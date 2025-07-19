YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları - Son Dakika
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Eğitim

YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları

YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
19.07.2025 08:34
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Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları açıkladı. Gaziantep'ten Ahmet Eren Özyurtseven hem TYT hem de AYT sayısalda birinci oldu. AYT sözel ve eşit ağırlıkta ise birinciliği Bursa'dan Muhammed İsmail Kuşat aldı. YDT Almanca'da Elif Yılmaz, Fransızca'da Arda Eren Kartal, İngilizce'de Mehmet Sarak, Rusça'da Ediz Doğan Karakoç ve Arapça'da ise Abdulvahab Burro birinci oldu.

2025 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tamamlanmasının ardından başlayan heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. 2,5 milyondan fazla adayın başvurduğu YKS sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://ykssonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden erişebilecekken, tercih işlemleri ise 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

SINAV SONUÇLARINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN

İŞTE YKS ŞAMPİYONLARI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-YKS sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada YKS şampiyonlarını da duyurdu. Buna göre Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testleri (YDT) birincileri şöyle:

  • TYT ve AYT sayısal birincisi: Gaziantep- Nizip Fen Lisesi - Ahmet Eren Özyurtseven,
  • AYT sözel ve eşit ağırlık birincisi: Bursa - Özel Tan Fen Lisesi - Muhammed İsmail Kuşat,
  • YDT Arapça birincisi: Bursa- Tofaş Fen Lisesi - Abdulvahab Burro,
  • YDT Almanca birincisi: İstanbul - İstanbul Erkek Lisesi - Elif Yılmaz,
  • YDT Fransızca birincisi: İstanbul - Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi - Arda Eren Kartal,
  • YDT Rusça birincisi: İstanbul - Haydarpaşa Lisesi - Ediz Doğan Karakoç,
  • YDT İngilizce birincisi: İzmir - Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi - Mehmet Sarak.
YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları

KADIN ADAYLARIN SINAVA KATILIM ORANI ERKEK ADAYLARA GÖRE DAHA YÜKSEK OLDU

Bayram Ali Ersoy, TYT'ye başvuran 2 milyon 560 bin 649 adaydan 2 milyon 351 bin 641'inin sınava katıldığına, 209 bin 8 adayın sınava girmediğine, AYT'ye başvuran 1 milyon 721 bin 57 adaydan 1 milyon 549 bin 940 adayın sınava katıldığına, 171 bin 117 adayın ise sınava girmediğine işaret etti.

YDT'de ise sınava başvuran 215 bin 451 adaydan 156 bin 40'ının sınava katıldığına, 59 bin 411 adayın sınava girmediğine dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti:

"TYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 90,19'u, TYT'ye başvuran kadın adayların yüzde 93,26'sı, AYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 87,48'i, AYT'ye başvuran kadın adayların yüzde 92,12'si ve YDT'ye başvuran erkek adayların yüzde 66,11'i, YDT'ye başvuran kadın adayların yüzde 76,86'sı oturumlara katıldı. Tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranı daha yüksek oldu."

İPTAL EDİLEN SORU OLMADI

Ersoy, 2025-YKS'de üç oturumda uygulanan testlerde toplam 680 soru sorulduğunu, iptal edilen sorunun olmadığını bildirdi.

Oturumlara ilişkin doğru cevap sayısı ortalamalarını paylaşan Ersoy, şu ifadelere yer verdi:

"TYT'de ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin doğru cevap sayısı ortalamaları, Türkçe (40 soru) testinde 21,707, sosyal bilimler (20 soru) testinde 9,722, temel matematik (40 soru) testinde 6,648 ve fen bilimleri (20 soru) testinde 4,606'dir. AYT matematik (40 soru) testinin ortalaması, 6,859, AYT fen bilimleri testinin ortalamaları; fizik (14 soru) alt testinde 2,512, kimya (13 soru) alt testinde 1,846 ve biyoloji (13 soru) alt testinde 2,581 olmuştur. AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinin ortalamaları, Türk dili ve edebiyatı (24 soru) alt testinde 6,38, tarih-1 (10 soru) alt testinde 2,083, coğrafya-1 (6 soru) alt testinde 1,313, AYT sosyal bilimler-2 testinin ortalamaları, tarih-2 (11 soru) alt testinde 1,266, coğrafya-2 (11 soru) alt testinde 2,472, felsefe grubu (12 soru) alt testinde 1,709, (DKAB) din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru) alt testinde 1,377 olmuştur. YDT'nin ortalamaları ise Almanca testinde 41,484, Arapça testinde 30,858, Fransızca testinde 44,557, İngilizce testinde 34,743, Rusça testinde 51,472 olarak gerçekleşmiştir."

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Son Dakika Eğitim YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları - Son Dakika

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