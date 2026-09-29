RTÜK Başkanı Daniş, özdenetimi mesleki refleks haline getirmelerini istedi - Son Dakika
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RTÜK Başkanı Daniş, özdenetimi mesleki refleks haline getirmelerini istedi

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RTÜK Başkanı Daniş, özdenetimi mesleki refleks haline getirmelerini istedi
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesinin 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, özdenetimin dış denetimden daha değerli olduğunu belirtti. Törenin sonunda fakülte bünyesinde kurulan Radyo Akademi'nin açılışı yapıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesinin 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Geleceğin iletişimcilerine seslenen Daniş, "Özdenetim, dışarıdan gelecek bir denetimden çok daha değerlidir" dedi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Itri Yerleşkesi Mavi Salon'da gerçekleştirilen tören, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Bostancı, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezai Türk ve RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'in açış konuşmalarıyla başladı. RTÜK Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Güler'de programda yer aldı.

"İletişim fakülteleri değişimin önünde yürümek zorunda"

Programın açış konuşmasını gerçekleştiren İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezai Türk, dijital çağda iletişim eğitiminin ve iletişim fakültelerinin üstlendiği sorumluluğa dikkat çekti.

Yeni dönemin yalnızca bilgiyi aktaran değil; üreten, sorgulayan ve topluma güven veren iletişimciler yetiştirmeyi gerekli kıldığını belirten Türk, "İletişim fakülteleri değişimin önünde yürümek zorunda. Bir fakültenin gücü yalnızca rakamlardan ibaret değildir; asıl gücü sahip olduğu insan kaynağı, akademik birikimi ve ürettiği bilgidir. Biz de öğrencilerimizi bu anlayışla geleceğe hazırlamaya gayret ediyoruz" dedi.

Dekan Prof. Dr. Sezai Türk, İletişim Fakültesinin çalışmalarına verdiği destek dolayısıyla RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'e teşekkür ederek, Başkan Daniş'ten kurumlar arasındaki iş birliğinin yeni akademik dönemde de güçlenerek devam etmesini temenni etti.

"Ülkemiz ve gençlerimiz için kurduğumuz tüm hayaller bu sıralarda yarının hakikati olarak hayat bulmaya devam ediyor"

Törende geleceğin iletişimcilerine seslenen RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, konuşmasına, "Hepinizi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesinin 2026-2027 akademik yılının açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor; sevincimi, mutluluğumu sizinle paylaşmak istiyorum. Beni bugün burada geleceğin iletişimcileriyle buluşturan Sayın Rektörümüze, Sayın Dekanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

RTÜK bünyesinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun 20'den fazla personelin görev yaptığını belirten Daniş, "Yani bu salonla kurduğumuz bağ bizim için soyut bir iş birliği değil, uzun soluklu bir yol arkadaşlığıdır" dedi.

Kamu ile akademi arasındaki iş birliğinin önemine işaret eden Daniş, "Bu durum, kamu ve akademi iş birliğinde ortaya çıkan temel bir gerçekliği net bir şekilde ortaya koyuyor: Ülkemiz ve gençlerimiz için kurduğumuz tüm hayaller bu sıralarda yarının hakikati olarak hayat bulmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Bu haberi böyle mi vermeliyim, bu görüntüyü böyle mi kurgulamalıyım"

İletişim fakültesi öğrencilerine, meslek hayatlarında haber yazarken, görüntü kurgularken ve içerik üretirken etik sorumluluğu bir mesleki refleks haline getirmeleri çağrısında bulunan Daniş, şöyle konuştu:

"Asıl ideal olan, o haber daha yazılırken, o görüntü daha kurgulanırken meslek hayatınızda sizlerin vicdanınızda ve mesleki refleksinizde durup düşünmenizdir. Özdenetim, dışarıdan gelecek bir denetimden çok daha değerlidir, çünkü sahiplenilmiştir. Bu fakülteden mezun olduğunuzda sizden istenen, elinize bir kılavuz kitap almanız değil; 'Bu haberi böyle mi vermeliyim, bu görüntüyü böyle mi kurgulamalıyım?' sorusunu kimse sormadan kendinize sormayı bir refleks haline getirmenizdir. RTÜK olarak bizler yayıncılık alanını düzenlerken tam da bu anlayışla hareket ediyoruz: Sağlıklı bir kamusal tartışmanın, doğru bilgiye erişimin ve toplumsal güvenin temeli, etik ilkelere bağlı ve doğru kurulmuş bir iletişimdir. 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesi, yayıncılığın uyması gereken ilkeleri tek tek sayar: İnsan onuruna ve özel hayata saygı, ayrımcılık ve nefret söylemi yasağı, çocukların ve güçsüzlerin istismardan korunması, kesinleşmiş bir mahkumiyet olmadan kimseyi suçlu ilan etmeme, habercilikte tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk. Bu ilkeler, doğru gazeteciliğin ve ilkeli yayıncılığın ihtiyaç duyduğu hukuki zemini oluşturmaktadır."

