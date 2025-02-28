2024'te Türkiye Ekonomisi Büyüyor - Son Dakika
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Ekonomi

2024'te Türkiye Ekonomisi Büyüyor

ATO Başkanı Baran, 2024'te GSYİH'nin %3,2 büyüdüğünü ve kişi başına gelirlerin 15 bin doları geçtiğini açıkladı.

28.02.2025 14:58
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(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisinin 2024 yılının son çeyreğinde yüzde 1,7 oranında büyüdüğünü, 2024 yılı büyüme rakamının yüzde 3,2 olarak gerçekleşerek GSYİH'nin 1,1 trilyon dolardan 1,3 trilyon dolara yükseldiğini belirterek, "Yaşadığımız dezenflasyon sürecine kıyasla elde edilen büyümeyi başarı olarak değerlendiriyoruz. Kişi başına düşen gelirimiz 15 bin doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı" dedi.

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak TÜİK'in 2024 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) verilerini değerlendirdi. Enflasyonla mücadelenin doğal bir sonucu olarak ekonominin belirli ölçüde soğutulmasının kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"2024 yılında gerçekleşen yüzde 3,2'lik büyüme, bu çerçevede beklentilerle uyumludur. Pandemi sonrası toparlanma sürecinde 2021'de yüzde 11'in üzerinde, 2022 ve 2023'te ise yüzde 5'in üzerinde büyüme kaydetmiştik. Ancak uzun süredir ekonomi yönetiminin ve uzmanların vurguladığı gibi, enflasyonu kontrol altına almak için büyümeden bir miktar feragat edilmesi gerekiyordu. Böylesine sıkı bir para politikasının uygulandığı bir dönemde, yaşadığımız dezenflasyon sürecine kıyasla elde edilen büyümeyi başarı olarak değerlendiriyoruz."

Baran, Türkiye'nin revize edilen verilere göre, yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde üst üste iki dönem negatif büyüme yaşadığını da sözlerine ekleyerek, GSYİH'nin yüzde 3,2 büyümesinin teknik resesyondan çıkıldığını gösterdiğini dile getirdi. Baran, "Daha önce yaptığımız değerlendirmelerde, durgunluğun kalıcı olmayacağını ve ekonominin toparlanma sürecine gireceğini öngörmüştük" dedi.

Büyüme oranı kadar büyümenin hangi sektörden geldiğinin de önemli olduğunu aktaran Baran, 2024 yılı büyümesine yüzde 9,3 ile en çok inşaat sektörünün katkı sağladığını bildirdi. Sanayi sektörünün gelişimine dikkat gerektiğini kaydeden Baran açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yıllık bazda sadece yüzde 0,5'lik büyüme kaydedilmesi ve imalat sanayinde yüzde 0,2'lik daralma yaşanması, uzun süredir dile getirdiğimiz kapasite kullanım oranlarındaki düşüklüğün somut bir göstergesidir. Eğer 2025'te daha güçlü bir sanayi performansı görmek istiyorsak, devlet teşviklerini daha verimli ve planlı bir şekilde yönlendirmeli; proje, yeni istihdam, üretim ve ihracat odaklı projelere finansman erişimini artırmalıyız."

2024 yılı itibarıyla Türkiye ekonomisinin büyüklüğünün 1,1 trilyon dolardan 1,3 trilyon dolara yükseldiğini belirten Baran, "Kişi başına düşen gelirimiz ise 15 bin doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı" ifadelerini kullandı.

Baran, GSYİH artışının sürdürülebilir ve kalıcı olması için gelir dağılımında adaletin sağlanması ve refahın toplumun tüm kesimlerince hissedilebilmesi için vergi sistemi dahil kapsamlı iyileştirmelere ihtiyaç olduğunu ifade etti. Baran, "2025 tam da bu nedenlerden ötürü reform yılı olarak değerlendirilebilir" diye konuştu.

Baran, büyümenin ve enflasyondaki düşüşün devamı için beklentilerin doğru yönetiminin önemli olduğuna da dikkati çekerek, "Fiyat istikrarını sağlamak ve üretim odaklı bir ekonomi politikası benimsemek öncelikli hedef olmalıdır. Para politikası bu süreçte kritik bir rol oynamaktadır ve kamu tasarruflarını da kapsayan destekleyici tüm tedbirler etkin bir şekilde devreye alınmalıdır" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi 2024'te Türkiye Ekonomisi Büyüyor - Son Dakika

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