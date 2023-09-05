12 milyonluk forex vurgununda 15 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, yüksek kazanç vaadiyle kandırdıkları kişilerden 12 milyon liralık forex vurgunu yapan 27 kişilik şebeke çökertildi. Düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde faaliyet yürüten dolandırıcılık çetesi, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kayıtlı oldukları yalanıyla binlerce kişiyi yüksek kazançlı forex yatırım vaadiyle ağlarına düşürüp, yüklü miktarda vurgun gerçekleştirdi. Yapılan vurgunu sonradan fark eden çok sayıda mağdur, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan şikayetin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisi, şebekeyi takibe aldı. Yaptıkları her hareket mercek altına alınan dolandırıcılık şebekesinin 27 kişiden oluştuğu belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından sabah İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan 27 şüphelinin 15'i gözaltına alındı. Şebeke mensubu 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, firari kişilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Polisin yaptığı çalışmalarda şebekenin çalışma yöntemi ve kurdukları tuzak da deşifre oldu. SPK'ya kayıtlı olmayan yasadışı forex sisteminde yatırımcılara kendilerini "yatırım uzmanıymış" gibi tanıtarak arayan dolandırıcıların bu yöntemle çok para kazandıracakları vaadinde bulundukları, ağlarına düşürdükleri kişileri o şekilde sistemlerinin içerisine çektikleri ve yatırımcıları heveslendirdikleri belirlendi. Yüksek miktarlarda para yatırmaları halinde daha yüksek miktarlar kazanabileceklerini söyleyerek ikna eden şebeke üyelerinin daha sonra sisteme katılan yatırımcıların panelleri üzerinde oynamalar yaparak ve bu sayede yatırımcıların yüksek meblağlarda para kazandıklarını göstererek sisteme daha çok para göndermelerini sağladıkları ortaya çıktı. Çete üyelerinin para giriş-çıkışlarını kontrol etmek için kurdukları sözde bir "finans" ve "hazine" departmanı bulunduğu, söz konusu hazine departmanın ise mevcut sistem içerisinde kaldıraç panellerinde iniş ve çıkışları manipüle ederek sistem üzerindeki kullanıcıların işlemlerini zarar olarak gösterdikleri belirlendi. Şebeke üyelerinin bu kez "oluşan zararı" azaltmak için mağdur kişilere sisteme tekrar para yatırmalarını ve fonlama yapmalarını söyledikleri, aksi taktirde sistemde bulunan paralarının sıfırlanacağı yalanıyla yine yatırımcılardan yüksek meblağlarda para topladıkları anlaşıldı. Bu yöntemle birçok yatırımcının mağdur edildiği tespit edilirken, vurgunun boyutunun ise 12 milyon lirayı aştığı kaydedildi. Türkiye genelinde mağdur edilen kişi sayısının kaç olduğu ise henüz bilinmiyor.

Operasyon çerçevesinde yakalanan 15 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, firari durumda olan 12 şebeke üyesinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. - İSTANBUL