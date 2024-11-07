2025 Bütçe Görüşmeleri: Savunma Sanayisinde Artış

Ekonomi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getiriyor.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Türk savunma sanayisi firmalarının sayısındaki artışın, kendilerini çok gururlandığını belirterek, Türkiye'nin global krizlere rağmen güçlü bir üretim altyapısına ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde dünyanın sayılı ülkelerinin arasına girdiğini, bütün uluslararası platformlarda söz ve yetki sahibi ülke haline geldiğini kaydeden Kırkpınar, "170'in üzerindeki ülkeye savunma sanayisi ürünleri ihraç edebilen bir ülke konumuna geldik." diye konuştu.

Kırkpınar, Türkiye'nin rekabetçi iş ortamı, cazip teşvikleri, güçlü finansman sistemi ve makroekonomik yapısıyla yatırımlar için kararlı ve güvenli bir liman konumunda olduğunu dile getirdi.

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, ağustos itibarıyla sanayide yıllık yüzde 5,3 daralma görüldüğünü, bunun deprem felaketinden sonra görülen en büyük daralma olduğunu ifade etti.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, ekonomide uzun dönemli istikrarlı büyüme sağlanmasının, sürdürülebilir sanayi üretiminden geçtiğine işaret ederek, Türkiye ekonomisinin sektörel yapısında sanayi lehine bir dönüşümün sürdürülmesinin gerektiğini söyledi.

Aksu, "MHP olarak bilim ve teknoloji politikamızın esasını, bilime, bilim insanına, bilimsel düşünceye, yenilikçiliğe, teknoloji üretimine, teknolojinin üretimde kullanımına önem verilmesi ve bilgi toplumuna geçişin sağlanması oluşturmaktadır. Türkiye'nin küresel bir güç haline gelmesinin yolu, milli yenilik sistemini kurmuş, bilim ve teknoloji üretmekle yetkinleşmiş, bunları ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürme becerisini kazanmış, dünya bilim ve teknolojisine katkıda bulunan ülkeler arasında yer alan bir ülke konumuna gelmesinden geçmektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Teknoloji üretemiyoruz"

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, sanayideki rakamların hiç iç açıcı olmadığını ve sanayideki kan kaybının çok fazla olduğunu savundu.

Bakırlıoğlu, şirketlerde iflas ve konkordato başvurularının arka arkaya geldiğini belirterek, "Kurulan şirketler, 2024 yılının ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 azalırken kapanan şirketlerde yüzde 22'lik bir artış var." dedi.

Yapısal problemlerin yaşandığını dile getiren Bakırlıoğlu, "Teknoloji üretemiyoruz. Nepotizmin olduğu bir yerde bilim üretme şansımız yok. Nepotizmin Türkiye'de en fazla kol gezdiği yerlerden birisi de üniversitelerimiz. Ne yapabiliriz? Yabancı yatırımların artması demek, teknoloji üretimi konusunda da bir avantaj sağlıyor. Dünyada bunun örnekleri var." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, savunma sanayisindeki gelişmelerle gurur duyduklarını ancak dünyaya bakıldığında Türkiye'nin hala çok geride olduğunu söyledi.

"Herkesin elinde, evinde kullandığı Türk markaları olmadığı sürece kendimizi tam kalkınmış ülke sınıfına girmiş sayamayız." diyen Taş, eğitim sisteminin çok yetersiz olduğunu, üniversitelerin sanayi ile iç içe bulunmasının gerektiğini söyledi.

En büyük sorunlardan birinin, sermaye eksikliği ve yatırımların erken aşama girişimlerle sınırlı kalması olduğuna dikkati çeken Taş, yüksek potansiyele sahip girişimlerin büyüme aşamasında yeterli destek göremediğini savundu.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, geçmişte Türkiye'nin sanayileşmesinin önünün hep kesildiğini belirterek, "AK Parti iktidarlarında Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde pek çok teşvikle bugün sanayi altyapımızı 48 bin hektardan 143 bin hektara çıkarmamız, OSB parsel sayımızı 11 binden 59 bine çıkarmamız, OSB çalışanımızı 415 binden 2 milyon 710 bine çıkarmamız tesadüfi değildir." değerlendirmesinde bulundu.