2025 Tatil Planları için Erken Rezervasyon İpuçları - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

2025 Tatil Planları için Erken Rezervasyon İpuçları

Biletbayisi.com, 2025 tatil planlamasında en uygun rezervasyon zamanlarını ve destinasyonları açıkladı.

29.01.2025 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biletbayisi.com, 2025 yılı tatil planlaması için en uygun rezervasyon zamanları ve avantajlı tatil rotalarına ilişkin liste hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tatil planları yapmaya başlayan seyahatseverler için erken rezervasyon fırsatları, büyük önem taşıyor.

Geçmiş yılların seyahat verilerine dayanarak Biletbayisi.com uzmanları tarafından hazırlanan listede, 2025'in en çok tercih edilmesi beklenen tatil destinasyonları ve uygun rezervasyon zamanları sıralandı. Buna göre, yurt içinde Antalya, Bodrum ve Çeşme yaz sezonunda çok turist çeken bölgeler arasında yer alması bekleniyor.

Yoğunluk nedeniyle, yaz tatili için en uygun bilet fiyatları, mart ayına kadar bulunabilecek.

Kapadokya ve Karadeniz yaylaları, doğa tatili yapmak isteyenler için öne çıkarken, avantajlı fiyatlar için şubat-nisan arasında rezervasyon yapılması öneriliyor.

Efes, Mardin ve Safranbolu gibi kültürel miras rotalara ilgi her geçen yıl artarken, bahar ve sonbahar aylarında uygun fiyatlı bilet bulmak mümkün oluyor.

Yurt dışı tatil planlarında ise İtalya, İspanya ve Fransa, kültür turizmi açısından popüler destinasyonlar arasında yer alıyor. Uygun uçak bileti fiyatlarını yakalamak için en az 3-4 ay öncesinden rezervasyon yapılması gerekiyor.

Bahar ve sonbahar aylarında uygun fiyatlı biletlere ulaşılabilen Belgrad, Prag ve Budapeşte gibi Balkanlar ve Orta Avrupa şehirleri, vizesiz veya kolay vize alınabilen destinasyonlar arasında bulunuyor.

Dubai, Maldivler ve Tayland gibi sıcak destinasyonlar için en uygun rezervasyon dönemi olarak ağustos-ekim arası öne çıkıyor.

"En az 2-3 ay öncesinde rezervasyon yapılmalı"

Biletbayisi.com verilerine göre, tatil tarihinden en az 2-3 ay öncesinde yapılan rezervasyonlarda, genellikle en uygun fiyatlar sunuluyor. Özellikle yaz tatili için ocak-mart arasında bilet almak, büyük avantaj sağlıyor.

Bilet fiyatlarını düşürmenin diğer yolları arasında,

Cuma ve pazar günleri yerine salı ve çarşamba gibi hafta içi uçuşlarının tercih edilmesi ve İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler yerine çevre illerden uçuş yapılması da indirimli bilet fiyatı yakalanmasını sağlıyor. Havayolu firmalarının dönemsel indirim kampanyaları ve Biletbayisi.com'un sunduğu fırsatların takip edilmesi de avantajlı fiyatlarla seyahati mümkün kılıyor.

2025'te uzun tatil fırsatları sunan resmi tatiller arasında, 28-30 Mart arasında Ramazan Bayramı (hafta sonuyla birleştirilmesi halinde 9 günlük tatil), 5-8 Haziran'da Kurban Bayramı ve 1 Ocak'taki yılbaşı tatili öne çıkıyor. Okul ara tatilleri dönemlerinde ise ailelerin tatil planlarını önceden yapması, fiyat açısından uygunluk getiriyor.

Yaz sezonunda artan fiyatlar nedeniyle, erken araç kiralama yapanlar, yüzde 30'a varan indirimlerden yararlanabiliyor. Özellikle havalimanlarından araç kiralayacaklar için mart-mayıs ayları, rezervasyon açısından avantaj sağlıyor.

Otobüsle seyahat edecekler için bayram ve yaz tatili dönemlerinde bilet fiyatları hızla artıyor. Özellikle bayram tatilleri için 1-2 ay önceden bilet alınması gerekiyor.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Türkiye, İspanya, Antalya, Fransa, İtalya, Bodrum, Turizm, Yaşam, Çeşme, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025 Tatil Planları için Erken Rezervasyon İpuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 05:52:30. #1.11#
SON DAKİKA: 2025 Tatil Planları için Erken Rezervasyon İpuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.