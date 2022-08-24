3 adet Akıncı TİHA, Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücüne katıldı: Semalarımızda hür ve özgür

Türkiye'ye düşman ve rakip olan devletlerin canını sıkan yerli insansız savaş araçları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vurucu gücünü artırmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 3 adet Akıncı TİHA'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.

"SEMALARIMIZDA HÜR VE ÖZGÜR"

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Teslimatlarımıza devam ediyoruz. 3 adet Akıncı TİHA'yı Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. Hayırlı olsun. Semalarımızda hür ve özgür" ifadelerini kullandı.

İLK UÇUŞUNU 2019'DA YAPTI

AKINCI ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştirdi. Prototip araçların ardından ilk uçakların seri üretimine başlandı.

Test faaliyetleri, Çorlu Hava Meydan Komutanlığındaki Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde prototip araçlarla yürütüldü.

AKINCI, geliştirilme sürecinde önemli başarılara imza attı. Milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkan Bayraktar AKINCI, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. Gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkan Bayraktar AKINCI, 25 saat 46 dakika havada kaldı. Bayraktar AKINCI, test ve eğitim uçuşlarında 1000'den fazla sorti yaptı.

SON TEKNOLOJİNİN ESERİ

Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan AKINCI TİHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip. Çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilen AKINCI, özgün yapay zeka sistemi sayesinde daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında. Kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunuyor.

Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen AKINCI, savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edebiliyor.

HAVADAN BOMBALAMA KABİLİYETİ

Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapabiliyor. Şavaş uçaklarının yükünü azaltacak olan AKINCI ile havadan bombardıman da icra edilebiliyor.

Milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılan AKINCI TİHA, hava-hava görevlerinde de kullanılabiliyor.

Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik sistemi AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı Sistemi, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombalarıyla donatılabiliyor.