12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu

19.01.2026 11:26  Güncelleme: 12:04
Yurt dışı alışveriş kısıtlamasını ''müjde'' olarak duyuran İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in açıklamaları tartışılırken, İTO'nun 2025 bütçesindeki milyonlarca liralık harcama kalemleri, yanıtlanmayan sorular ve şeffaflık eksikliği eleştirilerin odağına yerleşti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'in yurt dışından 30 euroya kadar yapılan alışverişlerde gümrük muafiyetinin kaldırılmasını "müjde" olarak duyurması kamuoyunda tepki çekerken, gözler bu kez İTO'nun kendi bütçesine ve harcama kalemlerine çevrildi. Avdagiç'in "yerli tüccarı koruma" söylemiyle yaptığı çıkışın etkileri sürerken, yönettiği kurumun milyonlarca liralık harcamalarına dair şeffaflık tartışması alevlendi.

DİKKAT ÇEKEN ÇELİŞKİ

800 bini aşkın üyesiyle dünyanın en büyük ticaret odalarından biri olan İTO'nun aidat gelirleri, bütçesi ve ayrıntılı gelir-gider tablolarına kamuoyunun erişemediği eleştirileri yeniden gündeme geldi. Resmî olarak "kamuya açık" olduğu belirtilen bu bilgilere fiilen ulaşmanın mümkün olmadığı vurgulanırken, "yerli esnaf" söylemiyle yapılan açıklamalarla kurum içi harcamalar arasındaki çelişki dikkat çekti.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIDA SORULAR YANITSIZ KALDI

26 Aralık'ta yapılan olağanüstü meclis toplantısında bazı üyeler kürsüden söz alarak bütçedeki kalem kalem harcamaların detaylarını sordu. Ancak toplantıda birçok sorunun karşılıksız kaldığı ifade edildi.

MİLYONLUK HARCAMA KALEMLERİ

Toplantıda dile getirilen bilgilere göre; İTO'nun 2025 yılı bütçesinde "hediyelik" başlığı altında 30 milyon 598 bin lira harcama yer aldı. Bu hediyelerin kimlere alındığına dair açıklama yapılmadı. Yurt dışı seyahat giderlerinde ise özellikle "diğer kişiler seyahat ve konaklama" kalemi dikkat çekti. İTO yöneticileri ve üyeleri dışında kimleri kapsadığı belirtilmeyen bu kalemde, konaklama için 8 milyon, uçak biletleri için 9 milyon lira harcandığı aktarıldı.

DANIŞMANLIK VE YAZILIM HARCAMALARI

İTO'nun 2025'te düzenlediği panel ve seminerler için 4 milyon 64 bin lira harcadığı, buna karşılık danışmanlık hizmetleri için 21 milyon 23 bin lira ödediği belirtildi. Danışmanlığın hangi kişi veya firmalardan alındığına dair bilgi paylaşılmadı.

"Bilgiyi geliştirme" başlıklı kalemin toplam maliyetinin 126 milyon 584 bin lira olduğu, bunun 110 milyon lirasının yazılıma, 14 milyon lirasının ise yazılım bakımına ayrıldığı kaydedildi. Her yıl yazılım alınıp alınmadığı ya da bu harcamaların kapsamı da belirsizliğini korudu.

"BİLGİNİN TİCARİLEŞTİRİLMESİ" VE DİĞER KALEMLER

"Bilginin ticarileştirilmesi" başlığı altında 90 milyon 899 bin liralık bir gider yer alırken, bu kalemin ne tür bir gelir sağladığına dair açıklama yapılmadı.

Bütçedeki "garsonlar" kalemi de tartışma yarattı. Bu başlık altında 12 milyon 121 bin lira harcandığı, ancak bu hizmetin nasıl ve kimler aracılığıyla alındığının netleşmediği aktarıldı.

"Kamuoyu oluşturma" adıyla yapılan 43 milyon 690 bin liralık harcamanın ise reklam mı, kampanya mı yoksa başka bir çalışmayı mı kapsadığı belirtilmedi.

VAKFA AKTARILAN KAYNAK

İTO bütçesinden geçen yıl Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı'na (TUGEV) 90 milyon 825 bin lira aktarıldığı bilgisi de toplantıda paylaşılan detaylar arasında yer aldı.

