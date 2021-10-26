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18 safkan Arap tayı açık artırmayla satıldı - Son Dakika

18 safkan Arap tayı açık artırmayla satıldı

26.10.2021 18:29

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan 18 safkan Arap tayı, toplam 8 milyon 390 bin TL'ye satıldı. TİGEM'in İstanbul Veliefendi Hipodrumu'nda düzenlediği açık artırmada, en yüksek ücret 780 bin lira ile Tuncaybey adlı safkan Arap tayına ödendi. TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, "Bu gelir rekor oldu." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen safkan Arap yarış tayları, satışa çıkarıldı. Toplam 18 tayın satıldığı açık artırmalarda TİGEM, 8 milyon 390 bin TL gelir elde etti. Taylar, 180 ile 780 bin TL arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. Yapılan açık artırmada 'Tuncaybey' isimli tay, 780 bin TL'ye Fethi Polat'a satıldı.

18 safkan arap tayı açık artırmada 8 milyon 390 bin liraya satıldı

"BU GELİR REKOR OLDU"

Satış hakkında bilgi veren TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, "Karacabey yetiştirmemiz 18 baş elit tayın satışını gerçekleştirdik. 18 baş elit taydan 8 milyon 390 bin lira bir gelir elde ettik. Bu gelir rekor oldu. Geçen yıl yaklaşık 248 taydan 33 milyon lira gelir elde etmişken bu yıl 273 taydan 45 milyon lira gelir elde etmiş olduk. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve TİGEM Genel Müdürlüğümüz için iyi bir satış oldu. Burada birlikte TİGEM'in kalitesini görmüş olduk. At alan arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyoruz. Biz 3 tane işletmemizde safkan Arap atı yetiştiriciliği yapıyoruz. Bunların tarihi Osmanlı'ya dayanıyor. Dolayısıyla orijinallerin tamamı bizim elimizde. Osmanlı'dan günümüze gelen değeri korumuş oluyoruz. Oldukça iyi rağbet görüyor bu durum TİGEM'in kalitesini gösteriyor. En yüksek satılan tayımız Tuncaybey oldu, 780 bin liraya satıldı, en düşük satılan da 200 bin liraya satıldı. Atların satış ortalaması da 466 bin lira gibi bir fiyat oldu" diye konuştu.

18 safkan arap tayı açık artırmada 8 milyon 390 bin liraya satıldı

"450 BİN LİRAYA ALDIM"

450 bin liraya at satın alan Sami Doğan, "Işık Gece isimli atı satın aldım. Daha önce kafamızda 2 at belirlemiştik, birincisi nasip olmadı ikincisini alabildik. 450 bin TL'ye aldık atlar değerini bulursa daha iyi olacak. Biz maddiyat düşünmüyoruz daha önemli olan atların başarısı ve atlar bizim evlatlarımız gibi" dedi.

18 safkan arap tayı açık artırmada 8 milyon 390 bin liraya satıldı

"BİRAZ PAHALIYA GELDİ AMA HAYIRLISI OLSUN"

650 bin liraya Haznedar isimli atı satın alan Ferhan Göktürk, "Güzel bir duygu, biraz pahalıya geldi ama hayırlısı olsun. Atımız yarışa hazırlanacak umarım ayakları iyidir" diye konuştu.

18 safkan Arap tayı açık artırmayla satıldı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ali Osman Kıyak, Türk Lirası, Arap, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 18 safkan Arap tayı açık artırmayla satıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 18 safkan Arap tayı açık artırmayla satıldı - Son Dakika
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