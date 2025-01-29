2025 Tatil Planları için Erken Rezervasyon İpuçları

Ekonomi

Biletbayisi.com, 2025 yılı tatil planlaması için en uygun rezervasyon zamanları ve avantajlı tatil rotalarına ilişkin liste hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tatil planları yapmaya başlayan seyahatseverler için erken rezervasyon fırsatları, büyük önem taşıyor.

Geçmiş yılların seyahat verilerine dayanarak Biletbayisi.com uzmanları tarafından hazırlanan listede, 2025'in en çok tercih edilmesi beklenen tatil destinasyonları ve uygun rezervasyon zamanları sıralandı. Buna göre, yurt içinde Antalya, Bodrum ve Çeşme yaz sezonunda çok turist çeken bölgeler arasında yer alması bekleniyor.

Yoğunluk nedeniyle, yaz tatili için en uygun bilet fiyatları, mart ayına kadar bulunabilecek.

Kapadokya ve Karadeniz yaylaları, doğa tatili yapmak isteyenler için öne çıkarken, avantajlı fiyatlar için şubat-nisan arasında rezervasyon yapılması öneriliyor.

Efes, Mardin ve Safranbolu gibi kültürel miras rotalara ilgi her geçen yıl artarken, bahar ve sonbahar aylarında uygun fiyatlı bilet bulmak mümkün oluyor.

Yurt dışı tatil planlarında ise İtalya, İspanya ve Fransa, kültür turizmi açısından popüler destinasyonlar arasında yer alıyor. Uygun uçak bileti fiyatlarını yakalamak için en az 3-4 ay öncesinden rezervasyon yapılması gerekiyor.

Bahar ve sonbahar aylarında uygun fiyatlı biletlere ulaşılabilen Belgrad, Prag ve Budapeşte gibi Balkanlar ve Orta Avrupa şehirleri, vizesiz veya kolay vize alınabilen destinasyonlar arasında bulunuyor.

Dubai, Maldivler ve Tayland gibi sıcak destinasyonlar için en uygun rezervasyon dönemi olarak ağustos-ekim arası öne çıkıyor.

"En az 2-3 ay öncesinde rezervasyon yapılmalı"

Biletbayisi.com verilerine göre, tatil tarihinden en az 2-3 ay öncesinde yapılan rezervasyonlarda, genellikle en uygun fiyatlar sunuluyor. Özellikle yaz tatili için ocak-mart arasında bilet almak, büyük avantaj sağlıyor.

Bilet fiyatlarını düşürmenin diğer yolları arasında,

Cuma ve pazar günleri yerine salı ve çarşamba gibi hafta içi uçuşlarının tercih edilmesi ve İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler yerine çevre illerden uçuş yapılması da indirimli bilet fiyatı yakalanmasını sağlıyor. Havayolu firmalarının dönemsel indirim kampanyaları ve Biletbayisi.com'un sunduğu fırsatların takip edilmesi de avantajlı fiyatlarla seyahati mümkün kılıyor.

2025'te uzun tatil fırsatları sunan resmi tatiller arasında, 28-30 Mart arasında Ramazan Bayramı (hafta sonuyla birleştirilmesi halinde 9 günlük tatil), 5-8 Haziran'da Kurban Bayramı ve 1 Ocak'taki yılbaşı tatili öne çıkıyor. Okul ara tatilleri dönemlerinde ise ailelerin tatil planlarını önceden yapması, fiyat açısından uygunluk getiriyor.

Yaz sezonunda artan fiyatlar nedeniyle, erken araç kiralama yapanlar, yüzde 30'a varan indirimlerden yararlanabiliyor. Özellikle havalimanlarından araç kiralayacaklar için mart-mayıs ayları, rezervasyon açısından avantaj sağlıyor.

Otobüsle seyahat edecekler için bayram ve yaz tatili dönemlerinde bilet fiyatları hızla artıyor. Özellikle bayram tatilleri için 1-2 ay önceden bilet alınması gerekiyor.