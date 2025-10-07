Resmen rezillik! Yapımı yılan hikayesine dönen yurtta öğrenciler perişan - Son Dakika
Resmen rezillik! Yapımı yılan hikayesine dönen yurtta öğrenciler perişan

07.10.2025 21:22
Bilecik'te 2019 yılında 368 milyon 800 bin TL bedelle ihale edilen ve 20 bin metrekare alana yapılan Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı 2 bin kişilik yurt inşaatı tamamlandı. Ancak yurda ilk gelen öğrenciler, su borularının patlaması ve çevre düzenlemesinin tamamlanmamış olması nedeniyle şoke oldu. Odaları su basan ve çamur içinde kalan öğrenciler, duruma tepki gösterdi ve bir an önce düzeltilmesini talep etti.

Bilecik'te ihalesi 2019 yılında yapılan ve yapımı yeni tamamlanan yurdun ilk öğrencileri, karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu.

Bilecik'te 2019 yılında 368 milyon 800 bin TL bedelle ikmal ihalesi yapılan projede toplam 20 bin metrekare alana yapılan Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı 2 bin yurt inşaatında sona gelindi.

RESMEN REZİLLİK

Bilecik'te son çalışmaların bittiği yurda ilk gelen öğrenciler, karşılaştıkları manzara karsında şoke oldu. Yurttaki su borularının patlaması nedeniyle bazı odaları su bastı.

ÖĞRENCİLER PERİŞAN OLDU

Odalarda tadilata başlanırken, öğrenciler duruma tepki gösterdi. Yurdun tamamlanmayan çevre düzenlemesi nedeniyle çamur içinde kalan öğrenciler, duruma bir an önce el atılmasını istediler.

Öğrenciler, çoğu odada sıcak su olmadığını da söyleyerek, yıkanmak için eski yurt binasına gittiklerini sözlerine eklediler.

Kaynak: İHA

Bilecik, İnşaat, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