"RTÜK olarak medya okur yazarlığın öneminin altını çiziyoruz"

RTÜK'ün yalnızca denetim yapan bir kurum olmadığının altını çizen Başkan Daniş, Üst Kurulun önemli çalışmalarının denetlemenin yanı sıra önleme, bilinçlendirme ve geliştirme anlayışı üzerine kurulu olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile 2006 yılında hayata geçirilen Medya Okuryazarlığı dersini örnek gösteren Daniş, programın tasarlanması, güncellenmesi ve öğrencilere aktarılmasında iletişim fakültelerinin yetiştirdiği akademisyen ve mezunların önemli rol üstlendiğini belirtti.

Başkan Daniş ayrıca 2019 yılından bu yana yürürlükte olan düzenlemeyle yayıncı kuruluşların içeriklerinin en az yüzde 40'ının işitme ve görme engelli vatandaşlar için erişilebilir hale getirilmesinin zorunlu tutulduğunu hatırlatarak RTÜK Medya ve Çocuk Dergisi'nin de işaret dili ve sesli betimlemeyle hazırlandığını söyledi.

"Üretimi ucuz ve hızlı olanla, doğru ve güvenilir olan arasındaki farkı unutmayın"

Dijitalleşmenin iletişim alanında meydana getirdiği dönüşüme değinen Başkan Daniş, içerik üretiminin kolaylaşmasının beraberinde yeni sorumluluklar da getirdiğini vurguladı.

Daniş, "Bir televizyon yayını üretmek; stüdyo, ekip, editoryal süzgeç ve hukuki sorumluluk ister. Bir sosyal medya paylaşımı içinse tek ihtiyacınız olan bir telefon ve birkaç saniyedir. Üretimin bu kadar kolaylaşması, herkesi potansiyel bir yayıncı haline getirdi; buna kitlesel amatörleşme diyoruz. Bu, demokratikleşmeymiş gibi kulağa güzel gelse de aynı araştırmada gençlerin yüzde 47'sinin sosyal medya fenomenlerini güvenilir bilgi kaynağı olarak gördüğünü öğrenince madalyonun öbür yüzünü de görüyoruz" diye konuştu.

Oxford Sözlüğü'nün 2016 yılında 'yılın kelimesi' seçtiği 'post-truth', yani 'post-hakikat' kavramına da değinen Daniş, "Artık bir bilginin doğru olup olmadığından çok, kimin o bilgiyi ne kadar inandırıcı bir üslupla söylediği önem kazanıyor. Sizin göreviniz, bu ortamda üretimi ucuz ve hızlı olanla, doğru ve güvenilir olan arasındaki farkı hiç unutmamak olmalı" ifadelerini kullandı.

"İyi bir iletişimci olmak, önce kendini ve toplumun değerlerini tanımaktan geçer"

İletişimin geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de önemini koruyacağını ifade eden Daniş, iletişimcilerin içinde yaşadıkları toplumu ve kendi değerlerini tanımalarının önemine dikkat çekti.

Daniş, "Aslında neyi ne kadar bildiğimizden ziyade, onu topluma ne kadar aktarabildiğimizin önemli olduğunu sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz. Akademik camiamız bu konuda önemli çalışmalar yürütüyor, genç arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz de bunun izinden gidiyor. Dolayısıyla bugün artık neleri konuşuyoruz? Dikkat ekonomisini konuşuyoruz, dijital toplumu konuşuyoruz. İnsanlığın bir bütün haline geldiğini konuştuğumuz bir dönemde; kendi değerlerimiz ve insani değerler çerçevesinde, doğru perspektifi ve hakikati koruyan bir zeminde haberciliğin, televizyonculuğun ve yayıncılığın yapılabileceğini bizim göstermemiz gerekiyor" dedi.

