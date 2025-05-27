ÖSYM, Cambridge ve Oxford ile İş Birliği İmzaladı

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Cambridge University Press & Assessment ve Oxford University Press & Assessment arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma ile kurumlar arasında özellikle dil sınavları kapsamında ölçme ve değerlendirme alanlarında ortak araştırmaların yapılması, uzmanların ve soru yazarlarının eğitimleri gibi alanlarda ortak çalışmaların geliştirilmesi için yeni adımların atılmasına olanak sağlanması amaçlanıyor.

Merkezden yapılan açıklamaya göre; ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, İngiltere'de düzenlenen törende, Cambridge University Press & Assessment İngilizce Genel Müdürü Francesca Woodward ve Oxford University Press&Assessment Assessment İngilizce Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürü Sarah Pearson Obe ile kurumlar arasındaki anlaşmayı imzaladı. Anlaşma kurumlar arasında özellikle dil sınavları kapsamında ölçme ve değerlendirme alanlarında ortak araştırmaların yapılması, uzmanların ve soru yazarlarının eğitimleri gibi alanlarda ortak çalışmaların geliştirilmesi için yeni adımların atılmasına olanak sağlayacak.

'İŞ BİRLİĞİMİZ, DİL SINAVLARININ KALİTESİNİ ARTIRACAK'

ÖSYM Başkanı Ersoy, "Cambridge University Press & Assessment ile iş birliğimizin ülkemizdeki dil sınavlarının kalitesinin artırılmasına ve ortak araştırma çalışmalarıyla dilde ölçme ve değerlendirme alanındaki bilimsel ilerlemelere önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu ortaklığın başlatılmasının her iki kurum için de karşılıklı yarar sağlayacağına ve alanda birçok yenilikçi uygulamanın önünü açacağına inanıyorum" dedi. Ersoy, Oxford Üniversitesi ile imzalanan anlaşmaya ilişkin de "Oxford Üniversitesi bilimsel pek çok alanda olduğu gibi İngilizce öğretimi alanında da dünyada akademik yeterliliği çok yüksek olduğunu kanıtlayan bir üniversite. Oxford University Press & Assessment da alandaki ilk çalışmaları yürüten ve dil sınavları geliştirmede tecrübesi oldukça fazla olan bir kurum. Dolayısıyla ülkemizde dil sınavları alanında yapılan çalışmalarda bu kurumun tecrübelerinden faydalanmak bizim için çok kıymetli. ÖSYM'nin ölçme ve değerlendirme alanındaki 50 yıllık tecrübesinin, özellikle sınav güvenliği konusundaki geliştirdiğimiz teknolojik uygulamaların da farklı kurumlara katkı sağlayacağına inanıyorum. Yapılan iş birliği anlaşmasının her iki kurum için pek çok konuda yeni çalışmaların ve uygulamaların geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Öte yandan ÖSYM Başkanı Ersoy, 18-21 Mayıs tarihlere arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen Dünya Eğitim Forumu'na (Education Worl Forum) katıldı. Ersoy, ÖSYM'nin 50 yıllık tecrübesini forumda pek çok farklı kurum ile paylaşma şansı bulduklarını ifade etti.