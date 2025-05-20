Öğretmeninden tesettürlü öğrencisine çirkin yakıştırma! Valilik düğmeye bastı - Son Dakika
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Eğitim

Öğretmeninden tesettürlü öğrencisine çirkin yakıştırma! Valilik düğmeye bastı

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Öğretmeninden tesettürlü öğrencisine çirkin yakıştırma! Valilik düğmeye bastı

Hatay'ın Erzin ilçesinde 11 yaşındaki tesettürlü öğrenci H.K., fen bilgisi öğretmeni tarafından "Karabaş" şeklinde hitap edildiğini iddia etti. Olay sonrası ailesi CİMER'e şikayette bulundu. Hatay Valiliği idari soruşturma başlatırken, öğrenci de "O öğretmenin artık dersimize girmesini istemiyorum" dedi.

20.05.2025 16:27  Güncelleme: 16:39
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Hatay'da 11 yaşındaki tesettürlü öğrencinin, öğretmeni tarafından 'Karabaş' ifadesine maruz kaldığını iddia etmesi üzerine aile CİMER'e şikayette bulundu. Şikayet üzerine Hatay Valiliği konuyla ilgili idari soruşturma başlattı.

Olay, Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede bulunan bir ortaokulda öğrenim gören 5'inci sınıf öğrencisi H.K. (11), derste sınıf arkadaşında kalem almak için arkasına döndüğü sırada fen bilgisi öğretmeni tarafından 'önüne dön karabaş' şeklinde hitaba maruz kaldı. Sınıf arkadaşlarının önünde duyduğu sözler karşısında gözyaşlarını tutamayan tesettürlü öğrenci H.K. durumu eve gelince babasına anlattı. Baba Harun K. (35), duydukları karşısında öğretmen hakkında okul idaresine ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sözlü ve CİMER'e yazılı şikayette bulundu. Gelen şikayetler üzerine Hatay Valiliğinin konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Tesettürlü öğrenciye 'Karabaş' diye hitap eden öğretmene soruşturma

"OKUL, ŞAMPİYONLARIN OKULU"

Kızına 'Karabaş' diye hitap eden öğretmenin artık kızının dersine girmesini istemediğini söyleyen baba Harun K, "9 Mayıs günü kızım okul servisinden indi ve ağlayarak yanıma geldi. Fen bilgisi öğretmeninin kendisine tüm sınıfın duyacağı şekilde 'karabaş önüne dön önüne' dediğini söyledi. Ben de bunun üzerine o öğretmenini aradım. Öğretmenine durumu sordum. Bana dedi ki ben kızınızdan özür diledim. 'Sizden de özür diliyorum ama dedi özrümü de kabul etmiyorsanız nereye istiyorsanız şikayet edebilirsiniz' dedi. Ben de önce okul idaresiyle görüştüm. Onlara şikayetimi bildirdim sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundum. O okul idaresiyle veya okulun diğer öğretmen kadrosuyla zaten bir sıkıntımız yok. Çünkü okul şampiyonların okulu diyerek geçiyor. Her senede en az 1-2 Türkiye 1'incisi çıkaran bir okul. Allah'ın izniyle bu süreçten de alnımızdan akıyla çıkacağız. Yani sürecin takipçisiniz inşallah" dedi.

Tesettürlü öğrenciye 'Karabaş' diye hitap eden öğretmene soruşturma

"ARTIK DERSİMİZE GİRMESİNİ İSTEMİYORUM"

Okuldaki diğer öğretmenleriyle sorun yaşamadığını dile getiren H.K. ise "Fen bilgisi dersindeydik, kalem almak için arkamı dönmüştüm. Öğretmenim de başörtümü kastederek 'karabaş dön önüne' dedi. Ardından hemen teneffüs zili çaldı. Ağlamaya başladığımı görünce öğretmenim beni yanına çağırdı ve özür diledi. Ama özrünü kabul etmediğimi söyledim, daha sonra beni lavaboya gönderdi elimi yüzümü yıkamam için. Servisten de zaten ağlayarak inmiştim, babam da ne olduğunu sorunca öğretmenimizin bana dediklerini anlattım ve öğretmenimizi aradı. Yani benim de bir hayallerim var ve o hayalleri gerçekleştirmek için ben bu okula gidiyorum. Ama o öğretmen yüzünden çok moralim bozuldu. O öğretmenin artık dersimize girmesini istemiyorum. Diğer hocalarım çok iyi yani bizimle çok iyi ilgileniyor asla hakarete bulunmuyorlar. Okulum, her yerde şampiyonların okulu diye geçiyor. Zaten belirli bir seviyede olduğum için ben bu okula gidiyorum, savcı olmak istiyorum, onun için biraz da gitmek istedim" diye konuştu.

Öğretmeninden tesettürlü öğrencisine çirkin yakıştırma! Valilik düğmeye bastı
Kaynak: İHA

Hatay Valiliği, 3-sayfa, Eğitim, Güncel, Erzin, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Öğretmeninden tesettürlü öğrencisine çirkin yakıştırma! Valilik düğmeye bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 123456:
    öğretmen olmuş ama adam olamamış karaktersiz 21 5 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Yanlışlıkla çıkmış ağzından özür dilemiş ne geriyorsunuz milleti abartmayın dinde hoşgörü esastır 4 5 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Kim karabaş kim Dolly hiç belli değil.. Tek belli olan hedeflerine ulaştılar ayırımı, düşmanlığı oluşturdular... 6 2 Yanıtla
  • Sedat Genç:
    Haber doğruysa derhal kovulmali ki bu tür beyinsizler bir daha cüret edemesinler.. 1 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    eskıden ogretmenlerın demedıgı yapmadıgı sey yoktu cezada almazlardı 0 0 Yanıtla
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