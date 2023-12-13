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Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, kış spor okullarını ziyaret etti - Son Dakika
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Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, kış spor okullarını ziyaret etti

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye bünyesindeki kış spor okullarını ziyaret ederek, eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Okullarda yaptığı incelemelerin ardından konuşan Pekyatırmacı, hedeflerinin spor okullarında daha çok çocuğun spor yapabilmesi olduğunu belirterek 5-15 yaş arasında 14 branşta 6 bin 341 öğrencinin eğitim aldığını söyledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, kış spor okullarını ziyaret etti
13.12.2023 - 10:07,  Güncelleme: 10:36
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Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu Belediyesi kış spor okullarında eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek genç sporcuların heyecanına ortak oldu.

Türkiye'nin en kapsamlı ve en büyük spor okullarından olan ve her yıl aileler ve çocuklar tarafından büyük ilgi gören Selçuklu Belediyesi Spor Okullarında kış dönemi devam ediyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı kış spor okullarını ziyaret etti. Burada eğitim alan sporcuların heyecanlarına ortak olan Pekyatırmacı, öğrencilerin aileleriyle de sohbet etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, Kış Spor Okullarını Ziyaret Etti

Başkan Pekyatırmacı: "Hedefimiz daha çok çocuğumuzun spor yapabilmesi"

Selçuklu Belediyesi Spor Kulübümüzün 14 branşta 6 bin 341 öğrenci ile spor okullarında eğitimlerine devam ettiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: "Toplamda da 130 antrenörümüzle birlikte hafta sonu ve hafta içi akşam grupları olmak üzere çocuklarımıza, gençlerimize hizmet veriyoruz. Biz Selçuklu Belediyesi olarak spora çok büyük bir önem veriyoruz. Selçuklu Belediyesi Spor Kulübümüz, Türkiye'nin en büyük amatör spor kulüplerinden biri. Buradaki hedefimiz daha çok sayıda çocuğumuzun spor yapması, bütün çocuklarımızın en az bir branşta sporla uğraşması, hayatlarına sporu yerleştirmesi.

Bununla birlikte yine burada spor okullarımızda eğitim faaliyetlerine katılan çocuklarımızdan altyapıya, sporcularımızı seçiyoruz, takımlar oluşturuyoruz ve Selçuklu Belediyesi Spor Kulübümüzün şu anda 200'ün üzerinde milli sporcusu var. 14 branşta farklı turnuvalarda hem yurt içinde hem yurt dışında çok önemli başarıları elde ediyoruz. Bütün antrenörlerimize, hocalarımıza, Spor Kulübünün değerli yöneticilerine, Spor Müdürlüğümüze bu güzel organizasyonu gerçekleştirdikleri için ayrıca teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, Kış Spor Okullarını Ziyaret Etti

Yaz ve kış olmak üzere iki sezondan oluşan Spor Okulları çalışmalarında kış dönemi dersleri 31 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek. Kış spor okullarında eğitimler cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftada 2 gün yapılıyor. 21 Tesis ve 30 Spor Salonunda gerçekleştirilen çalışmalarda 5-15 yaş arasında 6 bin 341 öğrenci 14 branşta eğitim görüyor. 130 antrenörün görev yaptığı kış spor okullarında öğrencilere servisi imkanı da sunuluyor. Servisli seansı tercih eden öğrenciler antrenman öncesi evlerinden alınarak, antrenman sonrası tekrar güvenli bir şekilde evlerine teslim ediliyor.

Spor Okullarında yüzme, basketbol, futbol, tekvando, cimnastik, tenis, voleybol, wushu, karate, kick boks, satranç, okçuluk, güreş ve masa tenisi branşlarında eğitim veriliyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, Kış Spor Okullarını Ziyaret Etti
Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, Kış Spor Okullarını Ziyaret Etti
Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, Kış Spor Okullarını Ziyaret Etti
Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Sondakika.com - Eğitim
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Son Dakika Eğitim Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, kış spor okullarını ziyaret etti - Son Dakika


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