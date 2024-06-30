Şirinyer Kavram Özel Öğretim Kursu Öğrencisi 500 Puan Aldı - Son Dakika
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Şirinyer Kavram Özel Öğretim Kursu Öğrencisi 500 Puan Aldı

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Şirinyer Kavram Özel Öğretim Kursu öğrencisi Göktuğ Ege Kırgıl, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan aldı. Kırgıl, sınav öncesinde yaşadığı düşme korkusunu da atlatarak başarısını elde ettiğini belirtti. Ailesi ve öğretmenleriyle birlikte gurur duyduklarını ifade eden Kırgıl, diğer öğrencilere dershaneye gitmelerini, doğru kaynakları kullanmalarını ve bol bol deneme çözmelerini tavsiye etti.

30.06.2024 11:56
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ŞİRİNYER Kavram Özel Öğretim Kursu öğrencisi Göktuğ Ege Kırgıl (14), 2 Haziran'da yapılan merkezi Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alma başarısı gösterdi. Kırgıl, "Sınavda 500 puan alacağına inanıyordum" dedi.

Şirinyer Kavram Özel Öğretim Kursu öğrencisi Göktuğ Ege Kırgıl, 2 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan aldı. LGS sınavı birincilerinden Göktuğ Ege Kırgıl, "Kurs ile okulu aynı anda yürütmek zor değildi. Ben ikisine de yetebildiğimi düşünüyordum. Hatta çoğu zaman okulu aramayıp dershane kütüphanesinde ders çalışıyordum. Bu süreçte birebir ders aldığım öğretmenler çok yardımcı oldu. Çok çalıştım. O nedenle kolay zor diye yorum yapmak doğru olmaz. Kişiye göre değişir ama bence zordu. Haftada en az 3-4 sınava giriyordum. Ayrıca kendime de deneme yapıyordum. O nedenle çok sınava girmek çok yararlı oluyor. Kursta girdiğim denemelerin 2'sinde, okulumda da 5'inde tam puan aldım" dedi.

'SINAVA BİR HAFTA KALA MERDİVENLERDEN DÜŞTÜM'

Sınava bir hafta kala merdivenden düştüğünü anlatan Kırgıl, "Öğretmenlerim ve ailem çok telaşlandı. Canım çok yanmadı ama kolum kırılır da sınava giremezsem diye çok korktum. Canım yanmamasına rağmen, oldukça korkmuştum. Kolumun kırılıp kırılmaması değil, sadece sınava girip giremeyeceğim önemliydi" diye konuştu.

Sınavdan çıktıktan sonra değişik bir hüzün içerisinde olduğunu aktaran Kırgıl, "Çok değişik bir duyguydu. Ağladım, duygu boşalması gibiydi. Ailem çok yanımda durdu. Öğretmenlerim de aynı şekilde. Hakları ödenemez. Başarımda benden fazla onların katkısı var" dedi. Kırgıl, "Sınavda soruların tamamını doğru yapacağıma inanıyordum. Hatta çoğu öğretmenimle iddiaya girmiştim. Çoğunu da ben kazandım. Galatasaray Lisesi'ne gitmek istiyorum. Matematikle uğraşmak istiyorum" dedi. Önümüzdeki yıl sınava hazırlanacaklara tavsiyelerde bulunan Kırgıl, "Bence dershaneye kesinlikle gitmeliler, doğru kaynakları kullanmalılar, süre tutarak bol bol deneme çözmeliler. Çok işe yarıyor" dedi.

'AİLESİ VE ÖĞRETMENLERİ İÇİN GURUR KAYNAĞI OLDU'

Şirinyer Kavram Özel Öğretim Kursu Müdürü Deniz Günay da "Göktuğ Ege Kırgıl, 2024 LGS'de birinci olma başarısı göstererek 500 tam puanla süreci tamamladı. Sürece başladığında da başarı ortalaması yüksek bir öğrenciydi. Başarı ortalaması yüksek olan öğrenciler belli bir ortalamanın üzerinde başlıyorlar. Süreci tamamlayabilmek adına çok fazla soru çözümlerine, birebir derslere ve çok fazla pratiğe dayalı bir sürecin içerisine dahil etmeniz gerekiyor" diye konuştu.

Göktuğ'un sürecin başından sonuna her hafta uygulanan tüm deneme sınavlarına katıldığını aktaran Günay, "Deneme sınavı sonuçlarında ilk etapta 4-5 yanlışla başlamıştık ama bu yanlışları görerek sınavdan sonraki sürecini daha doğru yönetmeyi başardı. Rehber öğretmenlerimizin tavsiyeleri, planlamaları dahilinde öğrencimiz her sınavda yaptığı hataları düzelterek süreci yönlendirdi. Sınav yaklaştığında hatasız sonuçları gelmeye başlamıştı. Okulda almış olduğu eğitimin üzerine kurumumuzun yaptığı takviye, her hafta girdiği sınavlar, birebir özel dersler ve iyi bir eğitim kadrosuyla kurmuş olduğu diyalog neticesinde bugün elde ettiği sonuç en başta ailesi, sonra da onun bu sürecine destek olan bütün öğretmenler için bir gurur kaynağı oldu. gururluyuz, mutluyuz, huzurluyuz. Öğrencimizin de aynı hissiyatı paylaştığını görmek çok mutlu ediyor" dedi.

'AİLELER, ÇOCUKLARINA İNANMALILAR'

Göktuğ'un ilkokul1'inci sınıftan itibaren çok başarılı bir öğrenci olduğunu söyleyen annesi Bedia Kırgıl DA "8 yıl boyunca her zaman her şeyin en iyisini yapacağına inanarak, güvenerek yanında oldum. Bu yıl da zor bir süreç atlattık. Sınavlardan sonra ister istemez stresliydik ama yine de en iyisini yapacağını biliyordum" dedi.

Oğlunun dualarla sınava girdiğini dile getiren Kırgıl, "Sınavdan ilk çıktığında çok ağladı, beni de çok ağlattı. Ama çok güzel bir şekilde tamamlamışız. Sonucu okul öğretmeni bize mesaj attı. Kendisinden emin bir çocuk olduğu için soruların tamamını doğru yaptığını söylemişti. Her zaman söylediklerine inandığım için yine aynı şekilde 500 puan olduğunu bildiğimiz halde sonucu bekledik" dedi. Çocukları sınava hazırlanana ailelere tavsiyelerde bulunan Kırgıl, şöyle devam etti: "Aileler, çocuklarına inanmalılar. Yanlış da doğru da yapabilir. O süreçte ne olursa olsun önemli olan onların mutlu olması. Her şekilde yanlarında olunmalı."

Şirinyer Kavram Özel Öğretim Kursu Öğrencisi 500 Puan Aldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim Şirinyer Kavram Özel Öğretim Kursu Öğrencisi 500 Puan Aldı - Son Dakika

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