Gençlere kendi değerlerini tanımaları çağrısında bulunan Daniş, "Tabii ki bizler, bu toprakların çocukları olarak önce kendimizi tanımamız lazım. Önce kendi değerlerimizi tanımamız lazım. Bu bir hamaset değildir; bu, insanın anlam arayışıdır. Bunu aslında ömrümüz boyunca yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İnsan yaşadığı sürece eğitim ve anlam arayışı devam ediyor"

Kendi hayatından bir tecrübeyi de öğrencilerle paylaşan Başkan Daniş, Prof. Dr. Naci Bostancı ile parlamentoda birlikte görev yaptıkları dönemde yaşadığı bir anısını anlattı.

Öğrencilere üniversite yıllarını ve hocalarıyla kurdukları bağı iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Daniş, "İnsan yaşadığı sürece aslında eğitim devam ediyor. İnsan yaşadığı sürece anlam arayışı da devam ediyor. Bugün burada size emek veren değerli öğretim üyelerinize, hocalarınıza hayatınızın her aşamasında dönüp yeniden danışma ihtiyacı duyacaksınız. Onun için burada geçirdiğiniz vakti iyi değerlendirin" dedi.

Başkan Daniş, 2026-2027 akademik yılının öğrenciler, fakülte, üniversite ve Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile RTÜK arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Rektör Bostancı: "Mehmet kardeşimiz kılıç gibi dosdoğru bir adamdır"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Bostancı da konuşmasında yeni akademik yılın hayırlı olması temennisinde bulunarak törene katılımından dolayı RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'e teşekkür etti.

Başkan Daniş ile TBMM'de birlikte görev yaptıklarını hatırlatan Bostancı, "Mehmet kardeşimiz kılıç gibi dosdoğru bir adamdır. Tarihin ve sanatın şehrinden geldi. Mecliste görev yaptığı dönemde bütün partiler tarafından sevgi ve saygıyla karşılanan bir insandı" dedi.

Rektör Prof. Dr. M. Naci Bostancı, 2026-2027 akademik yılının yeni fikirlerin, yeni sorgulamaların ve nitelikli çalışmaların ortaya çıktığı verimli bir dönem olması temennisinde bulunarak yapay zekanın insanın düşünme ve bilgiye ulaşma süreçlerindeki yerine dikkat çekti.

Bostancı, "Modern insan giderek daha az şeyi kendisi yapmak, buna karşılık kendi adına daha fazla işi araçlara yaptırmak istiyor. Esasen bütün bu ilerleme anlatılarının arkasında da insanın yükünü araçlara devretme tahayyülü var. Bugün yapay zeka ile bu süreç yeni bir aşamaya ulaştı. Artık yalnızca fiziksel işlerimizi değil, düşünme, değerlendirme ve bilgiye ulaşma süreçlerimizin bir bölümünü de yapay zekaya bırakıyoruz. Elbette yapay zekayı kullanacağız; bugün herkes bir biçimde yapay zekadan yararlanıyor. Fakat burada üzerinde dikkatle durmamız gereken husus, yapay zekanın bize sunduğu bilginin mahiyetidir. Çünkü karşımızda doğrudan doğruya dünyanın bütün bilgisi yok; seçilmiş, işlenmiş ve belirli süreçlerden geçirilerek önümüze getirilmiş bir bilgi var. Dolayısıyla bize sunulanı mutlak ve tarafsız bilgi olarak kabul etmek yerine, onun nasıl üretildiğini, hangi kaynaklardan beslendiğini ve hangi bilgilerin dışarıda kalmış olabileceğini de sorgulamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yeni akademik yılda öğrencilerin eleştirel düşünme yeteneğini geliştirmelerinin önemine işaret eden Bostancı, "Üniversitenin ve eğitimin temel işlevlerinden biri de budur. Teknolojinin sunduğu imkanlardan elbette yararlanacağız; ancak düşünme, sorgulama ve anlamlandırma sorumluluğunu hiçbir araca bütünüyle devretmeyeceğiz" dedi.

Tören, 2026-2027 akademik yılının başarılı ve verimli geçmesi temennileri ve Tören, konuşmaların ardından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde hayata geçirilen Radyo Akademi'nin açılışının gerçekleştirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
Radyo Ve Televizyon Üst KuruluHacı Bayram-ı VeliMehmet DanişGüncelEğitimAnkaraRadyoMedyaSon Dakika

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