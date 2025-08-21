Türkiye\'de 21 Dakika Kitap Okuma Kampanyası

ANKARA'da görev yapan öğretmen Rahime Aktaşlıoğlu, sosyal medyadan '21'inci Yüzyılda 21 Ağustos'ta 21 Dakika Kitap Okuma' kampanyası başlattı. Proje ile bugün ülke genelinde saat 21.00'de 21 dakika kitap okunarak, kitap okuma alışkanlığını tüm toplumda yaygınlaştırması amaçlanıyor.

Kentte bir devlet okulunda görev yapan ve 3 yıldır sosyal sorumluluk projelerinde görev alan öğretmen Rahime Aktaşlıoğlu, sosyal medya üzerinden '21'inci Yüzyılda 21 Ağustos'ta 21 Dakika Kitap Okuma' kampanyası başlattı. Kampanyayla bugün tüm Türkiye'de saat 21.00'de 21 dakika kitap okunarak, kitap okuma alışkanlığını tüm toplumda yaygınlaştırması amaçlanıyor. Özellikle 'Aile Yılı'nda insanların ailesiyle kitap okuyup vakit geçirmesini hedefleyen Aktaşlıoğlu, gençlerin ilgisini çekebilmek için fenomenlerden de destek aldı.

'KİM NE İSTİYORSA 21 DAKİKA OKUSUN'

Aktaşlıoğlu, sosyal medyada çok vakit geçirip kitap okumaktan uzaklaşıldığını belirterek, "Ben de bu süreçte sosyal medyayla kitapları ayrıştırmak yerine sosyal medyanın gücüyle kitapların o gücünü birleştirmek istedim. Hem gençlerin de dikkatini çeker hem de daha çok insana sesimi duyururum diye bu şekilde bir projeye başladım. Biz zaten toplum olarak çok birleşen bir toplumuz. Aslında sosyal medyanın her ne kadar ayrıştırıcı yönünü görsek de doğal afetlerde ya da birçok etkinlikte, iyilik hareketlerinde hep bir araya gelebiliyoruz. Bizim dinimizin ilk emri 'Oku'. Çıkış noktamızdan hareketli kimi insan Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okuyabilir hadis ya da işte yabancı bir roman veya dünya klasikleri okuyabilir; eşine şiir okuyan da olur, çocuğuna masal okuyan da olur. Kim ne istiyorsa hatta nerede istiyorsa yani parkta, köyde, bahçede, sahilde, evinde, kafede, nerede istiyorsa bu şekilde 21 dakika okusun istiyorum" dedi.

'OKUYARAK BİLİNÇLENECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

Bu kampanyanın sadece kitap okuma etkinliği olmadığını ifade eden Aktaşlıoğlu, bunun, toplum olarak bilinç kazanılan bir harekete dönüşmesini hedeflediğini söyleyerek, "Açıkçası toplumda yozlaştığımız bir sürecin içerisine girdiğimizi düşünüyorum. Ben toplu taşımaları çok kullanan bir öğretmenim. Orada önceden şunu görüyordum, herkesin elinde kitap vardı ve mutlaka kitap okuyorlardı. Bunlardan biri de bendim. Ama ben son yıllarda hiç kimsenin elinde kitap göremiyorum. Görmediğim gibi de insanların artık birbirine hoşgörüsü yok, nezaketi yok, teşekkürü yok, özür dilemek yok. Maalesef toplum olarak yozlaşma yolunda çok farklı bir yere girildiğini düşünüyorum. Bu sürecin içerisinde biliyorsunuz yangınlar oluyor, yani doğaya zarar veriliyor; bunun dışında insanlara, hayvanlara, çocuklara, kadınlara da zarar veriliyor. Yani ben şunu düşünüyorum. Okuyan bir toplum, bunları yapmaz, yapacağını düşünmüyorum. Her şeyin başının okumak olduğunu düşünüyorum. Okuyarak da bilinçleneceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Tüm Türkiye'yi kampanyaya katılmaya davet eden Aktaşlıoğlu, "21 Ağustos akşamı saat 21.00'de tüm Türkiye'yi 21 dakika kitap okuma etkinliğine davet ediyorum. Bu konuda sağ olsunlar, fenomen arkadaşlarımız da destek verecekler. '21'de 21 dakika' etiketiyle sosyal medyada paylaşırlarsa daha çok kitleye ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu şekilde de bütün Türkiye olarak her gün 21 dakika boyunca kitap okuyacağımızı umut ediyorum" ifadelerini kullandı.