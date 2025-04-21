Virginia'da Yeni Dil Okulu Açıldı - Son Dakika
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Eğitim

Virginia'da Yeni Dil Okulu Açıldı

Virginia\'da Yeni Dil Okulu Açıldı

Hasan Altuntaş, Virginia'da California Language Academy'nin 6. şubesini açarak eğitim alanında yeni bir adım attı.

21.04.2025 13:29
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AMERİKA Birleşik Devletleri'nde (ABD) eğitim sektöründe 16 yıllık deneyimi olan girişimci Hasan Altuntaş, dil eğitimi sunan California Language Academy'nin (CLA) 6'ncı şubesini Virginia'da açtı.

Los Angeles, San Diego, San Francisco, New York'ta şubeleri bulunan ve YÖM Global çatısı altında yer alan CLA'nın, Virginia eyaletine bağlı Washington Metropolitan Area'da faaliyete geçen yeni yerleşkesi, uluslararası öğrencilere dil eğitimi sunacak. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın SEVP (Öğrenci Değişim ve Ziyaretçi Programı) akreditasyonuna ve ACCET akreditasyonuna sahip olan CLA, Virginia eyaletine bağlı Washington Metropolitan Area'da dijital altyapıya sahip sınıfları, geniş öğrenci kapasitesi ve dünya çapındaki iş birlikleriyle başarılı bir eğitim markası olmayı hedefliyor.

SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN İSİMLERİ BULUŞTU

19 Nisan'da gerçekleştirilen açılış törenine Moğolistan Büyükelçisi, Özbekistan Büyükelçisi, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Temsilcileri, ABD Dışişleri Bakanlığı Temsilcileri, Falls Church Ticaret Odası Yetkilileri, MÜSİAD USA Yönetim Kurulu, NewYork Giresunlular Derneği, Turkish Coffee Lady Foundation, Virginia eyaleti yüksek öğretim bakanlığı yetkilieri, Virginia'nın önemli resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, basın mensupları, öğrenciler, veliler, Türk-Amerikan toplumunun önde gelen iş insanları ve Amerika'daki pek çok sivil toplum kurum temsilcileri katıldı. Törende, CLA' nın küresel eğitim vizyonu ve Virginia'nın stratejik öneminden bahsedildi.

'ABD, POPÜLER EĞİTİM MERKEZİ OLMAYA DEVAM EDİYOR'

Eğitim alanında 60'a yakın ülkeyi ziyaret eden ve dünya çapında fuarlara katıldığını söyleyen Hasan Altuntaş, yaptığı açılış konuşmasında, "CLA ile dünyanın dört bir yanından öğrencilere ulaşarak kültürlerarası bir köprü kuruyoruz. ABD, son yıllarda İngilizce dil öğrenim hizmetleri alanında uluslararası öğrenci kayıtları açısından giderek artan bir yükselişe tanık oldu. ABD, İngilizce öğrenmek isteyen farklı milletlerden öğrenciler için popüler bir eğitim merkezi olmaya devam ediyor" dedi.

'DÜNYA VATANDAŞI YETİŞTİRİYORUZ'

Altuntaş, sözlerine şöyle tamamladı:

"CLA, Temmuz 2010'da kişiselleştirilmiş, samimi ve ilgi çekici dil öğrenme hizmetleri sağlama misyonuyla birlikte, her öğrencinin öğrenme hedefleri ve bireysel ihtiyaçlarına uygun şekilde küçük sınıflarda eğitim imkanı sunan, yüksek kaliteli bir dil okulu olarak kurulmuştur. Yüksek nitelikli ve kendini işine adamış eğitmenler istihdam eden CLA'nın kapsamlı müfredatı, öğrencilerin yabancı dilde iletişim kurabilmelerini sağlayacak ve özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Washington Metropolitan Area'da açtığımız CLA'nın altıncı kampüsü, diğer kampüslerde olduğu gibi, öğrencilere yalnızca dil eğitimi sunmakla kalmayıp; aynı zamanda farklı kültürleri bir araya getiren, farklı değerlere önem veren ve dünya vatandaşı olma bilincini taşıyan bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. Buluşma merkezi deneyimi yaşatacağız. Cumhuriyetimizin 101'inci yılında binlerce kilometre uzaklarda eğitim sektöründe yaptığımız bu yatırımı güzel ülkemiz Türkiye'ye armağan ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

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Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, California, Virginia, Kültür, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Virginia'da Yeni Dil Okulu Açıldı - Son Dakika

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