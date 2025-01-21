2024\'te Erzurum\'da 11.704 Konut Satıldı

Ekonomi

Erzurum'da 2024 yılında 11 bin 704, Türkiye genelinde ise ayında 1 milyon 478 25 konut satıldı.

Türkiye genelinde 2024 yılında 1 milyon 478 bin 25 konut satıldı Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre %20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 239 bin 213 ile İstanbul, 134 bin 46 ile Ankara ve 80 bin 398 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 755 ile Ardahan, 958 ile Hakkari ve 999 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

Erzurum, 2024 yılında konut satışında ülke sıralamasında 28. sırada yer aldı. Erzurum'da 2024 yılı içinde satışı yapılan 11 bin 704 konuttan; bin 72'si ipotekli ve 10 bin 632'si diğer gruptan gerçekleşti. 7 bin 465 konut ikinci el, 4 bin 239 ise ilk el satış oldu. Erzurum'da 2023 yılında aynı dönemde 10 bin 257 konut satışı gerçekleşmişti.

İllere göre cinsiyet ayrıntısında konut satış sayıları bakıldığında; Erzurum'da 2024 yılında satılan 11 bin 704 konuttan 7 bin 888'i erkek ve 3 bin 303 kadın olarak gerçekleşti. - ERZURUM