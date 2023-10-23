10 Bin Kişinin Katıldığı Düğünde Damada 10 Milyon TL, Geline Kilolarca Altın Takıldı

10 bin kişinin katıldığı düğünde damada 10 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı

- Bayram ailesinin mutlu günü

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van'ın sevilen ailelerinden Bayram ailesinin yoğun katılımlı düğününde damada 10 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı.

Van'da son yılların en yoğun katılımlı düğünü gerçekleşti. Bayram ailesinden Cemal Bayram'ın oğlu Onur Bayram, Gıravi aşiretinden Faik Şen'in kızı Havin Şen ile dünya evine girdi. Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen düğün törenine, Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra Amerika, Almanya, Fransa, Hollanda, İran, Irak ve Suriye'den katılım oldu. 220 küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve iş adamları olmak üzere yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Yemek ikramının ardından geçilen takı töreni yaklaşık 6 saat sürdü. 12 kişinin para saydığı takı töreninde damada 10 milyon 150 bin TL nakit para, geline ise kilolarca altın takılarak son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.

"Filistinli kardeşlerimiz için sade bir düğün yaptık"

Düğün töreninde bir konuşma yapan toy büyüğü Vanlı iş adamı Veysel Ürüm, beklenenin çok üstünde bir katılım gerçekleştiğini vurgulayarak, "Bölgenin kanaat önderleri, aşiret reisleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, iş insanlarını konuk ettik. Daha coşkulu ve daha pırıltılı bir düğün yapmak isterdik ama İsrail zulmüne uğrayan Filistinli kardeşlerimizden dolayı sade bir düğün oldu. 8 bin kişiyi bekliyorduk ama on bine yakın kişi katıldı. Düğünümüzde altınlar hariç 10 milyon 150 bin TL nakit para geldi. 2023 yılı ve öncesinin rekoru oldu. Final havasında bir düğün yaşadık. Ben gelin ve damada bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

Damadın babası Cemal Bayram ise düğüne olan teveccühün kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirterek, "Düğünümüze Amerika'dan, Fransa'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan, İran'dan, Irak'tan, Suriye'den ve Yunanistan'dan gelenler oldu. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca ulaşamadığım arkadaş ve dostlarım var. Belki adres değişikliği, belki yoğunluktan dolayı ulaşamamış olabilir. Ben onun üzüntüsünü yaşıyorum. Şimdiden hepsinden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistin'e yönelik yaptığı katliamlar nedeniyle buruk bir mutluluk yaşadıklarının altını çizen Bayram, "Malum İsrail'in Filistin'e saldırısını içimize sindiremiyoruz. İçimiz kan ağlıyor. Bu nedenle fazla çalgı olmadı" diye konuştu.