4 bin 500'ü aşkın sağlık çalışanı 8 Şubat'ta iş bırakıyor! Tutulmayan sözleri protesto edecekler!

Türk Tabipleri Birliği'nin özlük haklarının iyileştirilmesi konusundaki tasarının Meclis'e gelmesi için 26 Ocak-4 Şubat aralığında Beyaz Nöbet'e başlamasının ardından Genel Sağlık İş Sendikası da iş bırakma eylemi yapacağını duyurdu. Sendikanın sozcu.com.tr'ye ilettiği yazılı açıklamasında, sağlık emekçilerine vadedilen sözlerin tutulması talebiyle 8 Şubat'ta ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, "Acil hastalarının, diyaliz hastalarının, gebelerin, kanser hastalarının, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak ve diğer hastalara nöbet düzeninde sağlık hizmeti verilecek şekilde, ülke genelinde iş bırakma eylemleri yapılacaktır" denildi. Genel Sağlık İş Sendikası'na üye sağlık çalışanlarının sayısı 4 bin 500'ü aşıyor.
Açıklamada, sağlık çalışanlarının artan hayat pahalılığı karşısında açlık sınırında yaşamaya mecbur bırakıldığına vurgu yapıldı ve şöyle denildi: "Yoğun çalışma saatlerine maruz bırakılan, mesleki saygınlığı, huzurlu çalışma ortamı kalmayan, her an şiddet tehlikesi ile karşı karşıya kalan sağlık çalışanları, artan hayat pahalılığı karşısında açlık sınırında yaşamaya mecbur bırakıldı. Yaptığı işin, emeğinin, alın terinin karşılığını alamayan sağlık çalışanları için artık bıçak kemiğe dayanmıştır."
Siyasi iktidarın sağlık çalışanlarının taleplerine kulak tıkadığına vurgu yapılan açıklamada, özlük hakları ile ilgili iyileştirmeler için gerekli yasal düzenlemelerin de unutturulmaya çalışıldığının altı çizildi. "Sağlık çalışanları artık laf değil, icraat bekliyor" denilen açıklamada, "39 farklı meslekten 1 milyonu aşkın sağlık çalışanının tamamını kapsayacak iyileştirme bir an evvel TBMM gündemine gelmeli, sağlık çalışanlarına en düşüğü yoksulluk sınırının üstünde temel maaş artışı sağlamalı" talebinde bulunuldu.
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, sağlık emekçilerinin taleplerini maddeler halinde şöyle sıraladı:
Son Dakika › Ekonomi › 4 bin 500'ü aşkın sağlık çalışanı 8 Şubat'ta iş bırakıyor! Tutulmayan sözleri protesto edecekler! - Son Dakika Ekonomi