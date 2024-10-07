133 OSB\'de 1484 yatırım yeri sanayicilerin tahsisine açıldı

Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 133 organize sanayi bölgesinde (OSB) 1484 yatırım yerinin, sanayicilerin tahsisine açıldığını bildirdi.

Çeşitli programlara katılmak için Nevşehir'e gelen Kacır, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, kentin farklı noktalarında halkla bir araya geleceklerini söyledi.

Kacır, Cumhuriyeti'n 2. asrında "Türkiye Yüzyılı"nda daha büyük, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edebilmek adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gayretlerini sürdürdüklerini belirtti.

Yerel kalkınma hamleleriyle sürdürülebilir ve sürekli kalkınmayı, Türkiye'nin 81 şehrine yaygınlaştırmak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Kacır, "81 şehrimizin tamamında yer altından yer üstüne sahip olunan zenginliği, potansiyeli, kültürel birikimi, nitelikli insan kaynağını, girişimcilik ve yenilikçilik potansiyelimizi şehirlerimizin kendi kimliklerine uygun şekilde harekete geçiriyoruz. Nevşehir de yerel kalkınma hamlemizle üreten, katma değer sağlayan, daha da büyüyen güçlü şehirler için başlattığımız seferberlikten en kuvvetli şekilde payını alıyor, almaya devam edecek." dedi.

Bakan Kacır, son 22 yılda üretimle, istihdamla Nevşehir'i buluşturacak 697 yatırım için teşvik belgesi düzenlediklerini, 33 milyar liralık yatırımın ve 10 bin 200'den fazla istihdamın önünü açtıklarını dile getirdi.

Eser ve hizmet siyasetiyle 81 şehrin sahip olduğu potansiyeli, kültürel birikimi ve nitelikli insan kaynağını harekete geçirmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla bölgesel gelişme ulusal stratejimizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Bu stratejiyle de Nevşehir'imizi, ekonomik canlılık noktasında yükseltme, sanayi altyapısını ve ihracat kapasitesini güçlendirmeyle, doğal kaynakların ekonomiye katkısını artırma gibi amaçlar çerçevesinde gelişen yerel ekonomiler kapsamında ele alıyoruz. Nevşehir'in de içinde yer aldığı bölge planında tüm yerel dinamikleri harekete geçirecek, şehrimizin rekabetçiliğini arttıracak projeleri ortaya koyacağız. Şehrimizde turizmle birlikte seramik ve süs eşyası imalatı, treyler, yarı treyler imalatı, tarıma dayalı gıda sanayi ve jeotermal seracılık bu dönemde odaklandığımız diğer alanlar olacak. İnşallah önümüzdeki dönemde atacağımız adımlarla hep birlikte Nevşehir'in kalkınma yolculuğuna, gelişme sürecine katkı sunacak, bu şehri tüm iktisadi unsurlarıyla bir cazibe merkezi haline getirmek adına hep birlikte canla, başla çalışmaya devam edeceğiz."

"40 binden fazla insan dünyanın gözleri önünde katledildi"

Kacır, İsrail'in Gazze'de bütün dünyaya izlettiği soykırıma da değinerek, şöyle devam etti:

"40 binden fazla insan dünyanın gözleri önünde katledildi. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, masumlar, dünyanın gözleri önünde katledildi. Hastaneler, okullar, camiler, kiliseler, tonlarca bombayla yerle bir edildi. 2 milyondan fazla insan yerinden yurdundan edildi. Şimdi görüyoruz ki İsrail bu mezalimi coğrafyamızın başka noktalarına taşıma çabası içinde. Kendilerine vadedildiğine inandıkları ve bu sapkın inanışla kendilerine ait olması gerektiğini söyledikleri toprakları, sahiplerinin elinden haksızca almak için ellerindeki tüm teknolojik kuvveti masum insanların üzerinde kullanıyorlar. Masumların hıçkırıkları üzerine kimse bir medeniyet inşa edemez. Bu mezalimin hesabı belki yarına kalır ama asla yanlarına kalmaz. Hem soykırımcı İsrail yönetimi hem bu yönetimi destekleyen tüm unsurlar vakti saati geldiğinde tarih önünde, insanlık önünde, adalet önünde muhakkak bu yaptıklarının hesabını verecekler. Bizler tam bağımsız Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, insanlık adına durmamız gereken yerde durmaya, söylememiz gerekenleri söylemeye, haykırmamız gereken hakikati bütün insanlığa duyurmaya devam edeceğiz. Türkiye her zaman kimliğine bakmaksızın masumların, mazlumların yanında oldu. Bundan böyle de mazluma el uzatmaya, masumların yanında olmaya devam edecektir."

"Organize Sanayi Bölgelerimizin sayısını 22 yıl önceki 192 seviyesinden, 362 seviyesine çıkardık"

Bugün uygulamaya alınan bir çalışmayı da paylaşmak istediğini belirten Kacır, "Şehirlerimizin gelişmesi için malumunuz organize sanayi bölgeleri inşa ediyoruz. Halihazırda Türkiye'nin dört bir yanında organize sanayi bölgelerimizin sayısını 22 yıl önceki 192 seviyesinden 362 seviyesine çıkardık. Organize sanayi bölgelerimizdeki aktif üretim gerçekleştiren tesis sayısını bu dönemde 11 binden 58 bine yükselttik. Organize sanayi bölgelerimizde istihdamı 415 binden 2 milyon 650 bine AK Parti iktidarları döneminde çıkardık. Hedefimiz planlı sanayileşmeyi 81 şehrimizde Türkiye'nin tüm noktalarında hızla devam ettirebilmek. Bu anlayışla özellikle organize sanayi bölgelerinin yönetim süreçlerinde daha etkin ve şeffaflık odaklı mekanizmaları geliştirme gayreti içindeyiz." ifadesini kullandı.

Organize Sanayi Bölgelerindeki yatırım yerleri sanayicilere açıldı

Bakan Kacır, geçen ay OSB yönetmeliğinde çok kapsamlı bir değişiklik yaptıklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu değişikliğin önemli uygulamalarından biri de bundan böyle her ayın ilk pazartesi günü Türkiye'nin tüm organize sanayi bölgelerindeki yatırım yerlerinin sanayicilerimize sunulmak üzere çevrim içi ortamda tahsise açılmasıydı. Bu uygulamayı ekim ayı itibarıyla ve bugün başlatıyoruz. Bugün 133 organize sanayi bölgemizde 1484 yatırım yerinin tamamı, sanayicilerimiz için tahsise açılıyor. Ayrıca 6 organize sanayi bölgemizde de ön tahsis süreçleri eş zamanlı olarak çevrim içi ortamda bugün itibarıyla başlıyor. Böylelikle bugün 22 milyon metrekare araziyi yaklaşık 1600 fabrikanın kurulması için sanayicilerimizin edinimine, erişimine açmış oluyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda bu uygulamayı devam ettirecek, bir yandan sanayi bölgelerimizi büyütürken, arzı arttırırken bir yandan da sanayicimizin bu sanayi bölgelerinde ihtiyaç duydukları arsalara erişimini kolaylaştırmayı sürdüreceğiz. Bu uygulamayla sanayi alanları arzını hızlandırmanın, özellikle arsa fiyatlarında istemediğimiz ölçüde yükselişleri engelleyici bir sonuç doğurmasını da bekliyoruz."