: Serbest kıyafet dönemi sona erdi, üniformalar geri dönüyor
Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Aile İçi Şiddet, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Okullarda yeni dönem: Serbest kıyafet dönemi sona erdi, üniformalar geri dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Taner Koç:
    gördüğüm en doğru iş bu kıyafet meselesi 9 0 Yanıtla
  • Murat KORUCU:
    Ohhhh mis 5 liralık okul kıyafetinden 10 lira yiyeceker 1 8 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    İyi oldu. Zibidi gibi geziyorlardı. Zamanında biz kravatımız gevşemiş diye, ceketsiz teneffüse cıkmışız diye az mı hırpalandık. Saçımız iki parmak uzamış diye soğukta okula alınmadık. Dışarda bırakıldık. Öğrenciye benzemenin koşulları bunlardı. 6 0 Yanıtla
  • Mesut hakan Fırat:
    Eğitim sistemi ne hale geldi ogrenciligimi hatirliyom nerde o eski egitim 3 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    AKP türbanı ortaöğretimde serbest bırakmak için kılık kıyafet yönetmeliğini kaldırmıştı. Hem eğitim sistemini çökerttiler hem kılık kıyafeti bozdular. Bi tane faydalı işleri yok. 2 1 Yanıtla
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