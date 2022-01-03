4 ekonomistten altın ve dolar tahmini! Kim, ne dedi?

Dolarda yılın son günü yeniden yükseliş yaşanırken ekonomistlerin 2022 yıl sonu dolar kuru tahmini beklentisi rakamları da açıklandı. Dolar kuru sert bir yükselişle 18.36 TL seviyelerine kadar çıkmış ve 20 Aralık'ta yapılan müdahale ile 10 TL seviyelerine kadar gerilemişti.

2021 yılını dolar kaç liradan kapadı?

Dolar kuru yılın son işlem günü yönünü yeniden yukarıya çevirdi. 20 Aralık'tan sonra 11 TL seviyesine kadar çekilen kur yılın son işlem gününü 13,27 TL seviyesinden tamamladı.

Remzi Özdemir: Yeniden 18 lira seviyelerini görecek

Ekonomist Remzi Özdemir dolarizasyon uyarısı yaparak doların yeniden yükselişinin nedenini Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ağzından kaçırdığı yüzde 12 faiz sözü olduğunu belirtti. 2022 senesinin ilk 3 ayı zor geçse de sonrasının iyi olacağını belirten Özdemir, Ocak ayında gerekli önlemler alınmazsa dolar kurunun yeniden 18 TL olabileceği uyarısında bulundu.

Remzi Özdemir

Atilla Yeşilada: 9 liranın çarpı 1,25 katı

Ekonomist Atilla Yeşilada 2022 yılında dolar kuru için öngörüsünü açıkladı. Atilla Yeşilada AKP'nin dolar kuru hedefinin 9 lira olduğunu ancak 2022 yılında doların 2021 yıl sonundaki rakamın 1,25 çarpısı olacağını iddia etti.

Atilla Yeşilada

Selçuk Geçer: 15-16 seviyelerini göreceğiz

Dolar kuru 30 TL olur, 50 TL olur çıkışı ile çok konuşulan ve hakkında BDDK tarafından suç duyurusunda bulunulan Selçuk Geçer dolar kurunun Ocak ayında yükselişini sürdüreceğini belirterek "Tek endişem kırılmaların olabileceği yönünde. Çünkü 3 ve 22 Ocak ve 14-15 Şubat'ta FED'in açıklayacağı karar çok önemli olacak. Bütün bunlar kurdaki kırılmaları tetikleyebilir. Normal yükseliş eğilimiyle ocak ayı içerisinde en iyi ihtimalle doların 15-16 seviyeleri göreceğini düşünüyorum" diyerek 16 TL rakamını duyurdu.

Selçuk Geçer

İSLAM MEMİŞ'TEN 2022 TAVSİYELERİ

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2022 yılında dolar ve altın için tavsiyelerde bulundu. Ocak ayında altının fiyatının belirlenmesinde etkili olacak olan tarihleri sıralayan İslam Memiş, ocak ayının yoğun olması sebebiyle manipülasyona açık olduğuna vurgu yaptı.

ALTINDA UYARI GELDİ

2022 yılında enflasyonun altınla ciddi bir mücadele içerisinde olacağına vurgu yapan İslam Memiş, yaptığı paylaşımda jeopolitik risklerin çok daha fazla olmasını beklediğini açıkladı.

"ALTIN KAZANDIRACAK"

Altın için vatandaşa ve yatırımcılara tavsiyelerini açıklayan İslam Memiş, devletin alternatif çözümlerini denemelerinin mümkün olduğunu söyledi. Altının her daim yatırımcısına kazandıran bir yatırım aracı olduğuna vurguda bulunan Memiş, bir buçuk ay içerisinde birçok zarar eden kişinin durumunu toparlayacağını ifade etti. Altında tekrar bir yükselişin söz konusu olduğunu ve direnç noktalarının zorlanmaya başladığı şeklinde konuştu.