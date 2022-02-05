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2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'da vatandaşlar zor durumda! Kentteki vahim durum işte böyle görüntülendi - Son Dakika

2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'da vatandaşlar zor durumda! Kentteki vahim durum işte böyle görüntülendi

05.02.2022 13:49

Isparta'da 2 gündür tüm kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. 48 saattir evlere elektrik verilemezken, vatandaşlar kara kışta ısınma ihtiyacını karşılayamadı. Bazı vatandaşlar çocukları üşümesin diye ocakta su kaynatıp buharla ısınmaya çalıştı. Bir vatandaşın eline tuz poşeti alıp yerlere tuz atarak buzları eritmeye çalışması ise kentteki durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne serdi.

Isparta'da 3 Şubat günü saat 05.00 sıralarında başlayıp 11 saat aralıksız yağan karda metrekareye 55,6 kilogram yağış düştü. Saat 16.00 sıralarında duran kar, gece saatlerinde yeniden başladı. Zaman zaman yağış, karla karışık yağmur şeklinde etkili oldu. Isparta Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, perşembe ve cuma günü kentte metrekareye düşen yağış miktarı 83,9 kilogram ölçüldü.

ELEKTRİK KESİNTİSİ SÜRÜYOR

Yağış sırasında kırılan ağaç dalları elektrik tellerine zarar verince birçok mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Valilik tarafından oluşturulan kriz merkezi koordinesinde ekipler kar temizliği ve elektrik kesintisinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kent merkezi ve ilçelerdeki bazı mahallelerde hala elektrik kesintisi sürüyor.

Isparta'da durumun ne kadar vahim olduğunu gösteren fotoğraf! Bir vatandaş yerlere tuz atarak buzları eritmeye çalıştı

16 BİN ABONE HALA ELEKTRİK ALAMIYOR

Elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamada, "Kesintilerin başladığı ilk anda Isparta ili, ilçe ve köylerinde 113 bin abonemize enerji verilemezken bu sayı 16 bin aboneye kadar indirilmiştir" denildi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise "Elektrik kesintisi nedeniyle ısınma sıkıntısı yaşayan bazı yerlerimiz var" ifadelerini kullandı.

OCAKTA SU KAYNATARAK EVİNİ ISITMAYA ÇALIŞTI

Elektrik kesintisi nedeniyle birçok vatandaş sosyal medyadan yaşanılan duruma tepki gösterdi. Saatler süren kesinti nedeniyle evlerini ısıtamadığını belirten vatandaşlar, sorunun bir an önce çözülmesini istedi. Ispartalılar, çocukları üşümesin diye ocakta su kaynatarak evini buharla ısıtmaya çalıştı.

Isparta'da durumun ne kadar vahim olduğunu gösteren fotoğraf! Bir vatandaş yerlere tuz atarak buzları eritmeye çalıştı

YERLERE TUZ ATARAK BUZLARI ERİTMEYE ÇALIŞTI

Elektrik kesintisiyle gündem olan kentte ilginç olaylar da yaşandı. Bir vatandaş eline tuz dolu poşet alıp sokağa çıktı ve yerlere tuz atarak buzları eritmeye çalıştı. Yaşananlar kentteki durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne serdi.

Isparta'da durumun ne kadar vahim olduğunu gösteren fotoğraf! Bir vatandaş yerlere tuz atarak buzları eritmeye çalıştı
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Isparta, kar, su, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'da vatandaşlar zor durumda! Kentteki vahim durum işte böyle görüntülendi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'da vatandaşlar zor durumda! Kentteki vahim durum işte böyle görüntülendi - Son Dakika
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