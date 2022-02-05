48 saatten fazla elektrik kesintisi yaşayan Isparta'ya gelen Bakan Dönmez'den açıklama: Abonelerin yüzde 93'üne enerji akışı sağlandı

3 Şubat tarihinde başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle enerji kesintisi yaşanan Isparta'da hayat durdu. 48 saatten fazla süredir evlere elektrik verilemezken, enerji verilemediği için kombiler de çalışmıyor. Bazı Ispartalılar, çocuklarının üşümesini engellemek için ocakta su kaynatıp buharla evini ısıtmaya çalıştı.

BAKAN DÖNMEZ ISPARTA'YA GELDİ

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru 8. Danışma Toplantısı'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kar yağışından dolayı yaşanan enerji problemleri nedeniyle Azerbaycan programının ardından Isparta'ya geldi.

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ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEMEK İÇİN SAHAYA İNDİ

İlk olarak kriz merkezinde İçişleri Bakan Yardımcısı, AFAD Başkan Yardımcısı, TEDAŞ Genel Müdürü, Isparta Valisi ve şirket yetkilileriyle değerlendirme toplantısı yapan Bakan Dönmez, daha sonra çalışmaları yerinde incelemek için sahaya indi.

"TRAFO MERKEZLERİNDE ARIZA OLUŞTU"

Çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Dönmez'den ilk açıklama geldi. Dönmez, yoğun kar ve tipi nedeniyle enerji altyapısında ciddi hasar meydana geldiğini dile getirerek, "Isparta'yı besleyen 3 tane indirici trafo merkezi var. Bu trafo merkezlerinde arıza oluştuğundan il genelinde maalesef enerji ve elektrik kesintileri yaşanmış oldu. Ekiplerimizin yoğun çalışmasıyla ilk gün kesintilerde önemli bir azalma söz konusu oldu." diye konuştu.

"ABONELERİN YÜZDE 93'ÜNE ENERJİ AKIŞI SAĞLANDI"

Kesinti anında il merkezi, 8 ilçe merkezi ve 188 köyde toplam 113 bin 236 abonenin enerjisiz kaldığını söyleyen Dönmez, "İlk günün sonunda bu rakam 35 bin 538 e geriledi. Şu an itibarıyla ilimiz genelinde bulunan 299 bin elektrik abonesinden yaklaşık yüzde 93'ü enerjili durumdadır. Kalan 20 bin abonemize elektrik verilmesiyle ilgili ekiplerimiz sahada canla başla çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.